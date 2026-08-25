https://ukraina.ru/20260825/za-den-pvo-unichtozhila-39-ukrainskikh-bespilotnikov-1082791507.html
За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников
За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников - 25.08.2026 Украина.ру
За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T20:36
2026-08-25T20:36
2026-08-25T20:36
украина.ру
оон
россия
антониу гутерреш
украина
ростовская область
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082785976_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_48c542a3d7da9009c5bd39c01edaba12.jpg
Все цели были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и четырёх раненых в результате атак Вооружённых сил Украины. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина. В Шебекино при атаке FPV-дрона ранена женщина, повреждены и уничтожены автомобили. В Белгородском округе ранены женщина и мужчина, повреждены частный дом, гараж и автомобиль. В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в Ракитянском округе ранен мужчина, повреждена спецтехника. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал киевский режим прекратить удары по мирному населению после атаки на Краснодарский край, унёсшей жизни троих детей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
ростовская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082785976_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b2a31e8c4ad4fb416129e61508bad422.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, оон, россия, антониу гутерреш, украина, ростовская область, сво, спецоперация
Украина.ру, ООН, Россия, Антониу Гутерреш, Украина, Ростовская область, СВО, Спецоперация
За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
Все цели были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и четырёх раненых в результате атак Вооружённых сил Украины.
В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина.
В Шебекино при атаке FPV-дрона ранена женщина, повреждены и уничтожены автомобили.
В Белгородском округе ранены женщина и мужчина, повреждены частный дом, гараж и автомобиль.
В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в Ракитянском округе ранен мужчина, повреждена спецтехника.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал киевский режим прекратить удары по мирному населению после атаки на Краснодарский край, унёсшей жизни троих детей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.