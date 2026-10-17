https://ukraina.ru/20261017/russkikh-na-ukraine-net-kogo-zaschischaet-novaya-ukrainskaya-strategiya-v-sfere-prav-cheloveka-1083878949.html

"Русских на Украине нет": кого защищает новая украинская стратегия в сфере прав человека

"Русских на Украине нет": кого защищает новая украинская стратегия в сфере прав человека - 17.10.2026 Украина.ру

"Русских на Украине нет": кого защищает новая украинская стратегия в сфере прав человека

Владимир Зеленский своим указом утвердил новую Национальную стратегию в сфере прав человека. Принятие документа было условием ЕС для открытия первого переговорного кластера для вступления в Евросоюз по вопросам верховенства права

2026-10-17T17:32

2026-10-17T17:32

2026-10-17T17:32

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россия

херсон

владимир зеленский

ольга стефанишина

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упц

ес

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Уязвимые категории граждан В Стратегии около 20 пунктов и некоторые из них напрямую касаются озвученных президентом России Владимиром Путиным первопричин конфликта. Но большинство российских СМИ, как обычно, заинтересовал только один — о правах ЛГБТ*. Понятно, всем очень нравится смеяться над геями, особенно в привязке к Зеленскому и Украине, но всё же документ немного не об этом.Общий пафос стратегии — у нас есть много несоответствий европейским стандартам (свобода слова, пытки, условия содержания в тюрьмах и т.д.), но во всем виновата Россия. Зеленский признаёт, что не соблюдается баланс интересов общества и граждан Украины, которых обменяли из России, в том смысле, что этих людей используют в качестве пропагандистских жупелов. Про арестованных на Украине за симпатии к России и их правах в документе нет ни слова. Так же ни слова нет о "бусификации", хотя украинский омбудсмен Лубинец говорит о ней немало. Принудительная мобилизация упоминается только в контексте подконтрольных РФ территорий, хотя мобилизация в целом проходила только осенью 2022 года.В целом лица в зоне риска, о которых говорится в Стратегии, — это любимые российскими медиа ЛГБТ*, нацменьшинства, коренные народы, внутренне перемещенные лица (беженцы из охваченных войной регионов внутри Украины), ветераны, родственники военных и инвалиды.Полноценный разбор документа потребует целого доклада, поэтому обратим пристальное внимание только на "первопричины конфликта" — язык и церковь. Под языком будем подразумевать национальные права русского меньшинства и культурные права русскоязычного большинства.Вопросам религиозных свобод посвящен один пункт Стратегии — "обеспечение свободы мировоззрения и вероисповедания, выражения религиозных и иных убеждений". Проблемы в обеспечении, опять же, якобы создаёт Россия обстрелами и "оккупацией" территорий, что не позволяет людям исполнять религиозные обряды. По всей видимости, в церквях ПЦУ.Проблемы церквиВ принципе, вопрос с правами УПЦ один из самых простых.УПЦ еще в 2022 году на соборе в Феофании разорвала отношения с РПЦ. В РПЦ, правда, посчитали иначе, потому что не была соблюдена процедура, но отнеслись к произошедшему снисходительно из-за чрезвычайных обстоятельств. Теперь каждый священник УПЦ упоминает Патриарха Московского во время служб по собственному желанию, но делать это не обязан. Юридической связи между церквями нет, УПЦ зарегистрирована на Украине в виде множества юрлиц — отдельных приходов. Принятый в прошлом году закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", прозванный в народе законом "О запрете УПЦ", УПЦ не запрещает. Он лишь позволяет закрывать приходы-юрлица, если будет доказано, что они как-то связаны с Россией. Закон, безусловно, плохой, создающий возможности для злоупотреблений, но согласно ему еще ни одну церковь не закрыли и ни одного священника не посадили.Проблема в другом — в том, что значительная часть священников и прихожан УПЦ выступают за мир с Россией и их за это репрессируют. Но это вопрос не непосредственно религиозный, преследуют этих людей формально не за их веру, хотя отчасти их политическую позицию, конечно, можно связать с религиозной.Третья проблема УПЦ — это рейдерские захваты храмов. И это тоже не вопрос законодательства. Нет таких законов на Украине, которые позволяют выгонять людей из их культовых сооружений и избивать священников. Зато есть статья УК о преступлениях на почве ненависти. Достаточно начать по нему наказывать тех, кто разжигает против УПЦ, чтобы значительная часть проблемы была исчерпана. Просто это разжигание — часть постмайданной государственной политики, которая меняется не законами самими по себе, но широкой общественной практикой. Все законы, необходимые для защиты свободы совести, на Украине есть. Просто они не работают, потому что правоохранительные органы закрывают глаза на "правильные" преступления.Языковое бесправиеВопрос языка и нацменьшинств (мы имеем в виду русское нацменьшинство) гораздо сложнее.В 2022 году Украина по требованию Венецианской комиссии приняла закон, заменивший закон "О национальных меньшинствах в Украине" от 1992 года. В нём появилась приписка: права и свободы представителей нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка". Соответственно приписке, при защите прав и свобод нацменьшинств запретили "популяризацию или пропаганду страны-террориста (страны-агрессора)". Кроме того, согласно закону, "идентифицирующие свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным на Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором)", на время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ограничиваются практически во всех правах и свободах. Ограничение затрагивает и право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, право на участие в международной деятельности. Таким образом русские Украины были лишены любых прав до конца действия военного положения и даже больше.Впрочем, и для нерусских нацменьшинств сильно лучше не стало, потому что закон "О полном общем среднем образовании" всё равно урезал их права, позволяя использовать их языки для обучения в школах только до 5 класса. Получилось так, что "Венецианка" потребовала расширить права нацменьшинств, а их сузили. Добиться демократических изменений смогли только в середине октября 2026 года по требованию венгров. В закон об образовании внесли поправки, которые расширили права нацменьшинств, у которых есть компактные места проживания. Русские к таковым не относятся.Положение русских на УкраинеВ принятой Зеленским новой Стратегии написано: "Стратегия направлена на обеспечение прав и свобод каждого человека, находящегося под юрисдикцией Украины, независимо от гражданства, места жительства или других признаков". Таким образом, документ входит в противоречие с законом о нацменьшинствах, который дискриминирует "идентифицирующих свою этническую принадлежность с государством-агрессором" — в официальном дискурсе слово "русские" применительно к части жителей Украины вообще не применяется. Это важная часть постмайданной геноцидальной политики, призванной создать гомогенную украинскую нацию за счёт либо изменения национальной идентичности русских Украины, либо выдавливания за рубеж. К примеру, Зеленский в 2021 году, ещё до СВО, в одном из интервью советовал русским убираться с Украины, а посещавший Украину в том же году Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Абдрахманов проигнорировал встречи с представителями русских общин, остатки которых тогда ещё существовали.Еще в 2020 году арестовали учительницу русского языка и главу "Русской национальной общины "Русичъ" из Херсона Татьяну Кузьмич за проведение "Пушкинских балов". Чуть позже она вышла под залог, но судебный процесс продолжился. Спас ее от тюрьмы только приход ВС РФ в Херсон в 2022 году. Окончательный разгром русских культурных общин произошел в 2022-2023 годах. Например, были арестованы и отправлены в тюрьмы на долгий срок руководитель русской общины Полтавщины Виктор Шестаков, глава русской общины Львова Александр Косторный (умер в колонии), историк Полтавской битвы Юрий Погода (умер в СИЗО) и многие другие.В итоге в 2023 году тогдашний вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила:Именно поэтому, по ее словам, вопрос защиты русского меньшинства не обсуждается на переговорах с ЕС.Как так вышло, что к 2023 году на Украине не осталось ни одной юридически оформленной русской культурной организации, мы увидели. Что касается русскоязычных украинцев, позиция государства в их отношении такова, что это природно украиноязычные люди, которых поколениями насильственно русифицировали в Российской империи и СССР, а теперь их нужно вернуть в их "естественное" состояние. По этому поводу даже есть позиция Верховного суда Украины от 2021 года.Операционная цель 22 Стратегии Зеленского, которая призвана "обеспечить права коренных народов Украины и лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины" русских в принципе не учитывает. К коренным народам по закону принадлежат малые народы Крыма (которых, естественно, угнетает Россия), а среди нацменьшинств русских, как заявила Стефанишина, не обнаружено. Для государства их нет.*запрещенная в РФ экстремистская организация

https://ukraina.ru/20261016/nashe-selo-bylo-russkim-na-ukraine-direktora-detsada-opravdali-za-kollaboratsionizm--1083829558.html

https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html

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