https://ukraina.ru/20260825/poyavilis-podrobnosti-pokusheniya-na-monakhov-v-svyatogorskoy-lavre-1082791847.html

Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре

Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре - 25.08.2026 Украина.ру

Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре

В Святогорской лавре сообщили, что монах Варсонофий получил огнестрельные ранения в голову и шею; ещё двое служителей были тяжело ранены. Об этом сообщил 25 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-25T20:51

2026-08-25T20:51

2026-08-25T20:51

украина.ру

упц

митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий

украина

почаевская лавра

тернопольская область

новости

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По факту нападения возбуждено уголовное дело. Один из выживших рассказал, что на него напали военнослужащие Вооружённых сил Украины в боевой экипировке: после отказа ответить на "Слава Украине" его избили, нанесли ножевые ранения и сбросили в овраг. Следствие обстоятельства нападения пока не раскрыло.Ранее полиция в Тернопольской области не пропустила транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру, заставив верующих идти пешком по трассе. Правоохранители остановили автобус возле въезда в город, при этом другие автомобили проезжали свободно. На просьбы паломников пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей, полицейский ответил: "Зачем вы привезли сюда этих детей?" Верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком, подвергая жизни детей опасности. После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь, каноническую УПЦ лишили собственности, священнослужителей и монашествующих подвергли гонениям - Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

почаевская лавра

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, упц, митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий, украина, почаевская лавра, тернопольская область, новости