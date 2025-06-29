https://ukraina.ru/20250629/chtoby-snimat-drony-kak-sonnykh-mukh-s-potolka-baranets-raskryl-sekret-borby-s-ukrainskimi-bpla-1064406409.html

"Чтобы снимать дроны, как сонных мух с потолка": Баранец раскрыл секрет борьбы с украинскими БПЛА

"Чтобы снимать дроны, как сонных мух с потолка": Баранец раскрыл секрет борьбы с украинскими БПЛА - 29.06.2025 Украина.ру

"Чтобы снимать дроны, как сонных мух с потолка": Баранец раскрыл секрет борьбы с украинскими БПЛА

Российские системы ПВО получили революционное обновление, позволяющее эффективно уничтожать беспилотники противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-29T06:00

2025-06-29T06:00

2025-06-29T06:00

новости

россия

сумы

виктор баранец

украина.ру

дроны

бпла

война

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056316686_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b74a5396ed827b5dfe5c6913297a2c64.jpg

Эксперт сообщил о прорывных изменениях в системе противодействия беспилотникам, которые кардинально повысили эффективность российской ПВО."Сейчас все армии мира ищут противоядия, чтобы снимать вражеские дроны с неба как сонных мух с потолка", — заявил Баранец, комментируя новейшие разработки российских специалистов.Особенно он отметил модернизацию комплексов "Панцирь": "Наши золотые головы смогли оснастить "Панцири" мелкокалиберными ракетами, которые могут эффективно поражать эти украинские беспилотники".По словам Баранца, эти технологические решения уже сейчас меняют баланс сил на фронте, значительно снижая эффективность атак украинских БПЛА, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250628/1064384010.html

россия

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумы, виктор баранец, украина.ру, дроны, бпла, война, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, спецоперация, пво, беспилотники