Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны - 17.10.2026 Украина.ру
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Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны
Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны - 17.10.2026 Украина.ру
Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны
О том, с помощью чего бойцы борются на передовой и в тылу с БПЛА ВСУ, изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и волонтёр Александр "Варяг" Матюшин
2026-10-17T14:03
2026-10-17T14:03
эксклюзив
сво
fpv-дрон
бпла
калашников
пулемет
снайпер
рэб
александр чаленко
александр "варяг" матюшин
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Первое. Личное оружиеПрежде всего, бойцы используют для борьбы с дронами личное оружие, с которым идут на передовую: автомат Калашникова и пулемет Калашникова, рассказывает Матюшин. Снайпер берет с собой, естественно, снайперскую винтовку Драгунова. Пока они идут в нужную точку, их может ожидать "ждун", который внезапно поднимается из травы и летит в их сторону. Конечно, первым делом тут надо использовать личное оружие.Можно попробовать использовать и пистолет "Макарова". Например, полковник Андрей Пинчук, командир БАРС-13, выкладывал видео, на котором его боец из такого пистолета подбивает дрон. Но такой пистолет, отмечает собеседник издания, редко или вообще не используется в борьбе с дронами, так как у него небольшая дальность и точность выстрела."Всё-таки у калаша больше шансов уничтожить летящий в бойца БПЛА, так как он может бить очередью", – подчеркнул он.Второе. Охотничьи ружья и дробовикиЧерез какое-то время, как на фронте появились FPV дроны, у российских бойцов появились охотничьи ружья: двустволки, одностволки, дробовики, винчестеры, уточнил Матюшин. "В общем, все то, что бьет "двенадцатой дробью" (имеется в виду калибр – Ред.). Даже если ты стрелок не очень, то, выстрелив в сторону дрона, ты имеешь большие шансы из-за кучности дроби, попасть в него.Некоторые подразделения в своих мастерских и лабораториях приспособились изготавливать свои патроны с дробью. Предположим, один берут патрон, вытаскивают из него пулю. Потом в гильзу бросают три-четыре дроби, а затем с помощью термоусадки под воздействием тепла "обжимают" патрон", – рассказал он.Стреляют такими патронами из автомата. Первые опыты в этом деле были не совсем удачны, но потом приловчились. Но ствол автомата приходится чистить, так как он засоряется.Третье. Спарки (на фото Александр Матюшин со "спаркой")"Слово "спарка" происходит от глагола "спарить", то есть что-то вместе совместить. Четыре калаша, например, или два-три пулемета ставят на станок. К спусковым крючкам проводят специальное приспособление, чтобы, когда на него нажимаешь, начинают одновременно стрелять четыре калаша. Это что-то вроде зенитки", – объяснил собеседник Украина.ру.По его словам, их могут использовать, как МОГи, так и стационарные посты. Они эффективны, потому что могут бить на 800-1000 метров. Обычно на 400-500 метров.Четвертое. Дроны-перехватчикиДроны-перехватчики показали свою эффективность, отмечает Матюшин. Например, "Ёлка". Она после обнаружения вражеского дрона летит за ним на большой скорости и врезается в него, тем самым уничтожая. "Елка" может бороться с любыми типами дронов: это и FPV, и тяжелые дроны типа "Бабы-Яги", и дроны-разведчики. В нём применяются элементы ИИ, поэтому его трудно подавить с помощью РЭБа. Есть "Сокол-И – дрон самолётного типа. "Ветер ПРО" и "Кречет". Причем последний может развивать скорость до 450 км/ч. "Рита-2" – это усовершенствованная версия "Ёлки", которую сделал "Барс-Сармат". Очень хорошие модели – "Лис-2", а также одноразовый реактивный дрон-перехватчик ДФ-1 "Росчерк", который может развить скорость до 500 км/ч".Пятое. Системы ПВО типа "Тор"Это такой ракетно-зенитный комплекс – платформа на гусеницах, объяснил наш собеседник. Именно такие закрывают Донецк и другие города такого типа. Они приспособились сбивать не только ракеты противника, но дроны.Шестое. Системы РЭБ"Эти системы предназначены для борьбы с FPV дронами, которые применяются непосредственно на ЛБС. Против дронов с ИИ или против бензиновых дронов они бесполезны. Наши расчеты, которые борются против FPV дронов, могут не только засечь и перехватить их сигнал, но и обнаружить, где засел вражеский расчет операторов БПЛА, сообщить координаты артиллеристам и уничтожить его", – рассказал Александр Матюшин.Читайте также статью Александра Чаленко Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html
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эксклюзив, сво, fpv-дрон, бпла, калашников, пулемет, снайпер, рэб, александр чаленко, александр "варяг" матюшин
Эксклюзив, СВО, fpv-дрон, БПЛА, Калашников, пулемет, снайпер, РЭБ, Александр Чаленко, Александр "Варяг" Матюшин

Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны

14:03 17.10.2026
 
© Из личного архива МатюшинаАлександр "Варяг" Матюшин и "спарка"
Александр Варяг Матюшин и спарка
© Из личного архива Матюшина
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
О том, с помощью чего бойцы борются на передовой и в тылу с БПЛА ВСУ, изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и волонтёр Александр "Варяг" Матюшин
Первое. Личное оружие
Прежде всего, бойцы используют для борьбы с дронами личное оружие, с которым идут на передовую: автомат Калашникова и пулемет Калашникова, рассказывает Матюшин. Снайпер берет с собой, естественно, снайперскую винтовку Драгунова. Пока они идут в нужную точку, их может ожидать "ждун", который внезапно поднимается из травы и летит в их сторону. Конечно, первым делом тут надо использовать личное оружие.
Можно попробовать использовать и пистолет "Макарова". Например, полковник Андрей Пинчук, командир БАРС-13, выкладывал видео, на котором его боец из такого пистолета подбивает дрон. Но такой пистолет, отмечает собеседник издания, редко или вообще не используется в борьбе с дронами, так как у него небольшая дальность и точность выстрела.
"Всё-таки у калаша больше шансов уничтожить летящий в бойца БПЛА, так как он может бить очередью", – подчеркнул он.
Второе. Охотничьи ружья и дробовики
Через какое-то время, как на фронте появились FPV дроны, у российских бойцов появились охотничьи ружья: двустволки, одностволки, дробовики, винчестеры, уточнил Матюшин.
"В общем, все то, что бьет "двенадцатой дробью" (имеется в виду калибр – Ред.). Даже если ты стрелок не очень, то, выстрелив в сторону дрона, ты имеешь большие шансы из-за кучности дроби, попасть в него.
Некоторые подразделения в своих мастерских и лабораториях приспособились изготавливать свои патроны с дробью. Предположим, один берут патрон, вытаскивают из него пулю. Потом в гильзу бросают три-четыре дроби, а затем с помощью термоусадки под воздействием тепла "обжимают" патрон", – рассказал он.
Стреляют такими патронами из автомата. Первые опыты в этом деле были не совсем удачны, но потом приловчились. Но ствол автомата приходится чистить, так как он засоряется.
Боевые роботы - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 17:33
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Третье. Спарки (на фото Александр Матюшин со "спаркой")
"Слово "спарка" происходит от глагола "спарить", то есть что-то вместе совместить. Четыре калаша, например, или два-три пулемета ставят на станок. К спусковым крючкам проводят специальное приспособление, чтобы, когда на него нажимаешь, начинают одновременно стрелять четыре калаша. Это что-то вроде зенитки", – объяснил собеседник Украина.ру.
По его словам, их могут использовать, как МОГи, так и стационарные посты. Они эффективны, потому что могут бить на 800-1000 метров. Обычно на 400-500 метров.
Четвертое. Дроны-перехватчики
Дроны-перехватчики показали свою эффективность, отмечает Матюшин. Например, "Ёлка". Она после обнаружения вражеского дрона летит за ним на большой скорости и врезается в него, тем самым уничтожая. "Елка" может бороться с любыми типами дронов: это и FPV, и тяжелые дроны типа "Бабы-Яги", и дроны-разведчики.
В нём применяются элементы ИИ, поэтому его трудно подавить с помощью РЭБа. Есть "Сокол-И – дрон самолётного типа. "Ветер ПРО" и "Кречет". Причем последний может развивать скорость до 450 км/ч. "Рита-2" – это усовершенствованная версия "Ёлки", которую сделал "Барс-Сармат". Очень хорошие модели – "Лис-2", а также одноразовый реактивный дрон-перехватчик ДФ-1 "Росчерк", который может развить скорость до 500 км/ч".
Пятое. Системы ПВО типа "Тор"
Это такой ракетно-зенитный комплекс – платформа на гусеницах, объяснил наш собеседник. Именно такие закрывают Донецк и другие города такого типа. Они приспособились сбивать не только ракеты противника, но дроны.
Шестое. Системы РЭБ
"Эти системы предназначены для борьбы с FPV дронами, которые применяются непосредственно на ЛБС. Против дронов с ИИ или против бензиновых дронов они бесполезны. Наши расчеты, которые борются против FPV дронов, могут не только засечь и перехватить их сигнал, но и обнаружить, где засел вражеский расчет операторов БПЛА, сообщить координаты артиллеристам и уничтожить его", – рассказал Александр Матюшин.
Читайте также статью Александра Чаленко Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация на сайте Украина.ру.
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