https://ukraina.ru/20261017/gromko-khlopnut-dveryu-chto-esche-uspeet-tramp-do-poteri-vlasti-1083857821.html

Громко хлопнуть дверью: что еще успеет Трамп до потери власти

Громко хлопнуть дверью: что еще успеет Трамп до потери власти - 17.10.2026 Украина.ру

Громко хлопнуть дверью: что еще успеет Трамп до потери власти

США входят в череду выборов. Сначала промежуточные – они уже на носу, до них осталось несколько недель, а перспективы Республиканской партии оставляют желать лучшего. Партию Трампа ждет болезненное поражение и утрата контроля над Конгрессом.

2026-10-17T09:40

2026-10-17T09:40

2026-10-17T09:40

эксклюзив

республиканская партия

дональд трамп

сша

иран

россия

владимир зеленский

владимир путин

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Маловероятно, что действующей администрации и республиканским политтехнологам удастся провернуть невероятный трюк и вырвать победу. Свести на нет устойчивый разрыв в 7-10% или хотя бы сократить его до конкурентного уровня практически невозможно. Осознает бедственное положение своей партии и Дональд Трамп. Может, он и не показывает вида в своих заявлениях и публичных выступлениях (Трамп никогда не снимает маску победителя), но его действия говорят об обратном. Лидеру республиканцев приходится проводить митинги и встречи с избирателями в тех штатах, которые раньше неизменно голосовали за республиканцев, а на этих выборах стали колеблющимися.Главным ударом может стать потеря Техаса – твердыни Республиканской партии, которая позволяла ей с переменным успехом конкурировать за президентский пост. Утрата этого штата вполне может поставить крест на перспективах любого из потенциальных преемников Трампа в президентской гонке 2028 года. Поэтому ключевая задача республиканцев на текущих выборах – избежать слишком болезненного поражения.Для достижения этой цели была проведена и дизельная сделка с Россией. Те щедрые условия, на которые пошел Трамп, обусловлены не его внезапно проснувшейся любовью к нашей стране или желанием отомстить Зеленскому за очередной оскорбительный жест, а стремлением показать электорату, кто на самом деле выражает его требования. Трамп хорошо просчитал реакцию своих оппонентов, которые, будучи апологетами противостояния с Россией, тут же бросились трубить о недопустимости предательства Украины и сдаче национальных интересов США Путину. Избирателя же больше волнует не абстрактная война в стране, которую он едва ли может найти на карте, а вполне конкретная цена на топливо на ближайшей к дому заправке. И ход удался. Рейтинги республиканцев прекратили падать.Но самому Трампу от этого не легче. От его последнего президентского срока осталось два года с небольшим. Большую часть из них он проведет в борьбе с оппозиционным Конгрессом, который будет блокировать большую часть его инициатив и сковывать внешнеполитические амбиции Белого Дома. Тем не менее, после проведения выборов у Трампа на короткое время развяжутся руки. Электоральная гонка завершится, значит, роль общественного мнения в принятии решений существенно снизится. Новый состав Конгресса начнет работу только третьего января. У Трампа останется два месяца, в течение которых он попытается реализовать один из тех масштабных политических проектов, старт которым дал после начала своего второго президентского срока.Определить цель, на достижении которой наиболее вероятно сфокусируется Трамп, несложно. Несмотря на то, что хозяину Белого Дома не занимать амбиций, а его внимание в разное время занимали вопросы от присоединения Гренландии с Канадой до начала торговой войны со всем миром, фактор цейтнота становится ключевым.Гренландский вопрос поставлен на паузу недавним соглашением с Данией. США получили возможность нарастить свое военное присутствие на острове, но от его присоединения пришлось отказаться. Поднимать эту проблему снова – бессмысленный риск, давление со стороны Трампа лишь ухудшит отношения с Данией и Гренландией. Добиться иных результатов в столь короткий срок не выйдет.Торговые войны тоже относятся к длительным кампаниям, требующим последовательности в политике пошлин и ограничений. США обладают достаточно объемным и привлекательным внутренним рынком, чтобы шантажировать доступом к нему другие страны и даже добиваться успеха. Но чтобы такой шантаж был эффективным инструментом, соперники США должны быть уверены, что тарифная война будет продолжаться до конца.Мы же наблюдаем обратный эффект. Как Европа с Канадой, так и Китай воспринимают угрозы со стороны Белого Дома как плохо замаскированный блеф. Руководство этих стран видит, что в Вашингтоне нет единства по вопросу тарифной политики, а нападки со стороны Трампа можно переждать, не идя на принципиальные уступки. Начинать новый раунд торговых войн, зная, что уже через два месяца их остановит собственный Конгресс, – значит заранее обрекать себя на поражения.Завершить конфликт на Украине Трамп не в состоянии. Киевский режим может существовать только пока продолжаются боевые действия, а эту возможность ему обеспечивает “коалиция желающих”. Москва же делает ставку на зимнюю кампанию, вести которую Украина не готова и которая должна позволить закончить противостояние на наиболее благоприятных для России условиях. У США нет рычагов влияния, которые могли бы заставить стороны изменить свои планы и согласиться на нежелательный ни для одной из них половинчатый мир.С гораздо большей вероятностью вскоре после выборов в центре внимания Трампа окажется иранский вопрос. Очередная эскалация конфликта не требует большого запаса времени. Все необходимые силы уже стянуты в нужный регион, а сам обмен ударами, как показали предыдущие раунды конфронтации, занимает от нескольких недель до месяца.Неизвестно и реальное состояние Ирана. О его положении можно судить только по косвенным признакам, какими в первую очередь являются выдвигаемые им на переговорах жесткие требования. Ультимативная форма, в которой Иран заявляет о претензиях на контроль над Ормузским проливом и требует снятия санкций, подчеркивает готовность продолжать обмены ударами с США и Израилем до победного конца, а первоначальные военные успехи в ходе первых раундов противостояния говорят о том, что Америка существенно недооценила его возможности.Но мы видели и другую сторону медали. Доподлинно известно, что в начале года Иран сотрясали масштабные протесты, спровоцированные, по всей видимости, экономическими трудностями и резким обвалом курса национальной валюты. Остается неизвестным, насколько широким было это недовольство, удалось ли иранским властям подавить его, ликвидировать причины и консолидировать нацию для ведения длительного противостояния с США и Израилем.Также известно, что Моссад активно вербовал иранских чиновников, в том числе из высшего эшелона власти. Реальный объем успехов израильской спецслужбы оценить сложно, но тот факт, что с Моссадом вели переговоры о вербовке (хотя, по открытым данным, и безуспешные) чиновники уровня Махмуда Ахмадинежада, заставляет задуматься о возможном масштабе брожений среди иранской элиты, а быстрое убийство многих высокопоставленных иранцев в первые дни после начала войны подтверждает наличие эффективно работающей разведывательной сети на территории Ирана. Кто-то должен был передавать оперативную информацию о местоположении жертв. Удалось ли новому руководству страны полностью ликвидировать разведывательную сеть – большой вопрос.Насколько твердым или шатким является положение Ирана, можно проверить только опытным путем. Проведение еще одного раунда эскалации не несет в себе существенных рисков для Трампа. Основной удар, который затянувшаяся война нанесла по рейтингам президента США и Республиканской партии, уже был получен. С другой стороны, возможный, хотя и маловероятный, выход из войны с Ираном в качестве победителя, позволит вернуть утраченный политический капитал в преддверии противостояния с Конгрессом и подготовки к очередной президентской гонке. А в случае поражения вину всегда можно свалить на демократов.Впрочем, Трампу совершенно неважно, на каком направлении достигать успеха, ему важен сам факт победы.

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Арсений Ищенко

эксклюзив, республиканская партия, дональд трамп, сша, иран, россия, владимир зеленский, владимир путин