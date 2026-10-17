https://ukraina.ru/20261017/starykh-bezhentsev-prognat-novykh-obodrat-na-zapadnoy-ukraine-pridumali-nadzhnyy-plan-1083883407.html

Старых беженцев прогнать, новых ободрать: на Западной Украине придумали надёжный план

Старых беженцев прогнать, новых ободрать: на Западной Украине придумали надёжный план - 17.10.2026 Украина.ру

Старых беженцев прогнать, новых ободрать: на Западной Украине придумали надёжный план

Украинские СМИ рассказали о том, как на Западной Украине выселяют беженцев, чтобы повысить арендную плату

2026-10-17T15:09

2026-10-17T15:09

2026-10-17T15:31

западная украина

донбасс

киев

новости

радио свобода

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Украинская служба "Радио Свобода"* рассказала о том, как в относительно безопасных регионах страны выгоняют беженцев с Донбасса для того, чтобы заселить богатых киевлян."Собственники нам рассказали, что к ним приезжает родственница из Киева. Звучало всё очень убедительно", – рассказал изданию переселенец с Донбасса Артём о причине, по которой их попросили съехать со съёмного жилья в Ужгороде.Его супруга – бровист Яна Сикалова отметила, что черед полчаса после выселения её брат прислал ей объявление об аренде этой же квартиры. По объявлению квартира сдавалась за $800 в месяц. При этом семейная пара раньше снимала его за $450."Мы набрали по объявлению, спросили, кто проживал, почему сдаётся жильё. Нам ответили, что проживала молодая пара, но у них родился ребёнок, и заезжать можно хотя бы завтра", – отметил Артём.По словам его жены Яны в подобной ситуации сегодня оказались многие беженцы. Она поделилась информацией с подписчиками в соцсетях. Те ей ответили, что подобная ситуация – не редкость."У меня идентичная история", – рассказывала пользовательница с фамилией Андреева.Удивлены ценами даже западноукраинские риэлторы."Мы сами шокированы и этими ценами, и этим спросом, и вообще этой ситуацией. Но в такое уж время мы живём. Ещё буквально месяц назад у нас были предложения по $400. На сегодняшний день их просто нет. И самое дешёвое предложение, которое у нас есть – это $600", – заявила соосновательница ужгородского агентства недвижимости Галина Бучко.Схожая ситуация и во Львове."В сравнении с предыдущей квартирой, которую я арендовала, цена сейчас подскочила в два раза. И я понимаю, что для того, чтобы покрывать эту базовую потребность в жилье, я должна искать новые проекты, дополнительный заработок", – рассказала переселенка из Мариуполя Алевтина Швецова.Местный эксперт по недвижимости Ирина Яремко сообщила, что в городе есть предложения дорогих квартир."Есть однокомнатные и по $800 и даже по $1000. Чтобы купить квартиру год тому назад, достаточно было $100-110 тыс.. Сейчас однокомнатная квартира стоит $130-140 тыс.. Он (собственник – Ред.) не может её сдать за ту цену, которая была два или год тому назад. Так собственник оценивает свою недвижимость", – отметила она.Ранее украинский риэлтор Ирина Данилюк рассказала о том, что на Западной Украине на фоне повышенного спроса на жильё из-за непростой ситуации в центре и на востоке страны, задирают цены на недвижимость, а также отказываются заселять семьи с детьми и животными.* – признана в РФ нежелательной организацией

https://ukraina.ru/20261004/strana-pereselyaetsya-mestnye-nazhivayutsya-na-ponaekhavshikh-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu--1083589424.html

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западная украина, донбасс, киев, новости, радио свобода