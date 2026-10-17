Почему разведданные Киеву и заморозка программы PURL – это только начало: Евстафьев об Украине и США - 17.10.2026 Украина.ру
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Почему разведданные Киеву и заморозка программы PURL – это только начало: Евстафьев об Украине и США
Почему разведданные Киеву и заморозка программы PURL – это только начало: Евстафьев об Украине и США - 17.10.2026 Украина.ру
Почему разведданные Киеву и заморозка программы PURL – это только начало: Евстафьев об Украине и США
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в изменениях, которые вызвала политическая русофобия в коллективном мозге... Украина.ру, 17.10.2026
2026-10-17T16:59
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украина
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в изменениях, которые вызвала политическая русофобия в коллективном мозге западных элит.Какой главный ложный вывод можно сделать, глядя на последние события в сфере американо-украинских отношений? Почему ошибочно считать, что Трамп уже не вернётся к проекту "Украина"? Последует ли заморозка программы PURL вслед за отсутствием передачи разведданных Киеву от США? И прекращалась ли вообще передача таких данных Украине?Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
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видео, киев, украина, сша, дмитрий евстафьев, дональд трамп, украина.ру, санкции
Видео, Киев, Украина, США, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, Украина.ру, санкции

Почему разведданные Киеву и заморозка программы PURL – это только начало: Евстафьев об Украине и США

16:59 17.10.2026
 
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в изменениях, которые вызвала политическая русофобия в коллективном мозге западных элит.

Какой главный ложный вывод можно сделать, глядя на последние события в сфере американо-украинских отношений? Почему ошибочно считать, что Трамп уже не вернётся к проекту "Украина"? Последует ли заморозка программы PURL вслед за отсутствием передачи разведданных Киеву от США? И прекращалась ли вообще передача таких данных Украине?

Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
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