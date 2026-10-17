Подтверждения нет, но есть надежда: Зеленский снова мечтает о встрече с Путиным - 17.10.2026 Украина.ру
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Подтверждения нет, но есть надежда: Зеленский снова мечтает о встрече с Путиным
Подтверждения нет, но есть надежда: Зеленский снова мечтает о встрече с Путиным - 17.10.2026 Украина.ру
Подтверждения нет, но есть надежда: Зеленский снова мечтает о встрече с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным якобы может состояться в декабре на саммите G20 в США или в одной из стран Ближнего Востока. Об этом он рассказал журналистам, аудиозапись разговора опубликовало издание "Новости.LIVE"
2026-10-17T18:20
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По словам Зеленского, американская сторона якобы работает над организацией переговоров. "Эта встреча может быть в одной из стран Ближнего Востока. США всегда говорят об Эмиратах или Саудовской Аравии. Эта встреча может быть в США во время заседания "двадцатки", — приводит его слова издание. При этом глава киевского режима признал, что подтверждения пока нет ни от России, ни от США. Он также не исключил, что переговоры якобы могут пройти в одной из европейских стран, отметив, что европейцы уже начинают контакты по этому поводу.Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил Путина на саммит G20, который пройдёт 14–15 декабря в Майами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия благодарна за приглашение и оно будет проработано.Однако в Кремле ранее уже исключали возможность встречи Путина и Зеленского на полях G20. В сентябре Песков, комментируя соответствующее предложение, заявил: "Это невозможно". Он подчёркивал, что гипотетические переговоры могут состояться только в Москве.Сам президент России неоднократно подчеркивал, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. "Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву", — напоминал Песков, добавляя, что все необходимые гарантии безопасности будут предоставлены.Более того, по словам российского президента, встреча в третьей стране возможна лишь для подписания уже согласованных окончательных договорённостей, а не для самих переговоров.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости прямой встречи Путина и Зеленского для завершения конфликта. При этом Киев до сих пор не отменил указ, запрещающий контакты с российским руководством, на что обращал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее в новостях: "Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления" на сайте Украина.ру.
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Подтверждения нет, но есть надежда: Зеленский снова мечтает о встрече с Путиным

18:20 17.10.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Владимир Зеленский заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным якобы может состояться в декабре на саммите G20 в США или в одной из стран Ближнего Востока. Об этом он рассказал журналистам, аудиозапись разговора опубликовало издание "Новости.LIVE"
По словам Зеленского, американская сторона якобы работает над организацией переговоров. "Эта встреча может быть в одной из стран Ближнего Востока. США всегда говорят об Эмиратах или Саудовской Аравии. Эта встреча может быть в США во время заседания "двадцатки", — приводит его слова издание.
При этом глава киевского режима признал, что подтверждения пока нет ни от России, ни от США. Он также не исключил, что переговоры якобы могут пройти в одной из европейских стран, отметив, что европейцы уже начинают контакты по этому поводу.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил Путина на саммит G20, который пройдёт 14–15 декабря в Майами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия благодарна за приглашение и оно будет проработано.
Однако в Кремле ранее уже исключали возможность встречи Путина и Зеленского на полях G20. В сентябре Песков, комментируя соответствующее предложение, заявил: "Это невозможно". Он подчёркивал, что гипотетические переговоры могут состояться только в Москве.
Сам президент России неоднократно подчеркивал, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. "Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву", — напоминал Песков, добавляя, что все необходимые гарантии безопасности будут предоставлены.
Более того, по словам российского президента, встреча в третьей стране возможна лишь для подписания уже согласованных окончательных договорённостей, а не для самих переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости прямой встречи Путина и Зеленского для завершения конфликта. При этом Киев до сих пор не отменил указ, запрещающий контакты с российским руководством, на что обращал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в новостях: "Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления" на сайте Украина.ру.
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