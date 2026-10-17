Крым и Донбасс поставили спортивных чиновников перед сложным выбором - 17.10.2026 Украина.ру
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Крым и Донбасс поставили спортивных чиновников перед сложным выбором
Крым и Донбасс поставили спортивных чиновников перед сложным выбором - 17.10.2026 Украина.ру
Крым и Донбасс поставили спортивных чиновников перед сложным выбором
Успех донецких и севастопольских футболистов поставил российских футбольных чиновников в непростое положение
2026-10-17T16:19
2026-10-17T16:19
уефа
"шахтер"
фифа
владимир путин
крым
россия
донбасс
новости
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За три тура до финиша во Второй лиге в дивизионе Б сложилась опасная для Российского футбольного союза ситуация. Всему "виной" успехи футбольных клубов "Севастополь" и донецкого "Шахтёра", которые досрочно завоевали первое и второе места с 62 и 53 очками соответственно. Таким образом, они претендуют на выход в дивизион А, что является профессиональным уровнем.В декабре 2014 года УЕФА объявил Крым "специальной зоной", запретив местным клубам выступать в чемпионате и кубке России под угрозой санкций в отношении РФС. В июле 2015 г. были созданы Крымский футбольный союз и Крымская премьер-лига. Крымские клубы с разрешения УЕФА, который объявил Крым особой футбольной территорией, стали выступать только в местной Премьер-лиге. При этом их не допустили к еврокубкам.Несмотря на то, что в 2022 году российскую сборную и клубы отстранили от турниров ФИФА и УЕФА, крымские команды по-прежнему были ограничены в участии в кубках. УЕФА так и не признал интеграцию крымского футбола в российскую систему. При этом новые санкции в отношении Крыма не вводились, т.к. были введены антироссийские санкции в целом.В 2023 году клубы из Крыма начали играть во Второй лиге РФ в дивизионе "Б", который был переведён в статус любительского под эгидой Футбольной национальной лиги. Это позволило Российскому футбольному союзу формальной обойти прямой запрет УЕФА и ФИФА.При этом ещё в 2022 году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказывал президенту России Владимиру Путину об интеграции футбольных клубов Крыма и новых территорий в российский футбол."С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу", – отмечал он.По словам Чернышенко, "всё это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участникам".
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уефа, "шахтер", фифа, владимир путин, крым, россия, донбасс, новости
УЕФА, "Шахтер", ФИФА, Владимир Путин, Крым, Россия, Донбасс, Новости

Крым и Донбасс поставили спортивных чиновников перед сложным выбором

16:19 17.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПервый матч ФК "Севастополь" в ФНЛ
Первый матч ФК Севастополь в ФНЛ - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Успех донецких и севастопольских футболистов поставил российских футбольных чиновников в непростое положение
За три тура до финиша во Второй лиге в дивизионе Б сложилась опасная для Российского футбольного союза ситуация. Всему "виной" успехи футбольных клубов "Севастополь" и донецкого "Шахтёра", которые досрочно завоевали первое и второе места с 62 и 53 очками соответственно. Таким образом, они претендуют на выход в дивизион А, что является профессиональным уровнем.
"Для болельщиков это праздник, для чиновников — головная боль. "Севастополь", "Шахтёр" и другие клубы из Крыма, ДНР и ЛНР в этом сезоне не допустили до Кубка России. Причина — опасение санкций и отстранение от еврокубков и ЧМ. Ирония в том, что мы и так четвёртый год живём без УЕФА. Но на Ньон всё равно оглядываемся", – объясняет интригу телеканал "Царьград".
В декабре 2014 года УЕФА объявил Крым "специальной зоной", запретив местным клубам выступать в чемпионате и кубке России под угрозой санкций в отношении РФС. В июле 2015 г. были созданы Крымский футбольный союз и Крымская премьер-лига. Крымские клубы с разрешения УЕФА, который объявил Крым особой футбольной территорией, стали выступать только в местной Премьер-лиге. При этом их не допустили к еврокубкам.
Несмотря на то, что в 2022 году российскую сборную и клубы отстранили от турниров ФИФА и УЕФА, крымские команды по-прежнему были ограничены в участии в кубках. УЕФА так и не признал интеграцию крымского футбола в российскую систему. При этом новые санкции в отношении Крыма не вводились, т.к. были введены антироссийские санкции в целом.
В 2023 году клубы из Крыма начали играть во Второй лиге РФ в дивизионе "Б", который был переведён в статус любительского под эгидой Футбольной национальной лиги. Это позволило Российскому футбольному союзу формальной обойти прямой запрет УЕФА и ФИФА.
При этом ещё в 2022 году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказывал президенту России Владимиру Путину об интеграции футбольных клубов Крыма и новых территорий в российский футбол.
"С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу", – отмечал он.
По словам Чернышенко, "всё это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участникам".
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