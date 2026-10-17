https://ukraina.ru/20261017/v-bryanskoy-oblasti-pri-atake-bespilotnika-pogib-mirnyy-zhitel-1083885000.html

В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - 17.10.2026 Украина.ру

В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

Сегодня, 17 октября, Брянская область вновь подверглась атаке с воздуха. По сообщению врио губернатора Егора Ковальчука, в лесу у села Андрейковичи в результате удара БПЛА погиб 58-летний мужчина

2026-10-17T15:49

2026-10-17T15:49

2026-10-17T15:49

новости

брянская область

луганская народная республика

украина

украина.ру

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541595_245:0:1811:881_1920x0_80_0_0_0be21ab6f93f6d36fd768fb6c55fc013.jpg

В связи с инцидентом губернатор вновь обратился к землякам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения лесных массивов в приграничных районах и там, где действуют официальные ограничения.Вечером 16 октября в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар". Подробнее — в материале Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель на сайте Украина. ру.

брянская область

луганская народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, луганская народная республика, украина, украина.ру, бпла