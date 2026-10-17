https://ukraina.ru/20261017/v-operativnom-okruzhenii-anpilogov-raskryl-kuda-udarit-tsentr-posle-dobropolya-1083874141.html

"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья

"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья - 17.10.2026 Украина.ру

"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья

Доброполье зажато в оперативном кольце: железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская" — под контролем ВС РФ, с высот город простреливается насквозь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-10-17T18:30

2026-10-17T18:30

2026-10-17T18:30

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Разбирая обстановку в районе Славянска и Краматорска, эксперт подробно рассказал о том, что происходит вокруг Доброполья.Анпилогов сообщил, что наиболее активно события развиваются на южном фасе выступа, в районе Доброполья. "Доброполье попало в оперативное окружение. Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская", — пояснил эксперт.По его оценке, такая конфигурация даёт ВС РФ полный контроль над городом с господствующих высот и позволяет использовать промышленную зону как площадку, чтобы накапливать личный состав.Эксперт подчеркнул, что севернее Доброполья перерезана трасса на Краматорск. За этой дорогой, по поступающим сообщениям, уже заняты населенные пункты Нововодяное, Новотроицкое и Лидино.Анпилогов добавил, что бойцы "Центра" на достигнутом не остановятся и будут развивать этот успех, перерезая рокады, которые идут на Александровку."Это последний крупный населенный пункт в ДНР. Оттуда дорога ведет на Павлоград – центр всего фронта ВСУ на востоке. Опираясь на Павлоград, можно снабжать и Запад Донбасса, и Харьков", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.

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