https://ukraina.ru/20261017/generalnaya-repetitsiya-v-polshe-velikobritaniya-i-soyuzniki-gotovyat-stsenariy-vvoda-voysk-na-ukrainu-1083884881.html

Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину

Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину - 17.10.2026 Украина.ру

Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину

В Польше в ноябре состоятся масштабные маневры, в которых примут участие порядка 1,5 тысячи солдат из Великобритании, Франции, Германии, а также принимающей стороны.

2026-10-17T15:34

2026-10-17T15:34

2026-10-17T15:37

польша

великобритания

украина

ростислав ищенко

сергей лавров

the times

нато

мид

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Как сообщает издание The Times, эти учения должны стать практической отработкой сценария переброски так называемой "коалиции желающих" на Украину в случае потенциального достижения мирного соглашения.Ключевой задачей маневров станет проверка логистических цепочек и налаживание взаимодействия между штабами разных стран. Предполагается, что присутствие европейских контингентов после завершения боевых действий должно стать страховкой от их возобновления.Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о категорической неприемлемости появления войск НАТО на украинской территории. О том, как в российском МИДе предложили властям Польши изучать военную доктрину РФ — в материале Ростислава Ищенко Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков на сайте Украина. ру.

польша

великобритания

украина

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польша, великобритания, украина, ростислав ищенко, сергей лавров, the times, нато, мид