https://ukraina.ru/20260825/opros-53-polyakov-vystupayut-protiv-postavok-oruzhiya-ukraine-1082791684.html
Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине
Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине - 25.08.2026 Украина.ру
Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине
Большинство граждан Польши, а именно 53 процента, выступают против дальнейших поставок вооружения Украине. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.р
2026-08-25T20:40
2026-08-25T20:40
2026-08-25T20:40
украина.ру
владимир зеленский
украина
польша
киев
степан бандера
коновалец
новости
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Такие данные приводятся в социологическом опросе, проведённом лабораторией Pollster. Лишь 36 процентов респондентов поддерживают продолжение военной помощи Киеву, а 11 процентов не имеют чёткого мнения. Эти цифры демонстрируют кардинальное изменение общественных настроений по сравнению с 2022 годом, когда за поставки оружия Украине выступали 77,5 процента поляков.Ранее читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей. Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского. Один из комментаторов заявил, что если соседнее государство официально принимает нацистскую идеологию, с ним нельзя поддерживать никаких контактов. Другой иронично заметил, что пантеон бандитов типа Бандеры и Коновальца будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы. Читатели выразили полное разочарование в украинских властях, подчеркнув, что у Польши и Украины нет общих интересов и целей - Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир зеленский, украина, польша, киев, степан бандера, коновалец, новости
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Польша, Киев, Степан Бандера, Коновалец, Новости
Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине
Большинство граждан Польши, а именно 53 процента, выступают против дальнейших поставок вооружения Украине. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.р
Такие данные приводятся в социологическом опросе, проведённом лабораторией Pollster.
Лишь 36 процентов респондентов поддерживают продолжение военной помощи Киеву, а 11 процентов не имеют чёткого мнения.
Эти цифры демонстрируют кардинальное изменение общественных настроений по сравнению с 2022 годом, когда за поставки оружия Украине выступали 77,5 процента поляков.
Ранее читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей.
Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского.
Один из комментаторов заявил, что если соседнее государство официально принимает нацистскую идеологию, с ним нельзя поддерживать никаких контактов.
Другой иронично заметил, что пантеон бандитов типа Бандеры и Коновальца будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы.
Читатели выразили полное разочарование в украинских властях, подчеркнув, что у Польши и Украины нет общих интересов и целей - Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.