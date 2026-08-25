За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников - 25.08.2026 Украина.ру
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За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников
За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников - 25.08.2026 Украина.ру
За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T20:36
2026-08-25T20:36
украина.ру
оон
россия
антониу гутерреш
украина
ростовская область
сво
спецоперация
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Все цели были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и четырёх раненых в результате атак Вооружённых сил Украины. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина. В Шебекино при атаке FPV-дрона ранена женщина, повреждены и уничтожены автомобили. В Белгородском округе ранены женщина и мужчина, повреждены частный дом, гараж и автомобиль. В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в Ракитянском округе ранен мужчина, повреждена спецтехника. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал киевский режим прекратить удары по мирному населению после атаки на Краснодарский край, унёсшей жизни троих детей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, оон, россия, антониу гутерреш, украина, ростовская область, сво, спецоперация
Украина.ру, ООН, Россия, Антониу Гутерреш, Украина, Ростовская область, СВО, Спецоперация

За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников

20:36 25.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений 25-й армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка штурмовых подразделений 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Все цели были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и четырёх раненых в результате атак Вооружённых сил Украины.
В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина.
В Шебекино при атаке FPV-дрона ранена женщина, повреждены и уничтожены автомобили.
В Белгородском округе ранены женщина и мужчина, повреждены частный дом, гараж и автомобиль.
В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в Ракитянском округе ранен мужчина, повреждена спецтехника.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал киевский режим прекратить удары по мирному населению после атаки на Краснодарский край, унёсшей жизни троих детей.
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