https://ukraina.ru/20260825/za-den-pvo-unichtozhila-39-ukrainskikh-bespilotnikov-1082791507.html

За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников

За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников - 25.08.2026 Украина.ру

За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T20:36

2026-08-25T20:36

2026-08-25T20:36

украина.ру

оон

россия

антониу гутерреш

украина

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сво

спецоперация

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Все цели были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и четырёх раненых в результате атак Вооружённых сил Украины. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина. В Шебекино при атаке FPV-дрона ранена женщина, повреждены и уничтожены автомобили. В Белгородском округе ранены женщина и мужчина, повреждены частный дом, гараж и автомобиль. В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в Ракитянском округе ранен мужчина, повреждена спецтехника. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал киевский режим прекратить удары по мирному населению после атаки на Краснодарский край, унёсшей жизни троих детей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, оон, россия, антониу гутерреш, украина, ростовская область, сво, спецоперация