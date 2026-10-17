Обречённый гарнизон: военный эксперт предрёк скорую катастрофу ВСУ в Доброполье - 17.10.2026 Украина.ру
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Обречённый гарнизон: военный эксперт предрёк скорую катастрофу ВСУ в Доброполье
Обречённый гарнизон: военный эксперт предрёк скорую катастрофу ВСУ в Доброполье - 17.10.2026 Украина.ру
Обречённый гарнизон: военный эксперт предрёк скорую катастрофу ВСУ в Доброполье
ВС РФ нанесли удар по Доброполью, который для ВСУ оказался неожиданным. ВСУ увязли под Красным Лиманом и не могут развить успех, а группировка войск "Центр" продвигается дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-17T20:30
2026-10-17T20:30
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В пятницу, 16 октября, президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении города Доброполье в ДНР. Об этом сообщили в Кремле.Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли Александровка ключевым населённым пунктом в Донбассе, эксперт объяснил, почему удар по Доброполью стал для ВСУ неожиданностью.Анпилогов подчеркнул, что гарнизон ВСУ в Доброполье обречён, если солдатам прикажут держаться до последнего. "Если гарнизон Доброполья не вывести, а дать ему безумный приказ держаться до последнего, ещё несколько тысяч украинских солдат будут убиты или взяты в плен", — пояснил эксперт.По его словам, ключевые опорные пункты города уже под контролем ВС РФ — железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская". Такая конфигурация позволяет полностью контролировать Доброполье с господствующих высот и опираться на промзону как на территорию, где можно накапливать личный состав.Эксперт подчеркнул, что украинские силы увязли под Красным Лиманом там, где уже не могут развить хоть какой-то успех: за рекой Жеребец — большой лес вплоть до района Сватово и Кременной, а местность пересечённая, продвигаться по ней крайне трудно."Удар генерала Иванаева попал в очень слабое место и теперь группа "Центр" катится дальше без какого-то серьёзного сопротивления с украинской стороны", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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Обречённый гарнизон: военный эксперт предрёк скорую катастрофу ВСУ в Доброполье

20:30 17.10.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : Sputnik
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ВС РФ нанесли удар по Доброполью, который для ВСУ оказался неожиданным. ВСУ увязли под Красным Лиманом и не могут развить успех, а группировка войск "Центр" продвигается дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
В пятницу, 16 октября, президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении города Доброполье в ДНР. Об этом сообщили в Кремле.
Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли Александровка ключевым населённым пунктом в Донбассе, эксперт объяснил, почему удар по Доброполью стал для ВСУ неожиданностью.
Анпилогов подчеркнул, что гарнизон ВСУ в Доброполье обречён, если солдатам прикажут держаться до последнего. "Если гарнизон Доброполья не вывести, а дать ему безумный приказ держаться до последнего, ещё несколько тысяч украинских солдат будут убиты или взяты в плен", — пояснил эксперт.
По его словам, ключевые опорные пункты города уже под контролем ВС РФ — железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская". Такая конфигурация позволяет полностью контролировать Доброполье с господствующих высот и опираться на промзону как на территорию, где можно накапливать личный состав.
Эксперт подчеркнул, что украинские силы увязли под Красным Лиманом там, где уже не могут развить хоть какой-то успех: за рекой Жеребец — большой лес вплоть до района Сватово и Кременной, а местность пересечённая, продвигаться по ней крайне трудно.
"Удар генерала Иванаева попал в очень слабое место и теперь группа "Центр" катится дальше без какого-то серьёзного сопротивления с украинской стороны", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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