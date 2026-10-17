Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник - 17.10.2026 Украина.ру
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Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник
Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник - 17.10.2026 Украина.ру
Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник
Комитет против пыток ООН фактически проигнорировал данные о сети секретных тюрем, созданных на Украине. Об этом 17 октября РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-10-17T17:49
2026-10-17T17:56
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По словам дипломата, в ходе рабочего визита в Нью-Йорк он призвал Комитет разобраться с системой украинских "секретных тюрем". Однако реакция международной структуры оказалась формальной."В докладах они говорят, что основные травмы людям наносятся на первом этапе плена. Но что это, каким образом Украина это всё делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права… Ну отмахнулись, упомянули, сказали: "Ну да, мы же что-то сказали, теперь давайте поговорим о другом", — приводит его слова РИА Новости.Что известно о тайных тюрьмахРанее Мирошник неоднократно сообщал, что на Украине действует сеть из десятков тайных тюрем, где пленные проходят так называемый "марафон истязаний". По его данным, людей содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде. Такие объекты расположены в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях.Дипломат отмечал, что за созданием этих тюрем стоят сотрудники ГУР МОУ и СБ Украины. В отчётах международных правозащитных организаций они завуалированно именуются "транзитными лагерями", однако доступа туда правозащитники не имеют.Позиция МосквыРоссия требует, чтобы международные организации получили доступ к местам незаконного содержания российских военнопленных. По словам Мирошника, факты преступлений киевского режима должны стать предметом тщательного изучения, а не формальных отписок.Подробнее на эту тему — в статье Евгении Кондаковой "Даже отъявленные изверги себе такого не позволяли": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ в СБ ООН на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, москва, мирошник, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, главные новости, главное, тюрьма, преступления, военные преступления, новости россии, новости россии и украины, гур моу, пытки, украина.ру дзен
Новости, Украина, Киев, Москва, Мирошник, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, Главные новости, главное, тюрьма, преступления, Военные преступления, новости России, новости России и Украины, ГУР МОУ, пытки, Украина.ру Дзен

Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник

17:49 17.10.2026 (обновлено: 17:56 17.10.2026)
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Комитет против пыток ООН фактически проигнорировал данные о сети секретных тюрем, созданных на Украине. Об этом 17 октября РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
По словам дипломата, в ходе рабочего визита в Нью-Йорк он призвал Комитет разобраться с системой украинских "секретных тюрем". Однако реакция международной структуры оказалась формальной.
"В докладах они говорят, что основные травмы людям наносятся на первом этапе плена. Но что это, каким образом Украина это всё делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права… Ну отмахнулись, упомянули, сказали: "Ну да, мы же что-то сказали, теперь давайте поговорим о другом", — приводит его слова РИА Новости.
Что известно о тайных тюрьмах
Ранее Мирошник неоднократно сообщал, что на Украине действует сеть из десятков тайных тюрем, где пленные проходят так называемый "марафон истязаний". По его данным, людей содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде. Такие объекты расположены в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях.
Дипломат отмечал, что за созданием этих тюрем стоят сотрудники ГУР МОУ и СБ Украины. В отчётах международных правозащитных организаций они завуалированно именуются "транзитными лагерями", однако доступа туда правозащитники не имеют.
Позиция Москвы
Россия требует, чтобы международные организации получили доступ к местам незаконного содержания российских военнопленных. По словам Мирошника, факты преступлений киевского режима должны стать предметом тщательного изучения, а не формальных отписок.
Подробнее на эту тему — в статье Евгении Кондаковой "Даже отъявленные изверги себе такого не позволяли": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ в СБ ООН на сайте Украина.ру.
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