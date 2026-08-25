Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре - 25.08.2026 Украина.ру
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Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре
Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре - 25.08.2026 Украина.ру
Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре
В Святогорской лавре сообщили, что монах Варсонофий получил огнестрельные ранения в голову и шею; ещё двое служителей были тяжело ранены. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-25T20:51
2026-08-25T20:51
украина.ру
упц
митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий
украина
почаевская лавра
тернопольская область
новости
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По факту нападения возбуждено уголовное дело. Один из выживших рассказал, что на него напали военнослужащие Вооружённых сил Украины в боевой экипировке: после отказа ответить на "Слава Украине" его избили, нанесли ножевые ранения и сбросили в овраг. Следствие обстоятельства нападения пока не раскрыло.Ранее полиция в Тернопольской области не пропустила транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру, заставив верующих идти пешком по трассе. Правоохранители остановили автобус возле въезда в город, при этом другие автомобили проезжали свободно. На просьбы паломников пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей, полицейский ответил: "Зачем вы привезли сюда этих детей?" Верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком, подвергая жизни детей опасности. После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь, каноническую УПЦ лишили собственности, священнослужителей и монашествующих подвергли гонениям - Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, упц, митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий, украина, почаевская лавра, тернопольская область, новости
Украина.ру, УПЦ, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Украина, Почаевская Лавра, Тернопольская область, Новости

Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре

20:51 25.08.2026
 
© ФотоСпасо-Гробовская церковь в Брянске
Спасо-Гробовская церковь в Брянске - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото
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В Святогорской лавре сообщили, что монах Варсонофий получил огнестрельные ранения в голову и шею; ещё двое служителей были тяжело ранены. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру
По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Один из выживших рассказал, что на него напали военнослужащие Вооружённых сил Украины в боевой экипировке: после отказа ответить на "Слава Украине" его избили, нанесли ножевые ранения и сбросили в овраг.
Следствие обстоятельства нападения пока не раскрыло.
Ранее полиция в Тернопольской области не пропустила транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру, заставив верующих идти пешком по трассе.
Правоохранители остановили автобус возле въезда в город, при этом другие автомобили проезжали свободно. На просьбы паломников пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей, полицейский ответил: "Зачем вы привезли сюда этих детей?" Верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком, подвергая жизни детей опасности.
После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь, каноническую УПЦ лишили собственности, священнослужителей и монашествующих подвергли гонениям - Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру.
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