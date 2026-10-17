Зеленский обижен на Трампа за отмену "адских санкций", военные симулякры в Польше. Итоги 17 октября - 17.10.2026 Украина.ру
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Зеленский обижен на Трампа за отмену "адских санкций", военные симулякры в Польше. Итоги 17 октября
Зеленский обижен на Трампа за отмену "адских санкций", военные симулякры в Польше. Итоги 17 октября - 17.10.2026 Украина.ру
Зеленский обижен на Трампа за отмену "адских санкций", военные симулякры в Польше. Итоги 17 октября
Зеленский зол на Трампа за отмену санкций. Глава киевского режима сделал ряд громких заявлений в своих соцсетях и во время онлайн-общения с журналистами
2026-10-17T18:46
2026-10-17T18:46
санкции
эксклюзив
польша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
the times
вооруженные силы украины
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В субботу Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России и пошлинах для покупателей ее нефти, но тут же приостановил их действие на неопределенный срок, сославшись на национальные интересы США. В своем указе президент США отказался вводить предусмотренные "законом Линдси Грэма"* пошлины до 500% на российские товары и 100-процентные сборы с пяти главных импортеров нефти и газа из РФ. Кроме того, глава Белого дома решил не задействовать ограничения против российских банков, чиновников и организаций, которые были прописаны в новом законе.В ответ Зеленский назвал решение Трампа "санкционным блэкаутом" и пожаловался, что эта инициатива могла бы значительно усилить давление на Москву и повлиять на развитие конфликта. При этом он уверен, что снятие ограничений на поставки российского дизельного топлива станут началом более масштабного процесса."К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эта сделка по дизельному топливу — первый шаг", — заявил глава киевского режима.Также Зеленский подтвердил, что Украина испытывает серьезные проблемы на фронте из-за скоростных ограничений, наложенных на работу терминалов Starlink:"Мы теряем и дроны, и связь. К сожалению, сегодня мы не можем использовать технологию Starlink или Starshield на территории нашей страны".Он призвал союзников Киева не отказываться от дальнейшего усиления санкционного давления на Москву. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал возможность разговора с Владимиром Путиным."США работают над этим. У них есть предложение о трехсторонней встрече", — отметил он.По его предположению, местом переговоров могут стать Соединённые Штаты во время заседания G20 или страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия.Кроме того, Зеленский объявил, что на следующей неделе может состояться новая встреча украинской делегации со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером."Коалиция желающих" репетирует в Польше В ноябре текущего года на территории Польши пройдут масштабные учения. По данным издания The Times, около 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии, усиленные польскими подразделениями, отработают процедуру переброски и развертывания европейского контингента на Украине. Эти маневры станут первыми в своем роде и будут направлены на подготовку к гипотетическому послевоенному периоду.Основной целью учений станет проверка готовности европейских армий к быстрой переброске войск и организации их всестороннего обеспечения. Военнослужащие будут отрабатывать перемещение личного состава, а также доставку топлива, продовольствия и других критически важных ресурсов.Как сообщает The Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании, войска отработают сценарий совместного нахождения многонационального контингента "в определенном районе". Британский министр обороны Уэс Стритинг прокомментировал эти планы после встречи со своим американским коллегой Питом Хэгсетом в Пентагоне."В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в крупных учениях в Польше, чтобы мы были готовы поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, которые потребуются Украине", — уточнил он.Проведение этих маневров было анонсировано еще на июльском саммите в Париже премьер-министром Польши Дональдом Туском. Несмотря на масштабную подготовку, проведение учений не означает, что политическое решение об отправке войск уже принято. В настоящее время союзники лишь отрабатывают возможный сценарий. Польская сторона всегда активно выступала за отправку многонациональных сил альянса на украинскую территорию после завершения конфликта и проведение маневров "коалиции желающих" для отработки миротворческих сценариев. Недавно местные власти предложили наладить на своей территории совместное с США и Украиной производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Выступая на полях заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настоятельно рекомендовал польскому руководству "внимательно изучить соответствующий раздел" российской военной доктрины. Он также напомнил, что Москва рассматривает любые попытки создания передовых промышленных кластеров НАТО под нужды ВСУ или размещение иностранных контингентов на Украине как прямую угрозу безопасности страны и прямую эскалацию конфликта.Цели спецоперации остаются неизменнымиЗа прошедшие сутки российские войска продолжили успешное продвижение на всех направлениях. Бойцы группировки "Север" зачистили северо-восток Харьковской области, а подразделения "Запада" взяли под контроль Паламарёвку и Ковалёвку. На южном фланге освобождена Алексеево-Дружковка, а группировка "Центр" выбила противника из Доброполья, Первомайского и Сергеевки. На востоке бойцы заняли Великомихайловку, а на днепровском направлении — Малокатериновку.По информации Минобороны РФ, за сутки противник понес серьезные потери в живой силе и технике. В частности, уничтожены самоходная артиллерийская установка "Богдана" и бронетранспортер "Puma" итальянского производства.В глубоком тылу оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 142 района, уничтожая склады беспилотников и транспортную инфраструктуру ВСУ. Средства ПВО сбили 654 украинских беспилотника самолетного типа и реактивный снаряд HIMARS, а Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер в акватории Черного моря.Всего с начала специальной военной операции уничтожено 674 самолета, 284 вертолета, более 263 тысяч беспилотников, свыше 31 тысячи танков и боевых машин, а также 74 762 единицы автомобильной техники.Накануне Владимир Путин в ходе совещания с военным руководством назвал освобождение ДНР одной из главных задач СВО и дал поручение продолжать групповые удары по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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Яна Карцева
Яна Карцева
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96
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санкции, эксклюзив, польша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, the times, вооруженные силы украины, пентагон
санкции, Эксклюзив, Польша, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, The Times, Вооруженные силы Украины, Пентагон

Зеленский обижен на Трампа за отмену "адских санкций", военные симулякры в Польше. Итоги 17 октября

18:46 17.10.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Яна Карцева
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Зеленский зол на Трампа за отмену санкций. Глава киевского режима сделал ряд громких заявлений в своих соцсетях и во время онлайн-общения с журналистами
В субботу Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России и пошлинах для покупателей ее нефти, но тут же приостановил их действие на неопределенный срок, сославшись на национальные интересы США.
В своем указе президент США отказался вводить предусмотренные "законом Линдси Грэма"* пошлины до 500% на российские товары и 100-процентные сборы с пяти главных импортеров нефти и газа из РФ. Кроме того, глава Белого дома решил не задействовать ограничения против российских банков, чиновников и организаций, которые были прописаны в новом законе.
В ответ Зеленский назвал решение Трампа "санкционным блэкаутом" и пожаловался, что эта инициатива могла бы значительно усилить давление на Москву и повлиять на развитие конфликта. При этом он уверен, что снятие ограничений на поставки российского дизельного топлива станут началом более масштабного процесса.
"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эта сделка по дизельному топливу — первый шаг", — заявил глава киевского режима.
Также Зеленский подтвердил, что Украина испытывает серьезные проблемы на фронте из-за скоростных ограничений, наложенных на работу терминалов Starlink:
"Мы теряем и дроны, и связь. К сожалению, сегодня мы не можем использовать технологию Starlink или Starshield на территории нашей страны".
спутник Acadia - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
12:59
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Он призвал союзников Киева не отказываться от дальнейшего усиления санкционного давления на Москву. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал возможность разговора с Владимиром Путиным.
"США работают над этим. У них есть предложение о трехсторонней встрече", — отметил он.

По его предположению, местом переговоров могут стать Соединённые Штаты во время заседания G20 или страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия.
Кроме того, Зеленский объявил, что на следующей неделе может состояться новая встреча украинской делегации со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
"Коалиция желающих" репетирует в Польше

В ноябре текущего года на территории Польши пройдут масштабные учения. По данным издания The Times, около 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии, усиленные польскими подразделениями, отработают процедуру переброски и развертывания европейского контингента на Украине. Эти маневры станут первыми в своем роде и будут направлены на подготовку к гипотетическому послевоенному периоду.

Основной целью учений станет проверка готовности европейских армий к быстрой переброске войск и организации их всестороннего обеспечения. Военнослужащие будут отрабатывать перемещение личного состава, а также доставку топлива, продовольствия и других критически важных ресурсов.

Как сообщает The Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании, войска отработают сценарий совместного нахождения многонационального контингента "в определенном районе". Британский министр обороны Уэс Стритинг прокомментировал эти планы после встречи со своим американским коллегой Питом Хэгсетом в Пентагоне.
"В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в крупных учениях в Польше, чтобы мы были готовы поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, которые потребуются Украине", — уточнил он.

Проведение этих маневров было анонсировано еще на июльском саммите в Париже премьер-министром Польши Дональдом Туском. Несмотря на масштабную подготовку, проведение учений не означает, что политическое решение об отправке войск уже принято. В настоящее время союзники лишь отрабатывают возможный сценарий.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 13:40
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Польская сторона всегда активно выступала за отправку многонациональных сил альянса на украинскую территорию после завершения конфликта и проведение маневров "коалиции желающих" для отработки миротворческих сценариев. Недавно местные власти предложили наладить на своей территории совместное с США и Украиной производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Выступая на полях заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настоятельно рекомендовал польскому руководству "внимательно изучить соответствующий раздел" российской военной доктрины. Он также напомнил, что Москва рассматривает любые попытки создания передовых промышленных кластеров НАТО под нужды ВСУ или размещение иностранных контингентов на Украине как прямую угрозу безопасности страны и прямую эскалацию конфликта.

Цели спецоперации остаются неизменными

За прошедшие сутки российские войска продолжили успешное продвижение на всех направлениях. Бойцы группировки "Север" зачистили северо-восток Харьковской области, а подразделения "Запада" взяли под контроль Паламарёвку и Ковалёвку. На южном фланге освобождена Алексеево-Дружковка, а группировка "Центр" выбила противника из Доброполья, Первомайского и Сергеевки. На востоке бойцы заняли Великомихайловку, а на днепровском направлении — Малокатериновку.

По информации Минобороны РФ, за сутки противник понес серьезные потери в живой силе и технике. В частности, уничтожены самоходная артиллерийская установка "Богдана" и бронетранспортер "Puma" итальянского производства.

В глубоком тылу оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 142 района, уничтожая склады беспилотников и транспортную инфраструктуру ВСУ. Средства ПВО сбили 654 украинских беспилотника самолетного типа и реактивный снаряд HIMARS, а Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер в акватории Черного моря.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 674 самолета, 284 вертолета, более 263 тысяч беспилотников, свыше 31 тысячи танков и боевых машин, а также 74 762 единицы автомобильной техники.
Накануне Владимир Путин в ходе совещания с военным руководством назвал освобождение ДНР одной из главных задач СВО и дал поручение продолжать групповые удары по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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санкцииЭксклюзивПольшаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинThe TimesВооруженные силы УкраиныПентагон
 
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