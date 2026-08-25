https://ukraina.ru/20260825/opros-53-polyakov-vystupayut-protiv-postavok-oruzhiya-ukraine-1082791684.html

Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине

Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине - 25.08.2026 Украина.ру

Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине

Большинство граждан Польши, а именно 53 процента, выступают против дальнейших поставок вооружения Украине. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.р

2026-08-25T20:40

2026-08-25T20:40

2026-08-25T20:40

украина.ру

владимир зеленский

украина

польша

киев

степан бандера

коновалец

новости

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Такие данные приводятся в социологическом опросе, проведённом лабораторией Pollster. Лишь 36 процентов респондентов поддерживают продолжение военной помощи Киеву, а 11 процентов не имеют чёткого мнения. Эти цифры демонстрируют кардинальное изменение общественных настроений по сравнению с 2022 годом, когда за поставки оружия Украине выступали 77,5 процента поляков.Ранее читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей. Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского. Один из комментаторов заявил, что если соседнее государство официально принимает нацистскую идеологию, с ним нельзя поддерживать никаких контактов. Другой иронично заметил, что пантеон бандитов типа Бандеры и Коновальца будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы. Читатели выразили полное разочарование в украинских властях, подчеркнув, что у Польши и Украины нет общих интересов и целей - Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, владимир зеленский, украина, польша, киев, степан бандера, коновалец, новости