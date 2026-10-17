ВС РФ режут логистику: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ - 17.10.2026 Украина.ру
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ВС РФ режут логистику: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ
ВС РФ режут логистику: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ - 17.10.2026 Украина.ру
ВС РФ режут логистику: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ
В Запорожской области идёт очень жестокое сражение за Омельник — до второй дороги, по которой ещё можно снабжать Орехов, осталось не более полутора-двух километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-17T19:30
2026-10-17T19:30
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Говоря о позиционном фронте, эксперт отдельно остановился на участке в районе Орехова в Запорожской области.Анпилогов заявил, что стоит упомянуть участок возле Орехова в Запорожской области. "Там идут встречные бои. У нас есть сильное присутствие в Новопавловке, мы уже фактически перерезали дороги, которые идут дальше на Таврийское, Камышеваху и в район южных пригородов Запорожья", — пояснил собеседник Украина.ру.По его информации, под Омельником развернулось ожесточённое сражение, и именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. "Здесь проходит вторая дорога, по которой ещё можно теоретически сейчас снабжать Орехов. Расстояние до нее уже составляет не более полутора-двух километров", — отметил Анпилогов.Он подчеркнул, что это фактически приговор для украинской группировки в Орехове. "И это уже фактически означает приговор для Ореховской группировки", — сообщил он.Эксперт добавил, что гарнизон ВСУ в Доброполье ждёт неминуемый разгром, если его не выведут. "Если гарнизон Доброполья не вывести, а дать ему безумный приказ держаться до последнего, ещё несколько тысяч украинских солдат будут убиты или взяты в плен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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ВС РФ режут логистику: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ

19:30 17.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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В Запорожской области идёт очень жестокое сражение за Омельник — до второй дороги, по которой ещё можно снабжать Орехов, осталось не более полутора-двух километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Говоря о позиционном фронте, эксперт отдельно остановился на участке в районе Орехова в Запорожской области.
Анпилогов заявил, что стоит упомянуть участок возле Орехова в Запорожской области. "Там идут встречные бои. У нас есть сильное присутствие в Новопавловке, мы уже фактически перерезали дороги, которые идут дальше на Таврийское, Камышеваху и в район южных пригородов Запорожья", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его информации, под Омельником развернулось ожесточённое сражение, и именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов.
"Здесь проходит вторая дорога, по которой ещё можно теоретически сейчас снабжать Орехов. Расстояние до нее уже составляет не более полутора-двух километров", — отметил Анпилогов.
Он подчеркнул, что это фактически приговор для украинской группировки в Орехове. "И это уже фактически означает приговор для Ореховской группировки", — сообщил он.
Эксперт добавил, что гарнизон ВСУ в Доброполье ждёт неминуемый разгром, если его не выведут. "Если гарнизон Доброполья не вывести, а дать ему безумный приказ держаться до последнего, ещё несколько тысяч украинских солдат будут убиты или взяты в плен", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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