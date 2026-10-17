Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие - 17.10.2026 Украина.ру
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Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие
Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие - 17.10.2026 Украина.ру
Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие
Эстония направит Украине дополнительные 10 миллионов евро на приобретение американского вооружения в рамках программы PURL. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на премьер-министра республики Кристена Михала
2026-10-17T18:50
2026-10-17T18:50
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Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена НАТО летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине.По данным ERR, Михал заверил Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны Евросоюза. Эстония, по его словам, вносит ещё 10 миллионов евро через инициативу PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое вооружение.В МИД России неоднократно указывали, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал: накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.На этом фоне европейские политики продолжают призывать население к "жертвам" ради поддержки Киева. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Bloomberg заявил, что Европа осталась единственным союзником Владимира Зеленского. По его словам, если европейцы хотят "комфорта, круассанов и кофе по утрам", им придётся продолжать поддерживать Украину.Днём ранее Кулбергс призвал европейцев отказаться от кружки пива. По его словам, это "всего лишь на одно пиво меньше в год для каждого европейца", а сэкономленные деньги нужны Украине.В России уже прокомментировали этот призыв. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с News.ru назвал позицию Кулбергса странной, отметив, что она вызывает дискомфорт у жителей самой Латвии, которые не понимают, почему должны отказываться от традиций ради "сложно понятной им территории".Ранее в новостях: "Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, эстония, россия, владимир зеленский, нато, ес, милонов, оружие, сво, новости сво россия, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, дмитрий песков, латвия, война, война на украине
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Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие

18:50 17.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Эстония направит Украине дополнительные 10 миллионов евро на приобретение американского вооружения в рамках программы PURL. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на премьер-министра республики Кристена Михала
Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена НАТО летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине.
По данным ERR, Михал заверил Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны Евросоюза. Эстония, по его словам, вносит ещё 10 миллионов евро через инициативу PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое вооружение.
В МИД России неоднократно указывали, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал: накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
На этом фоне европейские политики продолжают призывать население к "жертвам" ради поддержки Киева. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Bloomberg заявил, что Европа осталась единственным союзником Владимира Зеленского. По его словам, если европейцы хотят "комфорта, круассанов и кофе по утрам", им придётся продолжать поддерживать Украину.
Днём ранее Кулбергс призвал европейцев отказаться от кружки пива. По его словам, это "всего лишь на одно пиво меньше в год для каждого европейца", а сэкономленные деньги нужны Украине.
В России уже прокомментировали этот призыв. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с News.ru назвал позицию Кулбергса странной, отметив, что она вызывает дискомфорт у жителей самой Латвии, которые не понимают, почему должны отказываться от традиций ради "сложно понятной им территории".
Ранее в новостях: "Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину" на сайте Украина.ру.
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18:50Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие
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