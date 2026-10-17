Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель - 17.10.2026 Украина.ру
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Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель
Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель - 17.10.2026 Украина.ру
Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель
Вечером 16 октября на участке дороги "Новоайдар — Счастье" в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар"
2026-10-17T14:50
2026-10-17T14:50
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
ск рф
следственный комитет
вооруженные силы украины
новости
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В результате атаки погиб водитель, предварительно известно о десяти раненых пассажирах. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, троих из них в тяжелом состоянии доставили в республиканскую клиническую больницу, остальным медицинская помощь оказывается в ближайшем к месту удара учреждении. "Информация о происшествии продолжает уточняться. Все необходимые службы задействованы для оказания помощи пострадавшим", — добавил глава региона.Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила информацию о происшествии. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). По сообщению российского оборонного ведомства, сегодня ночью дежурные расчеты систем противовоздушной обороны ВС РФ отражали атаки дронов над шестнадцатью регионами страны. Подробнее — в материале ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ..
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, луганская народная республика, леонид пасечник, ск рф, следственный комитет, вооруженные силы украины, новости
Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, СК РФ, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, Новости

Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель

14:50 17.10.2026
 
© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости
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Вечером 16 октября на участке дороги "Новоайдар — Счастье" в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар"
В результате атаки погиб водитель, предварительно известно о десяти раненых пассажирах. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, троих из них в тяжелом состоянии доставили в республиканскую клиническую больницу, остальным медицинская помощь оказывается в ближайшем к месту удара учреждении.

"Информация о происшествии продолжает уточняться. Все необходимые службы задействованы для оказания помощи пострадавшим", — добавил глава региона.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила информацию о происшествии. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

По сообщению российского оборонного ведомства, сегодня ночью дежурные расчеты систем противовоздушной обороны ВС РФ отражали атаки дронов над шестнадцатью регионами страны. Подробнее — в материале ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ..
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