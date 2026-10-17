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Во Львове полиция нагрянула в стриптиз-клубы: посетили лишились миллионов гривен

Во Львове полиция нагрянула в стриптиз-клубы: посетили лишились миллионов гривен - 17.10.2026 Украина.ру

Во Львове полиция нагрянула в стриптиз-клубы: посетили лишились миллионов гривен

Полиция Львовской области расследует серию краж и мошенничеств в особо крупных размерах в ночных развлекательных заведениях. Трое клиентов стриптиз-клубов лишились почти 3,15 млн гривен

2026-10-17T16:42

2026-10-17T16:42

2026-10-17T16:44

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Пока Украина погружается во тьму из-за ударов по энергетике, а жители Киева переходят на "режим выживания", во Львове правоохранители провели масштабную спецоперацию в увеселительных заведениях.Как сообщили в полиции Львовской области, трое мужчин в возрасте 36, 37 и 40 лет лишились в общей сложности почти 3,15 млн гривен (примерно 5,81 млн российских рублей). С их банковских карт мошенническим путём списали значительные суммы: у первого — более 400 тыс. гривен, у второго — свыше 2,3 млн гривен, ещё один посетитель лишился 367 тыс. гривен.Схема, по версии следствия, была отработана: клиентам в заведениях эротического характера предлагали выпивку и программу, после чего они не помнили, что с ними происходило. Позже потерпевшие обнаруживали пропажу крупных сумм со счетов.16 октября следователи и оперативники при силовой поддержке спецназа провели 17 санкционированных обысков. Процессуальные действия прошли в трёх ночных заведениях Львова, четырёх автомобилях и по местам проживания причастных лиц. Изъяты компьютеры, цифровая техника, документация и черновые записи.По данным украинских СМИ, обыски прошли в клубах Models и Eros на площади Рынок, а также в Secret Show Bar на улице Шевской. В одном из заведений, по сообщениям очевидцев, были выбиты витрины.Возбуждено уголовное производство по статьям о краже и мошенничестве. Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Инцидент во Львове резко контрастирует с ситуацией в украинской столице. После серии ударов по энергообъектам Киев остался без электричества, воды и отопления. Мэр Виталий Кличко признал, что город перешёл в "режим выживания", и рекомендовал жителям, у кого есть возможность, временно покинуть столицу.В Киеве часто останавливается метро, с перебоями ходит наземный электротранспорт, в городе работают пункты обогрева.На этом фоне сообщения о многомиллионных потерях клиентов львовских стриптиз-клубов выглядят особенно цинично: пока одни украинцы выживают без базовых благ, другие продолжают тратить миллионы на развлечения.Больше важных новостей дня в публикации "Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.

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