"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья - 17.10.2026 Украина.ру
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"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья
"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья - 17.10.2026 Украина.ру
"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья
Доброполье зажато в оперативном кольце: железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская" — под контролем ВС РФ, с высот город простреливается насквозь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-17T18:30
2026-10-17T18:30
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Разбирая обстановку в районе Славянска и Краматорска, эксперт подробно рассказал о том, что происходит вокруг Доброполья.Анпилогов сообщил, что наиболее активно события развиваются на южном фасе выступа, в районе Доброполья. "Доброполье попало в оперативное окружение. Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская", — пояснил эксперт.По его оценке, такая конфигурация даёт ВС РФ полный контроль над городом с господствующих высот и позволяет использовать промышленную зону как площадку, чтобы накапливать личный состав.Эксперт подчеркнул, что севернее Доброполья перерезана трасса на Краматорск. За этой дорогой, по поступающим сообщениям, уже заняты населенные пункты Нововодяное, Новотроицкое и Лидино.Анпилогов добавил, что бойцы "Центра" на достигнутом не остановятся и будут развивать этот успех, перерезая рокады, которые идут на Александровку."Это последний крупный населенный пункт в ДНР. Оттуда дорога ведет на Павлоград – центр всего фронта ВСУ на востоке. Опираясь на Павлоград, можно снабжать и Запад Донбасса, и Харьков", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья

18:30 17.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Доброполье зажато в оперативном кольце: железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская" — под контролем ВС РФ, с высот город простреливается насквозь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Разбирая обстановку в районе Славянска и Краматорска, эксперт подробно рассказал о том, что происходит вокруг Доброполья.
Анпилогов сообщил, что наиболее активно события развиваются на южном фасе выступа, в районе Доброполья. "Доброполье попало в оперативное окружение. Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская", — пояснил эксперт.
По его оценке, такая конфигурация даёт ВС РФ полный контроль над городом с господствующих высот и позволяет использовать промышленную зону как площадку, чтобы накапливать личный состав.
Эксперт подчеркнул, что севернее Доброполья перерезана трасса на Краматорск. За этой дорогой, по поступающим сообщениям, уже заняты населенные пункты Нововодяное, Новотроицкое и Лидино.
Анпилогов добавил, что бойцы "Центра" на достигнутом не остановятся и будут развивать этот успех, перерезая рокады, которые идут на Александровку.
"Это последний крупный населенный пункт в ДНР. Оттуда дорога ведет на Павлоград – центр всего фронта ВСУ на востоке. Опираясь на Павлоград, можно снабжать и Запад Донбасса, и Харьков", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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