Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления - 17.10.2026 Украина.ру
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Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления
Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления - 17.10.2026 Украина.ру
Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления
Зеленский выразил обеспокоенность решением Вашингтона о смягчении санкционного давления на Москву
2026-10-17T16:15
2026-10-17T16:15
новости
россия
вашингтон
москва
владимир зеленский
дональд трамп
линдси грэм
украина.ру
санкции
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По мнению главы киевского режима, недавнее снятие ограничений на поставки российского дизельного топлива является лишь началом более масштабного процесса."К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эта сделка по дизельному топливу — первый шаг", — заявил Зеленский. Ранее он уже выразил сожаление из-за решения президента Дональда Трампа не вводить так называемые "адские санкции", предусмотренные законопроектом американского сенатора Линдси Грэма*. Зеленский пожаловался, что эта инициатива могла бы значительно усилить давление на Москву и повлиять на развитие конфликта.Напомним, Вашингтон разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Данное решение было принято по итогам телефонных переговоров лидеров России и США и фактически отменяет ограничения, действовавшие годами. Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что внутренний рынок страны при этом останется полностью обеспеченным топливом. Подробнее об этом — в материале Егора Леева Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября на сайте Украина. ру.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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новости, россия, вашингтон, москва, владимир зеленский, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру, санкции
Новости, Россия, Вашингтон, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Украина.ру, санкции

Дизельный детонатор: в Киеве назвали сделку по российскому топливу началом конца санкционного давления

16:15 17.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Зеленский выразил обеспокоенность решением Вашингтона о смягчении санкционного давления на Москву
По мнению главы киевского режима, недавнее снятие ограничений на поставки российского дизельного топлива является лишь началом более масштабного процесса.

"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эта сделка по дизельному топливу — первый шаг", — заявил Зеленский.

Ранее он уже выразил сожаление из-за решения президента Дональда Трампа не вводить так называемые "адские санкции", предусмотренные законопроектом американского сенатора Линдси Грэма*. Зеленский пожаловался, что эта инициатива могла бы значительно усилить давление на Москву и повлиять на развитие конфликта.

Напомним, Вашингтон разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Данное решение было принято по итогам телефонных переговоров лидеров России и США и фактически отменяет ограничения, действовавшие годами. Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что внутренний рынок страны при этом останется полностью обеспеченным топливом. Подробнее об этом — в материале Егора Леева Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября на сайте Украина. ру.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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