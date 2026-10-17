Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
© REUTERS / Kylie Cooper
Зеленский выразил обеспокоенность решением Вашингтона о смягчении санкционного давления на Москву
По мнению главы киевского режима, недавнее снятие ограничений на поставки российского дизельного топлива является лишь началом более масштабного процесса.
"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эта сделка по дизельному топливу — первый шаг", — заявил Зеленский.
Ранее он уже выразил сожаление из-за решения президента Дональда Трампа не вводить так называемые "адские санкции", предусмотренные законопроектом американского сенатора Линдси Грэма*. Зеленский пожаловался, что эта инициатива могла бы значительно усилить давление на Москву и повлиять на развитие конфликта.
Напомним, Вашингтон разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Данное решение было принято по итогам телефонных переговоров лидеров России и США и фактически отменяет ограничения, действовавшие годами. Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что внутренний рынок страны при этом останется полностью обеспеченным топливом. Подробнее об этом — в материале Егора Леева Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября на сайте Украина. ру.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эта сделка по дизельному топливу — первый шаг", — заявил Зеленский.
Ранее он уже выразил сожаление из-за решения президента Дональда Трампа не вводить так называемые "адские санкции", предусмотренные законопроектом американского сенатора Линдси Грэма*. Зеленский пожаловался, что эта инициатива могла бы значительно усилить давление на Москву и повлиять на развитие конфликта.
Напомним, Вашингтон разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Данное решение было принято по итогам телефонных переговоров лидеров России и США и фактически отменяет ограничения, действовавшие годами. Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что внутренний рынок страны при этом останется полностью обеспеченным топливом. Подробнее об этом — в материале Егора Леева Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября на сайте Украина. ру.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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