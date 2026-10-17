Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину - 17.10.2026 Украина.ру
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Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину
Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину - 17.10.2026 Украина.ру
Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину
В Польше в ноябре состоятся масштабные маневры, в которых примут участие порядка 1,5 тысячи солдат из Великобритании, Франции, Германии, а также принимающей стороны.
2026-10-17T15:34
2026-10-17T15:37
польша
великобритания
украина
ростислав ищенко
сергей лавров
the times
нато
мид
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Как сообщает издание The Times, эти учения должны стать практической отработкой сценария переброски так называемой "коалиции желающих" на Украину в случае потенциального достижения мирного соглашения.Ключевой задачей маневров станет проверка логистических цепочек и налаживание взаимодействия между штабами разных стран. Предполагается, что присутствие европейских контингентов после завершения боевых действий должно стать страховкой от их возобновления.Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о категорической неприемлемости появления войск НАТО на украинской территории. О том, как в российском МИДе предложили властям Польши изучать военную доктрину РФ — в материале Ростислава Ищенко Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков на сайте Украина. ру.
польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, великобритания, украина, ростислав ищенко, сергей лавров, the times, нато, мид
Польша, Великобритания, Украина, Ростислав Ищенко, Сергей Лавров, The Times, НАТО, МИД

Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину

15:34 17.10.2026 (обновлено: 15:37 17.10.2026)
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© NATO
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В Польше в ноябре состоятся масштабные маневры, в которых примут участие порядка 1,5 тысячи солдат из Великобритании, Франции, Германии, а также принимающей стороны.
Как сообщает издание The Times, эти учения должны стать практической отработкой сценария переброски так называемой "коалиции желающих" на Украину в случае потенциального достижения мирного соглашения.

Ключевой задачей маневров станет проверка логистических цепочек и налаживание взаимодействия между штабами разных стран. Предполагается, что присутствие европейских контингентов после завершения боевых действий должно стать страховкой от их возобновления.

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о категорической неприемлемости появления войск НАТО на украинской территории. О том, как в российском МИДе предложили властям Польши изучать военную доктрину РФ — в материале Ростислава Ищенко Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков на сайте Украина. ру.
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ПольшаВеликобританияУкраинаРостислав ИщенкоСергей ЛавровThe TimesНАТОМИД
 
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