В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - 17.10.2026 Украина.ру
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В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - 17.10.2026 Украина.ру
В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
Сегодня, 17 октября, Брянская область вновь подверглась атаке с воздуха. По сообщению врио губернатора Егора Ковальчука, в лесу у села Андрейковичи в результате удара БПЛА погиб 58-летний мужчина
2026-10-17T15:49
2026-10-17T15:49
новости
брянская область
луганская народная республика
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бпла
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В связи с инцидентом губернатор вновь обратился к землякам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения лесных массивов в приграничных районах и там, где действуют официальные ограничения.Вечером 16 октября в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар". Подробнее — в материале Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель на сайте Украина. ру.
брянская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брянская область, луганская народная республика, украина, украина.ру, бпла
Новости, Брянская область, Луганская Народная Республика, Украина, Украина.ру, БПЛА

В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

15:49 17.10.2026
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сегодня, 17 октября, Брянская область вновь подверглась атаке с воздуха. По сообщению врио губернатора Егора Ковальчука, в лесу у села Андрейковичи в результате удара БПЛА погиб 58-летний мужчина
В связи с инцидентом губернатор вновь обратился к землякам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения лесных массивов в приграничных районах и там, где действуют официальные ограничения.

Вечером 16 октября в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар". Подробнее — в материале Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель на сайте Украина. ру.
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