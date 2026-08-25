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США в ООН призвали Россию и Украину прекратить удары и приступить к переговорам

США в ООН призвали Россию и Украину прекратить удары и приступить к переговорам - 25.08.2026 Украина.ру

США в ООН призвали Россию и Украину прекратить удары и приступить к переговорам

США намерены содействовать переговорам России и Украины, которым следует прекратить боевые действия. Об этом 24 августа заявил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа

2026-08-25T11:50

2026-08-25T11:50

2026-08-25T11:50

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Американский дипломат выступил с миротворческим призывом на заседании Совбеза ООН.Негреа призвал "обе стороны прекратить любые удары, направленные на гражданские суда или подвергающие их риску повреждения". При этом он сослался на позицию президента США Дональда Трампа."Мы присоединяемся к президенту Трампу, продолжая призывать к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам, чтобы прекратить войну между Россией и Украиной и вернуть мир и стабильность в обе страны", - сказал представитель официального Вашингтона. Он обратил внимание на растущее количество жертв среди мирных жителей и отметил, что "военного решения этой войны не существует".Ранее на эту тему: Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает ЗеленскийРоссийская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса. Об этом РИА Новости сообщал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна", — подчеркивал дипломат.По словам Полищука, принципиальная линия Москвы базируется на пониманиях, достигнутых на саммите на Аляске (так называемые "понимания Анкориджа"), а также на принципах, которые были изложены президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года.До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков разъяснял, что под "духом Анкориджа" российская сторона понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами России и США. Она позволила на полях саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры возможного урегулирования вокруг Украины.Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Киевский режим отвергает такой подход.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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