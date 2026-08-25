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"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО
"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО - 25.08.2026 Украина.ру
"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО
Украина медленно проигрывает России в вооружённом конфликте и может продержаться лишь несколько месяцев. Об этом в опубликованном 25 августа интервью агентству Reuters заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров
2026-08-25T20:16
2026-08-25T20:16
2026-08-25T20:16
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михаил федоров
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минобороны
reuters
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военная помощь украине
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В интервью Федоров заявил, что укоренившаяся коррупция и кумовство, а также отсутствие независимости в государственных институтах сдерживают развитие постсоветской республики и обрекают её на поражение."Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем", — сказал Федоров.При этом он заметил, что у нынешнего руководства Украины есть шанс на победу в СВО при выполнении ряда условий. Недавно отправленный в отставку экс-глава Минобороны считает, что киевскому режиму срочно нужен новый план действий.В интервью он также заявил, что Владимир Зеленский сообщил неверные сведения о состоянии дел в Минобороны Украины. По словам Федорова, Зеленский кратно преувеличил дефицит бюджета министерства. Владимир Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку 14 июля вместе с Кабмином Украины. Бывший чиновник сразу же перешел в оппозицию и стал критиковать Зеленского. Он возглавлял министерство около полугода. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, запад, минобороны, reuters, кабмин, военная помощь украине, оппозиционеры, коррупция
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Запад, Минобороны, Reuters, Кабмин, военная помощь Украине, оппозиционеры, коррупция
"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО
Украина медленно проигрывает России в вооружённом конфликте и может продержаться лишь несколько месяцев. Об этом в опубликованном 25 августа интервью агентству Reuters заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров
В интервью Федоров заявил, что укоренившаяся коррупция и кумовство, а также отсутствие независимости в государственных институтах сдерживают развитие постсоветской республики и обрекают её на поражение.
"Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем", — сказал Федоров.
При этом он заметил, что у нынешнего руководства Украины есть шанс на победу в СВО при выполнении ряда условий. Недавно отправленный в отставку экс-глава Минобороны считает, что киевскому режиму срочно нужен новый план действий.
В интервью он также заявил, что Владимир Зеленский сообщил неверные сведения о состоянии дел в Минобороны Украины. По словам Федорова, Зеленский кратно преувеличил дефицит бюджета министерства.
Владимир Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку 14 июля вместе с Кабмином Украины. Бывший чиновник сразу же перешел в оппозицию и стал критиковать Зеленского. Он возглавлял министерство около полугода.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.