"Чтобы снимать дроны, как сонных мух с потолка": Баранец раскрыл секрет борьбы с украинскими БПЛА
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Российские системы ПВО получили революционное обновление, позволяющее эффективно уничтожать беспилотники противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт сообщил о прорывных изменениях в системе противодействия беспилотникам, которые кардинально повысили эффективность российской ПВО.
"Сейчас все армии мира ищут противоядия, чтобы снимать вражеские дроны с неба как сонных мух с потолка", — заявил Баранец, комментируя новейшие разработки российских специалистов.
Особенно он отметил модернизацию комплексов "Панцирь": "Наши золотые головы смогли оснастить "Панцири" мелкокалиберными ракетами, которые могут эффективно поражать эти украинские беспилотники".
По словам Баранца, эти технологические решения уже сейчас меняют баланс сил на фронте, значительно снижая эффективность атак украинских БПЛА, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за летоНаша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать условия для освобождения того же Донбасса, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
Подписывайся на