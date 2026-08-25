https://ukraina.ru/20260825/medlenno-proigryvaem-rossii---eks-ministr-oborony-ukrainy-vidit-final-svo-1082791260.html

"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО

"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО - 25.08.2026 Украина.ру

"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО

Украина медленно проигрывает России в вооружённом конфликте и может продержаться лишь несколько месяцев. Об этом в опубликованном 25 августа интервью агентству Reuters заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров

2026-08-25T20:16

2026-08-25T20:16

2026-08-25T20:16

новости

украина

россия

михаил федоров

владимир зеленский

запад

минобороны

reuters

кабмин

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/13/1082615919_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e3aee54ed974b4ce4bf01fbb9416deb1.jpg

В интервью Федоров заявил, что укоренившаяся коррупция и кумовство, а также отсутствие независимости в государственных институтах сдерживают развитие постсоветской республики и обрекают её на поражение."Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем", — сказал Федоров.При этом он заметил, что у нынешнего руководства Украины есть шанс на победу в СВО при выполнении ряда условий. Недавно отправленный в отставку экс-глава Минобороны считает, что киевскому режиму срочно нужен новый план действий.В интервью он также заявил, что Владимир Зеленский сообщил неверные сведения о состоянии дел в Минобороны Украины. По словам Федорова, Зеленский кратно преувеличил дефицит бюджета министерства. Владимир Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку 14 июля вместе с Кабмином Украины. Бывший чиновник сразу же перешел в оппозицию и стал критиковать Зеленского. Он возглавлял министерство около полугода. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, запад, минобороны, reuters, кабмин, военная помощь украине, оппозиционеры, коррупция