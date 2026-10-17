https://ukraina.ru/20261017/generalnaya-repetitsiya-v-polshe-velikobritaniya-i-soyuzniki-gotovyat-stsenariy-vvoda-voysk-na-ukrainu-1083884881.html
Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину
Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину - 17.10.2026 Украина.ру
Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину
В Польше в ноябре состоятся масштабные маневры, в которых примут участие порядка 1,5 тысячи солдат из Великобритании, Франции, Германии, а также принимающей стороны.
2026-10-17T15:34
2026-10-17T15:34
2026-10-17T15:37
польша
великобритания
украина
ростислав ищенко
сергей лавров
the times
нато
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg
Как сообщает издание The Times, эти учения должны стать практической отработкой сценария переброски так называемой "коалиции желающих" на Украину в случае потенциального достижения мирного соглашения.Ключевой задачей маневров станет проверка логистических цепочек и налаживание взаимодействия между штабами разных стран. Предполагается, что присутствие европейских контингентов после завершения боевых действий должно стать страховкой от их возобновления.Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о категорической неприемлемости появления войск НАТО на украинской территории. О том, как в российском МИДе предложили властям Польши изучать военную доктрину РФ — в материале Ростислава Ищенко Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков на сайте Украина. ру.
польша
великобритания
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_c504fe76dc3cafd68516c048f151e602.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, великобритания, украина, ростислав ищенко, сергей лавров, the times, нато, мид
Польша, Великобритания, Украина, Ростислав Ищенко, Сергей Лавров, The Times, НАТО, МИД
Генеральная репетиция в Польше: Великобритания и союзники готовят сценарий ввода войск на Украину
15:34 17.10.2026 (обновлено: 15:37 17.10.2026)
В Польше в ноябре состоятся масштабные маневры, в которых примут участие порядка 1,5 тысячи солдат из Великобритании, Франции, Германии, а также принимающей стороны.
Как сообщает издание The Times, эти учения должны стать практической отработкой сценария переброски так называемой "коалиции желающих" на Украину в случае потенциального достижения мирного соглашения.
Ключевой задачей маневров станет проверка логистических цепочек и налаживание взаимодействия между штабами разных стран. Предполагается, что присутствие европейских контингентов после завершения боевых действий должно стать страховкой от их возобновления.
Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о категорической неприемлемости появления войск НАТО на украинской территории. О том, как в российском МИДе предложили властям Польши изучать военную доктрину РФ — в материале Ростислава Ищенко Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков
на сайте Украина. ру.