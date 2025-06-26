Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО - 26.06.2025 Украина.ру
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Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО
Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО - 26.06.2025 Украина.ру
Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО
Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-06-26T07:00
2025-06-26T07:00
интервью
сво
илон маск
украина
днепропетровская область
россия
дональд трамп
вооруженные силы украины
нпз
киев
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии установили полный контроль над посёлком Ялта на Южно-Донецком направлении. Это уже третий населенный пункт после Запорожья и Перестройки, освобожденный группировкой "Восток" за последние пять дней.- Тимофей, на ваш взгляд, в какой степени этот успех был обеспечен мощью самих "восточников", а в какой – общим подходом российского командования по раздергиванию украинских сил по разным направлениям?- И то, и другое.Группировка "Восток" сейчас демонстрирует хорошие тактические успехи, сопоставимые с успехами группировки "Центр". Да и весь юго-западный Донбасс сейчас становится наиболее перспективным направлением. Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплен, потому что нас собирались встречать явно не там. ВСУ не ожидали, что мы возьмем Курахово и Богатырь.Сейчас наша основная оперативная задача – прорваться сквозь оборону врага в селе Красная Звезда (Зирка), форсировать реку Мокрые Ялы (она там не очень широкая) и выйти к поселку Толстой, чтобы выйти в тыл украинской группировке в Поддубном. Дальше мы пойдем на Искру (прямо на границе с Днепропетровской областью).Судя по картам фортификационных сооружений ВСУ, основные укрепрайоны в Днепропетровской области противник успел создать вокруг крупных населенных пунктов вроде Покровского. Поэтому ликвидация Поддубного ударами со стороны Толстого с севера и со стороны Шевченко с юга поставит врага в такую же ситуацию, которая была в Алексеевке, когда мы, выйдя в Днепропетровской областью и перерезав логистики с Новопавловкой вынудили их оставить Зеленый Кут и Новоукраинку.- Может ли ликвидация рубежа "Поддубное-Мирное" ускорить наше продвижение? А то раньше я по поводу Константинополя, Богатыря и Комара слышал кучу неоправдавшихся оценок как о "последнем камне преткновения на пути в Днепропетровскую область".- Лично я такого никогда не говорил. Да, рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" не так сильно укреплен, но его все-таки готовили к круговой обороне и там воюют достаточно опытные украинские подразделения. И у нас нет численного преимущества – только паритет. Мы выбиваем врага с занятных рубежей исключительно за счет тактического мастерства.Повторюсь, сейчас ВСУ откатываются, ведя арьергардные бои. Занимают более слабые укрепления в тылу. Оборона у них продавливается, но не сыплется. Никаких "последних камней преткновения" тут сейчас нет и быть не может.Более того, даже когда мы выйдем через Искру в Днепропетровскую область, нам придется подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до нее еще надо дойти (Муравку мы еще не освободили). Потому что двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьезное логистическое мероприятие и наступательное действие. Да и с самим Покровским тоже придется повозиться.Давайте также не забывать, что Украина активно маневрирует войсками, снимая их с менее горячих направлений. Например, из Херсонской области, где мы точно не будем форсировать Днепр. Перебрасывать силы на участок прорыва в Днепропетровскую область киевский режим однозначно будет.- Как думаете, с каких еще участков (помимо Херсонской области) противник еще может перебросить какие-то силы, чтобы залатать эту локальную дырку на юго-западе Донбасса?- Это очень опасный для Украины момент. Помимо юго-запада Донбасса есть еще и Сумская область, где для них тоже все сложно. Чем-то придется жертвовать. Чем конкретно они пожертвуют – вопрос. Потому что все направления (кроме Херсона) имеют для киевского режима стратегическое значение.Купянск – это предтеча к Славянско-Краматорской операции. Снимать людей из-под Сум – тоже безумие, поскольку мы тогда можем подойти к самому городу. Волчанск – тоже вряд ли. Остается только Херсонское и Запорожское направление.Надеюсь, наша разведка фиксирует все эти перемещения врага, а мы и дальше будем продвигаться там, где он ослаб.- Военкоры бьют тревогу, что после назначения "Мадьяра" командующим войсками беспилотных систем Украины противник перешел от работы по нашей логистике к охоте на наших операторов БПЛА. Это не новость? Или ситуация действительно стала хуже?- Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах.- Что бы вы отметили главного из последних наших ракетно-дроновых ударов по дальним украинским тылам?- Я не понимаю, почему мы раньше не атаковали Кременчугский НПЗ, учитывая, что враг атакует наши НПЗ уже очень давно. Тем более, мы страна нефтяная, а Украина зависит от импорта горючки. Надо продолжать уничтожать их нефтехранилища.Еще я бы отметил, что наши удары по Харьковскому бронетанковому заводу дали свои плоды. И еще я бы хотел поблагодарить нациста Сергея Притулу, который сфотографировался на складе с беспилотниками в Киеве. Кстати, он же публиковал еще одну фотографию из киевского Экспоцентра. Не знаю, старая она или нет, но туда тоже можно было бы навести наши "Искандеры".Можно было бы еще, конечно, уничтожать на Украине железнодорожные узлы, но это вопрос не ко мне.- Еще одна резонансная тема – запрет продажи и работы "Старлинка" на территории ЛНР. Я понимаю возмущение бойцов, которые используют его для связи и объективного контроля, потому что нет отечественных аналогов. Но не понимаю, как они не боятся, что в какой-то момент этот терминал действительно может быть использован против них?- Вы правы, что "Старлинк" — это весьма опасная игрушка. Как только его абонентов в российской армии станет слишком много, может произойти следующее:Во-первых, данные с этих терминалов будут передаваться Украине.Во-вторых, сами терминалы будут отключаться.Не надо думать, что Илон Маск выступает на нашей стороне. Его компании завязаны на оборонную доктрину США, которые считают Россию одним из основных своих противников.К сожалению, в России действительно нет своего "Старлинка". А это уже вопрос к "Ростеху" и нашим инженерам-электронщикам. Дорогие друзья, мы же космическая держава. Почему мы не можем наладить бесперебойный спутниковый интернет для нашей армии? Бойцам же надо не видео смотреть, а войну выигрывать.Повторюсь, проблема серьезная. В какие сроки она может быть решена – вопрос не ко мне.- Есть мнение, что по итогам ирано-израильского конфликте Трамп может устроить на Украине примерно такое же шоу, чтобы склонить нас к переговорам после угроз и демонстрации силы. Что вы об этом думаете?- Шоу на Украине, которое устроил Трамп, продолжается и так. Все эти переговоры и твиты американского президента по поводу того, что он чем-то доволен или недоволен – это уже клоунада. Оружие идет, а это – самое главное в плане поддержки Украины. И тут пока ничего не поменялось.О других аспектах СВО - в интервью Виктора Баранца: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай
https://ukraina.ru/20250506/1062944364.html
украина
днепропетровская область
россия
киев
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сво, илон маск, украина, днепропетровская область, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, нпз, киев, беспилотники, starlink
Интервью, СВО, Илон Маск, Украина, Днепропетровская область, Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Киев, беспилотники, Starlink

Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО

07:00 26.06.2025
 
© 5nun4xujТимофей Ермаков
Тимофей Ермаков
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии установили полный контроль над посёлком Ялта на Южно-Донецком направлении. Это уже третий населенный пункт после Запорожья и Перестройки, освобожденный группировкой "Восток" за последние пять дней.
- Тимофей, на ваш взгляд, в какой степени этот успех был обеспечен мощью самих "восточников", а в какой – общим подходом российского командования по раздергиванию украинских сил по разным направлениям?
- И то, и другое.
Группировка "Восток" сейчас демонстрирует хорошие тактические успехи, сопоставимые с успехами группировки "Центр". Да и весь юго-западный Донбасс сейчас становится наиболее перспективным направлением. Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплен, потому что нас собирались встречать явно не там. ВСУ не ожидали, что мы возьмем Курахово и Богатырь.
Тимофей Ермаков
6 мая, 07:00
Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую областьСейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию в приграничье, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Сейчас наша основная оперативная задача – прорваться сквозь оборону врага в селе Красная Звезда (Зирка), форсировать реку Мокрые Ялы (она там не очень широкая) и выйти к поселку Толстой, чтобы выйти в тыл украинской группировке в Поддубном. Дальше мы пойдем на Искру (прямо на границе с Днепропетровской областью).
Судя по картам фортификационных сооружений ВСУ, основные укрепрайоны в Днепропетровской области противник успел создать вокруг крупных населенных пунктов вроде Покровского. Поэтому ликвидация Поддубного ударами со стороны Толстого с севера и со стороны Шевченко с юга поставит врага в такую же ситуацию, которая была в Алексеевке, когда мы, выйдя в Днепропетровской областью и перерезав логистики с Новопавловкой вынудили их оставить Зеленый Кут и Новоукраинку.
- Может ли ликвидация рубежа "Поддубное-Мирное" ускорить наше продвижение? А то раньше я по поводу Константинополя, Богатыря и Комара слышал кучу неоправдавшихся оценок как о "последнем камне преткновения на пути в Днепропетровскую область".
- Лично я такого никогда не говорил. Да, рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" не так сильно укреплен, но его все-таки готовили к круговой обороне и там воюют достаточно опытные украинские подразделения. И у нас нет численного преимущества – только паритет. Мы выбиваем врага с занятных рубежей исключительно за счет тактического мастерства.
Повторюсь, сейчас ВСУ откатываются, ведя арьергардные бои. Занимают более слабые укрепления в тылу. Оборона у них продавливается, но не сыплется. Никаких "последних камней преткновения" тут сейчас нет и быть не может.
Более того, даже когда мы выйдем через Искру в Днепропетровскую область, нам придется подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до нее еще надо дойти (Муравку мы еще не освободили). Потому что двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьезное логистическое мероприятие и наступательное действие. Да и с самим Покровским тоже придется повозиться.
Давайте также не забывать, что Украина активно маневрирует войсками, снимая их с менее горячих направлений. Например, из Херсонской области, где мы точно не будем форсировать Днепр. Перебрасывать силы на участок прорыва в Днепропетровскую область киевский режим однозначно будет.
- Как думаете, с каких еще участков (помимо Херсонской области) противник еще может перебросить какие-то силы, чтобы залатать эту локальную дырку на юго-западе Донбасса?
- Это очень опасный для Украины момент. Помимо юго-запада Донбасса есть еще и Сумская область, где для них тоже все сложно. Чем-то придется жертвовать. Чем конкретно они пожертвуют – вопрос. Потому что все направления (кроме Херсона) имеют для киевского режима стратегическое значение.
Купянск – это предтеча к Славянско-Краматорской операции. Снимать людей из-под Сум – тоже безумие, поскольку мы тогда можем подойти к самому городу. Волчанск – тоже вряд ли. Остается только Херсонское и Запорожское направление.
Надеюсь, наша разведка фиксирует все эти перемещения врага, а мы и дальше будем продвигаться там, где он ослаб.
- Военкоры бьют тревогу, что после назначения "Мадьяра" командующим войсками беспилотных систем Украины противник перешел от работы по нашей логистике к охоте на наших операторов БПЛА. Это не новость? Или ситуация действительно стала хуже?
- Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах.
- Что бы вы отметили главного из последних наших ракетно-дроновых ударов по дальним украинским тылам?
- Я не понимаю, почему мы раньше не атаковали Кременчугский НПЗ, учитывая, что враг атакует наши НПЗ уже очень давно. Тем более, мы страна нефтяная, а Украина зависит от импорта горючки. Надо продолжать уничтожать их нефтехранилища.
Еще я бы отметил, что наши удары по Харьковскому бронетанковому заводу дали свои плоды. И еще я бы хотел поблагодарить нациста Сергея Притулу, который сфотографировался на складе с беспилотниками в Киеве. Кстати, он же публиковал еще одну фотографию из киевского Экспоцентра. Не знаю, старая она или нет, но туда тоже можно было бы навести наши "Искандеры".
Можно было бы еще, конечно, уничтожать на Украине железнодорожные узлы, но это вопрос не ко мне.
- Еще одна резонансная тема – запрет продажи и работы "Старлинка" на территории ЛНР. Я понимаю возмущение бойцов, которые используют его для связи и объективного контроля, потому что нет отечественных аналогов. Но не понимаю, как они не боятся, что в какой-то момент этот терминал действительно может быть использован против них?
- Вы правы, что "Старлинк" — это весьма опасная игрушка. Как только его абонентов в российской армии станет слишком много, может произойти следующее:
Во-первых, данные с этих терминалов будут передаваться Украине.
Во-вторых, сами терминалы будут отключаться.
Не надо думать, что Илон Маск выступает на нашей стороне. Его компании завязаны на оборонную доктрину США, которые считают Россию одним из основных своих противников.
К сожалению, в России действительно нет своего "Старлинка". А это уже вопрос к "Ростеху" и нашим инженерам-электронщикам. Дорогие друзья, мы же космическая держава. Почему мы не можем наладить бесперебойный спутниковый интернет для нашей армии? Бойцам же надо не видео смотреть, а войну выигрывать.
Повторюсь, проблема серьезная. В какие сроки она может быть решена – вопрос не ко мне.
- Есть мнение, что по итогам ирано-израильского конфликте Трамп может устроить на Украине примерно такое же шоу, чтобы склонить нас к переговорам после угроз и демонстрации силы. Что вы об этом думаете?
- Шоу на Украине, которое устроил Трамп, продолжается и так. Все эти переговоры и твиты американского президента по поводу того, что он чем-то доволен или недоволен – это уже клоунада. Оружие идет, а это – самое главное в плане поддержки Украины. И тут пока ничего не поменялось.
О других аспектах СВО - в интервью Виктора Баранца: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай
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Заголовок открываемого материала
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07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО
06:42Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
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