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Трамп нажал на паузу, всего пять дней славы. Хроника событий на утро 17 октября

Трамп нажал на паузу, всего пять дней славы. Хроника событий на утро 17 октября - 17.10.2026 Украина.ру

Трамп нажал на паузу, всего пять дней славы. Хроника событий на утро 17 октября

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд мер по закону о санкциях против РФ и Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария была уволена после пяти дней работы

2026-10-17T09:15

2026-10-17T09:15

2026-10-17T09:18

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Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана. Среди прочего, он отказался от введения 500-процентных пошлин на российские товары."Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грэма*", — отмечалось в документе.Трамп подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.Согласно указу, президент США отказался от применения пошлин до 500% на российские товары и от 100% пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, Трамп решил не применять ограничения против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом.Отказ от применения данных мер будет действовать до особого распоряжения.Ранее, 19 сентября, Трамп подписал закон об "адских санкциях", названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма*. Этот закон позволяет главе Белого дома вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.Решение Трампа уже оценили в России. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал назвал приостановку закона о санкциях против РФ историческим моментом."Приостановка действия закона Грэма* администрацией президента Трампа — важный и по-настоящему исторический момент", — написал он в своём телеграм-канале в 07:15.Дмитриев отметил, что этот закон, претерпевший кардинальные негативные изменения после смерти сенатора Грэма*, мог фактически полностью остановить экономическое взаимодействие России и США, нанеся серьёзный ущерб прежде всего американской экономике и мировым рынкам."Экономическое сотрудничество России и США отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создаёт основу для укрепления доверия и достижения прочного мира. Вместо санкций и конфронтации — диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность", — подытожил спецпредставитель президента России.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на то, что возобновить действие закона может не только президент США."Примечательно, что снять паузу может не только Трамп, но и госсекретарь Рубио: ему достаточно посоветоваться с Минфином и торгпредом, но Трамп может его решение отменить", — отметил Царёв.Он также обратил внимание на реакцию на решение Трампа в самих США и на Украине."Накануне выборов в Конгресс Трамп не хочет роста цен на топливо в США. Но его всё равно снова будут обвинять в том, что он "подыгрывает России". Демократы уже называют указ "очередной капитуляцией перед Путиным" и "предательством украинских партнёров". Покойный террорист Линдси Грэм* был бы недоволен. Киев недоволен тоже", — подытожил Царёв.Однако пока украинское руководство не сделало официального заявления по поводу решения Трампа.Белый дом без КэтиПресс-секретарь Белого дома Кэти Закария была уволена после пяти дней работы. Сама она в соцсети Х расхвалила президента США Трампа, заявив, что работать с ним было для неё честью."Президент Трамп — добрый, замечательный, великодушный, внимательный, полный энтузиазма и трудолюбивый человек. Хотелось бы, чтобы больше американцев ценили его. Никто и никогда не сможет сделать Америку великой так, как это сделал и продолжает делать он", — заявила Закария.По её словам, работа с Трампом была для нее честью.Ранее газета The New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что Закарию уволили спустя пять дней после назначения. Как рассказал журналистам сам Трамп, он посоветовал ей пересмотреть решение о продолжении работы на посту пресс-секретаря."Я сказал: "Кэти, знаешь, тебе необязательно этим заниматься, если ты не хочешь. На твоём месте я бы ещё раз подумал"", — рассказал Трамп в беседе с журналистами 17 октября у президентского вертолета Marine One.При этом президент прямо не говорил об отставке своего пресс-секретаря как о свершившемся факте. Но позднее Белый дом подтвердил, что Закария переходит на другую работу.Таким образом, пресс-секретарь Трампа проработала пять дней: она приступила к работе 12 октября, а на следующий день провела первый и единственный брифинг продолжительностью около 14 минут. Закария ответила на вопросы журналистов Breitbart, Fox News и Daily Mail. Позднее Захария объяснила краткость выступления нехваткой времени на подготовку.На её отставку уже отреагировал бывший пресс-секретарь Белого дома Энтони Скарамучи, которого Трамп уволил в 2017 году."Рекорды ставят для того, чтобы их побивать. Но я не радуюсь чужим неудачам", — написал он в соцсети Х.Скарамучи проработал на своей должности 11 дней.* — внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о политике Трампа в отношении Украины — в статье Виктории Титовой "Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают".

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