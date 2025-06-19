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"Доверять нельзя": Песков дал оценку переговорам с Киевом
"Доверять нельзя": Песков дал оценку переговорам с Киевом - 19.06.2025 Украина.ру
"Доверять нельзя": Песков дал оценку переговорам с Киевом
Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
2025-06-19T13:50
2025-06-19T13:50
2025-06-19T13:55
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владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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"Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями", - сказал Песков.Он заверил, что помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства о своих контактах с украинской стороной.Также он напомнил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее передали друг другу.Песков также подчеркнул, что Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы.Официальный представитель Кремля назвал хамство - постоянно действующей характеристикой киевского режима, которую администрация Трампа не готова терпеть.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Подробнее о мероприятии - в материале ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе на сайте Укриана.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дмитрий песков, дональд трамп, украина, сша, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд)
"Доверять нельзя": Песков дал оценку переговорам с Киевом
13:50 19.06.2025 (обновлено: 13:55 19.06.2025)
Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
"Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями", - сказал Песков.
Он заверил, что помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства о своих контактах с украинской стороной.
Также он напомнил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее передали друг другу.
Песков также подчеркнул, что Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы.
"И президент, и российская сторона, мы все признательны американской администрации, Трампу и его команде за те усилия, которые они прикладывают, чтобы инициировать мирный процесс, хотя сделать это, конечно же, очень тяжело", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Официальный представитель Кремля назвал хамство - постоянно действующей характеристикой киевского режима, которую администрация Трампа не готова терпеть.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Подробнее о мероприятии - в материале ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе на сайте Укриана.ру.