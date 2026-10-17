https://ukraina.ru/20261017/v-bryanskoy-oblasti-pri-atake-bespilotnika-pogib-mirnyy-zhitel-1083885000.html
В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - 17.10.2026 Украина.ру
В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
Сегодня, 17 октября, Брянская область вновь подверглась атаке с воздуха. По сообщению врио губернатора Егора Ковальчука, в лесу у села Андрейковичи в результате удара БПЛА погиб 58-летний мужчина
2026-10-17T15:49
2026-10-17T15:49
2026-10-17T15:49
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В связи с инцидентом губернатор вновь обратился к землякам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения лесных массивов в приграничных районах и там, где действуют официальные ограничения.Вечером 16 октября в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар". Подробнее — в материале Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель на сайте Украина. ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, луганская народная республика, украина, украина.ру, бпла
Новости, Брянская область, Луганская Народная Республика, Украина, Украина.ру, БПЛА
В Брянской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
Сегодня, 17 октября, Брянская область вновь подверглась атаке с воздуха. По сообщению врио губернатора Егора Ковальчука, в лесу у села Андрейковичи в результате удара БПЛА погиб 58-летний мужчина
В связи с инцидентом губернатор вновь обратился к землякам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения лесных массивов в приграничных районах и там, где действуют официальные ограничения.
Вечером 16 октября в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар". Подробнее — в материале Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель
на сайте Украина. ру.