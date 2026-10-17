"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэра - 17.10.2026 Украина.ру
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"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэра
"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэра - 17.10.2026 Украина.ру
"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэра
В центре Киева, у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит масштабная акция протеста с требованием отставки городского головы Виталия Кличко. К полудню несколько сотен участников собрались под стенами мэрии, чтобы выразить недовольство работой столичной власти
2026-10-17T14:06
2026-10-17T14:06
новости
украина
владимир кличко
владимир зеленский
отопление
энергетика
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Митингующие держат в руках картонные транспаранты с лозунгами: "Стеклянные остановки не спасут от ракет и дронов", "Пора", "Мэр или мародер", "Киев не готов даже к осени", "Кому звонить, когда мэр крадет деньги" и "Мэр Шредингера — Кличко существует отдельно от полномочий". Участники скандируют "Отставка!", а проезжающие мимо автомобили время от времени сигналят в знак поддержки."Популистские стратегии создаются без намерения их выполнять, решения откладываются годами, а ответственность постоянно перекладывается", — говорится в заявлении организаторов. Свои подписи под требованиями поставили Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Правовая платформа "Киевский эколого-культурный центр"", объединение "Марш за Киев" и другие общественные организации.На акцию также пришла группа поддержки действующего мэра. Люди с плакатами "Кличко — наш мэр" и "Руки прочь от Кличко" отказались выполнять просьбу полиции отойти на расстояние, чтобы избежать провокаций. При этом протестующие заявили, что не против присутствия сторонников Кличко на митинге.Организаторы рассматривают несколько путей ухода мэра с должности: добровольная отставка, решение суда, результаты выборов, передача полномочий военной администрации или добровольная мобилизация. Согласно закону "О местном самоуправлении на Украине", полномочия городского головы могут быть досрочно прекращены также в случае отзыва по народной инициативе, признания недееспособным или смерти. Напомним, Виталий Кличко впервые был избран мэром в мае 2014 года, а в октябре 2020 года переизбран в первом туре, набрав 50,9% голосов.Накануне, 16 октября, в Киеве начался отопительный сезон. По сообщению городского головы, отопление невозможно начать в двух районах из-за повреждения энергообъекта. Ранее Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в украинской столице. По его словам, эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление. О конфликте Зеленского и Кличко – в материале Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского.
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новости, украина, владимир кличко, владимир зеленский, отопление, энергетика
Новости, Украина, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, отопление, энергетика

"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэра

14:06 17.10.2026
 
© Фото : Интерфакс-УкраинаКГГА
КГГА - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : Интерфакс-Украина
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В центре Киева, у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит масштабная акция протеста с требованием отставки городского головы Виталия Кличко. К полудню несколько сотен участников собрались под стенами мэрии, чтобы выразить недовольство работой столичной власти
Митингующие держат в руках картонные транспаранты с лозунгами: "Стеклянные остановки не спасут от ракет и дронов", "Пора", "Мэр или мародер", "Киев не готов даже к осени", "Кому звонить, когда мэр крадет деньги" и "Мэр Шредингера — Кличко существует отдельно от полномочий". Участники скандируют "Отставка!", а проезжающие мимо автомобили время от времени сигналят в знак поддержки.

"Популистские стратегии создаются без намерения их выполнять, решения откладываются годами, а ответственность постоянно перекладывается", — говорится в заявлении организаторов.

Свои подписи под требованиями поставили Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Правовая платформа "Киевский эколого-культурный центр"", объединение "Марш за Киев" и другие общественные организации.

На акцию также пришла группа поддержки действующего мэра. Люди с плакатами "Кличко — наш мэр" и "Руки прочь от Кличко" отказались выполнять просьбу полиции отойти на расстояние, чтобы избежать провокаций. При этом протестующие заявили, что не против присутствия сторонников Кличко на митинге.

Организаторы рассматривают несколько путей ухода мэра с должности: добровольная отставка, решение суда, результаты выборов, передача полномочий военной администрации или добровольная мобилизация. Согласно закону "О местном самоуправлении на Украине", полномочия городского головы могут быть досрочно прекращены также в случае отзыва по народной инициативе, признания недееспособным или смерти. Напомним, Виталий Кличко впервые был избран мэром в мае 2014 года, а в октябре 2020 года переизбран в первом туре, набрав 50,9% голосов.
Накануне, 16 октября, в Киеве начался отопительный сезон. По сообщению городского головы, отопление невозможно начать в двух районах из-за повреждения энергообъекта. Ранее Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в украинской столице. По его словам, эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление. О конфликте Зеленского и Кличко – в материале Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского.
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