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Пока США смещают фокус внимания: о чем Россия и Украина будут говорить во время третьего раунда?

Пока США смещают фокус внимания: о чем Россия и Украина будут говорить во время третьего раунда? - 23.06.2025 Украина.ру

Пока США смещают фокус внимания: о чем Россия и Украина будут говорить во время третьего раунда?

Дата нового - третьего - раунда переговоров делегаций Москвы и Киева может быть определена в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Политолог-американист Малек Дудаков ответил изданию Украина.ру, какие именно темы могут быть в повестке третьей беседы

2025-06-23T17:50

2025-06-23T17:50

2025-06-23T17:50

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Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с журналистами издания Украина.ру отметил, что пока тему содержания нового раунда переговоров двух стран обсуждать несколько преждевременно, тем более что Вашингтон сейчас, очевидно, смещает свой фокус внимания на Ближний Восток. Однако кое-какие прогнозы сделать все же можно."Я вполне допускаю, учитывая общий настрой нашего Министерства иностранных дел, что упор будет сделан на гуманитарные вопросы. Это обмен военнопленных, обмен телами погибших военнослужащих. И хотя последние масштабные обмены уже позволили многих военнопленных вернуть, наших по крайней мере. Эти вопросы, я думаю, будут обсуждаться. В остальном же мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда уже играет роль недоговороспособность Украины, нежелание украинцев идти на серьезные переговоры по поводу прекращения огня. Во-вторых, потерю интереса со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов к украинскому треку. Поэтому каких-то прорывов в ближайшее время ждать не стоит", - отметил Дудаков.Он резюмировал, что тема Украины для западных элит потихоньку отходит на второй план, в том числе и для Европы, которой грозит энергокризис ближневосточного происхождения. Тем временем Армия России демонстрирует существенные успехи, и "рано или поздно тактические успехи перейдут в стратегические, и тогда украинскому лобби будет гораздо сложнее оттягивать время, они будут вынуждены сесть за стол переговоров и обсуждать уже и прекращение огня".Пресс-секретарь российского лидера уже многократно отвечал на этот вопрос. Однако если еще в прошлый вторник, 17 июня, он говорил, что "пока понимания о следующем раунде нет", то два дня спустя, 19 июня, Песков отметил, что работа в этом направлении ведется, и предметами следующего раунда беседы, вероятнее всего, станет продолжение гуманитарных обменов, освобождение пленных и обмен реакцией на меморандумы сторон. Он также отметил, что Москва уже выполнила свои обещания, данные во время второй сессии переговоров.Также 19 июня Песков отметил, что киевский режим - так себе собеседник для переговоров и доверять ему нельзя, "но президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями".Песков также подчеркнул, что Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы."И президент, и российская сторона, мы все признательны американской администрации, Трампу и его команде за те усилия, которые они прикладывают, чтобы инициировать мирный процесс, хотя сделать это, конечно же, очень тяжело", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Официальный представитель Кремля тогда резюмировал, что хамство - постоянно действующая характеристика киевского режима, которую администрация Трампа не готова терпеть: "Доверять нельзя": Песков дал оценку переговорам с Киевом.Примерно о том же, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру, сказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заострила внимание на том, что вопреки ожиданиям большинства, разрешить украинский вопрос по мановению волшебной палочки за мгновение не получится, потому что работать приходится с тем, что есть."Но вы же видите, с каким трудом из-за деструктивной и абсолютно сумасшедшей позиции Банковой удается каждый раз проводить эти раунды. Это же каждый раз истерика. Поэтому я считаю, что в этих условиях нужно очень высоко оценивать те достижения, которые есть. Еще раз говорю, вы же видите, с кем приходится иметь дело", - отметила Мария Захарова.В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться об обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет и обмене телами.Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Другие события дня: ВСУ лишились "системообразуюзущего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада.

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эксклюзив, новости, переговоры, россия, украина, дмитрий песков, киев, малек дудаков, дональд трамп, украина.ру, министерство иностранных дел, financial times