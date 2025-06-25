https://ukraina.ru/20250625/1064278073.html

Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай

Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай - 25.06.2025 Украина.ру

Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай

СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: "Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной". Но "дорога в дюнах" еще далека, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-25T15:46

2025-06-25T15:46

2025-06-25T15:46

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виктор Николаевич, сегодня вся система различных международных организаций оказалась полностью ничтожной. ООН не работает, НАТО не работает, МАГАТЭ не работает. И, судя по всему, мы движемся к большому переделу. На ваш взгляд, в каком формате эту систему можно реформировать? Чего это может стоить человечеству?- У вас совершенно правильные выводы.Сейчас рушатся все международные институты, которые удерживали человечество от драк. Вся система международной безопасности сейчас лежит в руинах. Это делается только потому, что есть одна страна, которая считает себя главным паханом человечества. Якобы только она должна определять, кто с кем должен дружить, куда и по какой цене должен продавать нефть и какое оружие должен применять для защиты своего суверенитета. Я говорю о США. Именно американцы фундамент мироустройства, которое образовалось после окончания Второй мировой войны.К чему приведет это разрушение международных институтов? Раньше мы носили арбузы в капроновых авоськах. Если авоська рвалась, арбуз падал и разбивался. Так вот вся эта система международной безопасности – это капроновые нити, которые удерживали арбуз. И сейчас эта капроновая авоська, в которую положили земной шар, трещит и лопается.- Как вы оцениваете итоги ирано-израильского конфликта? Какие уроки нам нужно из него вынести? Какие методы сторон следовало бы использовать на СВО?- Сейчас я произнесу слова, которые не очень понравятся людям, которых я безгранично уважаю. Речь идет о разведке. Мы же начинали СВО в условиях, когда разведка не везде просчитала шаги относительно того, как поведет себя украинский народ на пути нашего прорыва к Киеву. Так вот благодаря нашим разведчикам я твердо считал, что как только мы подойдем к Харькову, бабушки будут забрасывать наши танки цветами, а нас встретили пулеметными очередями.А теперь посмотрите, что делала израильская разведка.Во-первых, перед началом войны она проникла во все поры иранского общества. Израильского агента нельзя было встретить только под кроватью начальника генерального штаба.Во-вторых, для проведения крупных диверсионных атак израильская разведка стала забрасывать в Иран не евреев, а сирийцев, афганцев и выходцев с Кавказа, потому что на них никто бы не подумал.В-третьих, израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов. Это говорит о точности и выверенности удара.И самый банальный вывод – Израиль перед войной подготовился к массовому применению беспилотников и авиацией. Они почти полностью выбили ВВС Ирана и систему ПВО.То есть из этой террористической атаки мы можем извлечь для себя множество выводов. Иначе нам тоже могут грозить иранские последствия.- Переходим к нашему фронту. Поступают сообщения, что в Сумскую область переброшены серьезные резервы ВСУ с других направлений, из-за чего наше продвижение там замедлилось, зато активизировалось наше наступление в Донбассе. Чем именно противнику может грозить такое оголение разных участков фронта?- За все время проведения СВО ни разу не было дня, где бы на всем протяжении 1,5 тысячной линии соприкосновения мы действовали одинаково. Где-то ВСУ упирались зубами, защищая себя густейшими минными полями и массированными ударами дронов. Где-то враг допускал оплошности, которыми мы пользовались. Сейчас тоже ситуация неравномерная. Такова кухня войны.Вы правильно отметили, что Сырский бросил в Сумскую область все, что мог бросить. Он направил туда даже охрану генерального штаба и силы специальных операций. А ведь это – стратегический резерв, который нужно держать в загашнике на самый крайний случай. Похоже, он для них настал.Сейчас в Верховной Раде грызутся по поводу того, что киевский режим не смог выстроить в Сумской области определенные "фортеци". Пишут, что эти "зубы драконов" валяются вдоль дорог. Тем не менее, мы на этом участке работаем так, как нам это позволяет противник. Не будем вытирать о него ноги и закидывать шапками.Идет тяжелая военная работа по созданию буферной зоны.Что такое буферная зона? Это кусок территории, на котором нет врага и который не обстреливается врагом. Да, мы выдавим ВСУ на 40 километров по фронту и на 20 километров в глубину. Но это же все равно будет позволять противнику обстреливать территории. Поэтому от верхней кромки буферной зоны противника придется ликвидировать еще на расстоянии в 120 километров, потому что на это расстояние могут доставать ракеты "Точка-У".Мне могут возразить: "Украинские беспилотники летают уже на 1000 километров". Да, и этим нам надо будет заниматься в буферной зоне – очищать от них небо.Кстати, поступают хорошие новости, что наши золотые головы смогли оснастить "Панцири" мелкокалиберными ракетами, которые могут эффективно поражать эти украинские беспилотники.Теперь насчет Донбасса. Там тоже обстановка разная. Возьмем тот же Часов Яр. Это же сильнейший укрепрайон с кирпичным заводом с бетонными стенами. ВСУ там хорошо окопались и пристреляли местность. Нашим бойцам головы нельзя высунуть из-за угла или из окопа во время штурма. Тем не менее, метр за метром мы двигаемся вперед. Например, на юге ДНР, где за последние время были взяты Запорожье, Перебудова и Ялта.В среднем за неделю армия России освобождает пять-шесть населенных пунктов. По меркам СВО — это хороший результат. Учитывая, что мы воюем не с Украиной, а со всем НАТО.- Как раз про беспилотники. Военкоры с мест пишут, что после назначения "Мадьяра" командующим войсками беспилотных систем Украины противник перешел от работы по нашей логистике к охоте на наших операторов БПЛА. Сколько времени киевский режим может выиграть за счет этой тактики?- Я вас немножко успокою - мы применяем точно такую же тактику. Нам важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по пункту управления, где сидит вражеский оператор и наводит ее на наши позиции. Массовое использование беспилотников – это одна из главных черт современной войны. Сейчас все армии мира ищут противоядия, чтобы снимать вражеские дроны с неба как сонных мух с потолка. И, как я уже говорил, у нас в этом отношении есть неплохие результаты.- Учитывая все, о чем мы говорили, что еще нам предстоит сделать, чтобы киевский режим капитулировал?- Мы же все время пытаемся найти какие-то компромиссы, суя друг другу в руки меморандумы. При этом в этих меморандумах есть пункты, на которые никогда не согласятся ни мы, ни противник. Образно говоря, Россия и Украина – это два поезда, которые несутся навстречу друг другу по одной и той же колее. Свернуть или затормозить они не могут.Посмотрите, сколько возле нас суетится Трамп. Он же пообещал быть миротворцем, но ни одного конструктивного решения не предложил. "Россия и Украина должны помириться". Правильно его Путин щелкнул по носу: "А механизмы контроля за прекращением огня у вас есть?". После этого Трамп включил заднюю.А для капитуляции противника необходимо выполнить первую цель СВО – демилитаризация. Для этого надо уничтожить украинскую армию. Потому что денацификация – это задача на сто лет.СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: "Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной". Но "дорога в дюнах" еще далека.О других аспектах СВО - в интервью Влада Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20250624/1064231948.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, виктор баранец, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, сво, сумская область, донбасс, беспилотники, израиль, ракеты, разведка