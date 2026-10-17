"Опомнитесь, люди!": Приходько воззвала к киевлянам - 17.10.2026 Украина.ру
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"Опомнитесь, люди!": Приходько воззвала к киевлянам
"Опомнитесь, люди!": Приходько воззвала к киевлянам - 17.10.2026 Украина.ру
"Опомнитесь, люди!": Приходько воззвала к киевлянам
Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась проплаченной акцией протеста против мэра Киева Виталия Кличко
2026-10-17T18:14
2026-10-17T18:15
киев
россия
украина
виталий кличко
приходько
владимир зеленский
офис президента
тцк
кгга
новости
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Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в соцсетях ролик, в котором возмутилась проходившей под стенами Киевской городской государственной администрации акцией протеста против Виталия Кличко."Скажите, пожалуйста, вам что, совершенно заняться нечем? Господи, остановитесь! Реально я вас прошу, остановитесь. Молодёжь, это не стоит того, что вы вечером за эти деньги просто сожрёте в "Маке" картошку фри. Опомнитесь, в конце концов, люди! В России кумир Иришка Чики-Пики; вы сейчас стоите, отстаиваете мой Киев и вот эти вот картонки с Оксаной Дарницей (персонаж вирусных роликов в TikTok, критикующая власти Киева – Ред.), этот ди-джейский сет с этими криками "Кличко, бл**". Это звучит в моём Киеве!" – негодовала Приходько.Она назвала это "полоумным уровнем"."Мой Киев образованный, интеллектуальный, исторический город. И такое вот происходит сейчас. Это вакханалия!" – отметила Певица.Она заявила, что проблема с мэром Киева сейчас не актуальна, и у Украины есть вопросы поболезненнее."Вы нашли в Кличко проблему сейчас? В моём мэре города? Это сейчас самое большое зло? Вы что, не понимаете, что ваш взор отводят отсюда, а проблема – там. Почему вы не выходите против ТЦК, которые убивают людей? Сколько стоит… ваша продажность… Назовите вашу цену! Хоть не продешевили? Оно того стоило? Искренне, я в шоке!" – отметила певица.Приходько пожаловалась на однообразие украинских митингов с картонками. Также она указала, что митингующие не выйдут протестовать против нынешних властей страны, т.к. им проще потанцевать на Крещатике."Зачем вы позорите мой город? Сейчас это будет по всем новостям, и не только нашим?" – негодовала.Она попросила её отпустить."Можно, пожалуйста, я уеду? Я даже не скажу, что я украинка, не буду гордиться. Я скажу, что я молдаванка, румынка &lt;…&gt; В стране война, а они устраивают танцы под Оксану Дарницу!" – негодовала Приходько.Под конец своей речи певица прочитала молитву "Отче Наш" и попросила сил у Бога.В украинских телеграм-каналах тем временем появилось видео, на котором митинговавшим под КГГА раздавали деньги.Днём у КГГА состоялась акция протеста против киевских властей. У здания собралась молодёжь с плакатами "Мэр или мародёр?", "Кличко — чёрт!", "Кому звонить, когда мэр крадёт деньги?". Их акция протеста сопровождалась музыкой. Также на акцию пришли немногочисленные сторонники Кличко.Примечательно, что акция протеста совпала по времени с обострением отношений между Кличко и Владимиром Зеленским. Недавно последний обвинил Кличко в провале отопительного сезона, а также в том, что тот не подготовился к ударам по критической инфраструктуре. Мэр Киева отверг обвинения, заявив, что Офис президента готовит почву для его отстранения от власти. По информации ряда украинских СМИ, на место Кличко Зеленский хочет назвать экс-главу СБУ Василия Малюка*.* - внесён в список экстремистов и террористов.
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киев, россия, украина, виталий кличко, приходько, владимир зеленский, офис президента, тцк, кгга, новости
Киев, Россия, Украина, Виталий Кличко, Приходько, Владимир Зеленский, Офис президента, ТЦК, КГГА, Новости

"Опомнитесь, люди!": Приходько воззвала к киевлянам

18:14 17.10.2026 (обновлено: 18:15 17.10.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Анастасия Приходько / Перейти в фотобанкАнастасия Приходько
Анастасия Приходько - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Анастасия Приходько
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Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась проплаченной акцией протеста против мэра Киева Виталия Кличко
Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в соцсетях ролик, в котором возмутилась проходившей под стенами Киевской городской государственной администрации акцией протеста против Виталия Кличко.
"Скажите, пожалуйста, вам что, совершенно заняться нечем? Господи, остановитесь! Реально я вас прошу, остановитесь. Молодёжь, это не стоит того, что вы вечером за эти деньги просто сожрёте в "Маке" картошку фри. Опомнитесь, в конце концов, люди! В России кумир Иришка Чики-Пики; вы сейчас стоите, отстаиваете мой Киев и вот эти вот картонки с Оксаной Дарницей (персонаж вирусных роликов в TikTok, критикующая власти Киева – Ред.), этот ди-джейский сет с этими криками "Кличко, бл**". Это звучит в моём Киеве!" – негодовала Приходько.
Она назвала это "полоумным уровнем".
"Мой Киев образованный, интеллектуальный, исторический город. И такое вот происходит сейчас. Это вакханалия!" – отметила Певица.
Она заявила, что проблема с мэром Киева сейчас не актуальна, и у Украины есть вопросы поболезненнее.
"Вы нашли в Кличко проблему сейчас? В моём мэре города? Это сейчас самое большое зло? Вы что, не понимаете, что ваш взор отводят отсюда, а проблема – там. Почему вы не выходите против ТЦК, которые убивают людей? Сколько стоит… ваша продажность… Назовите вашу цену! Хоть не продешевили? Оно того стоило? Искренне, я в шоке!" – отметила певица.
© Фото : скриншот видео из соцсетеймитинг протеста против Кличко в Киеве
митинг протеста против Кличко в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
митинг протеста против Кличко в Киеве
Приходько пожаловалась на однообразие украинских митингов с картонками. Также она указала, что митингующие не выйдут протестовать против нынешних властей страны, т.к. им проще потанцевать на Крещатике.
"Зачем вы позорите мой город? Сейчас это будет по всем новостям, и не только нашим?" – негодовала.
Она попросила её отпустить.
"Можно, пожалуйста, я уеду? Я даже не скажу, что я украинка, не буду гордиться. Я скажу, что я молдаванка, румынка <…> В стране война, а они устраивают танцы под Оксану Дарницу!" – негодовала Приходько.
Под конец своей речи певица прочитала молитву "Отче Наш" и попросила сил у Бога.
В украинских телеграм-каналах тем временем появилось видео, на котором митинговавшим под КГГА раздавали деньги.
Днём у КГГА состоялась акция протеста против киевских властей. У здания собралась молодёжь с плакатами "Мэр или мародёр?", "Кличко — чёрт!", "Кому звонить, когда мэр крадёт деньги?". Их акция протеста сопровождалась музыкой. Также на акцию пришли немногочисленные сторонники Кличко.
© Фото : фото из соцсетеймитинг против Кличко в Киеве
митинг против Кличко в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : фото из соцсетей
митинг против Кличко в Киеве
Примечательно, что акция протеста совпала по времени с обострением отношений между Кличко и Владимиром Зеленским. Недавно последний обвинил Кличко в провале отопительного сезона, а также в том, что тот не подготовился к ударам по критической инфраструктуре. Мэр Киева отверг обвинения, заявив, что Офис президента готовит почву для его отстранения от власти. По информации ряда украинских СМИ, на место Кличко Зеленский хочет назвать экс-главу СБУ Василия Малюка*.
* - внесён в список экстремистов и террористов.
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