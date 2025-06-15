Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником - 15.06.2025 Украина.ру
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Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником
Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником - 15.06.2025 Украина.ру
Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником
США могут вмешаться в ближневосточный вооружённый конфликт между Израилем и Ираном. Об этом ABC News заявил президент США Дональд Трамп
2025-06-15T17:36
2025-06-15T17:37
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
владимир путин
ближний восток
война
посредник
международные отношения
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Президент США заявил, что "мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном, сообщил американский телеканал.Дональд Трамп в комментарии для ABC News подтвердил, что США "в данный момент не вовлечены" в конфликт.Президент США также сказал, что он будет "открыт" для президента России Владимира Путина в качестве посредника в конфликте, сказано в публикации.По словам Трампа, он обсудил эту тему с президентом России во время долгого телефонного разговора.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. В ходе воскресного брифинга 15 июня израильская армия заявила, что с 13 июня она нанесла удары по "более 250 целям" в Иране и продолжает активно наносить удары по исламской республике.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Накануне вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил израильско-иранский вооружённый конфликт с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Подробности в публикации Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака Ранее в новостях МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемАвтор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
иран
сша
израиль
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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир путин, ближний восток, война, посредник, международные отношения, международная политика, россия, дипломатия
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ближний Восток, война, посредник, международные отношения, Международная политика, Россия, дипломатия

Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником

17:36 15.06.2025 (обновлено: 17:37 15.06.2025)
 
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США могут вмешаться в ближневосточный вооружённый конфликт между Израилем и Ираном. Об этом ABC News заявил президент США Дональд Трамп
Президент США заявил, что "мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном, сообщил американский телеканал.
Дональд Трамп в комментарии для ABC News подтвердил, что США "в данный момент не вовлечены" в конфликт.
Президент США также сказал, что он будет "открыт" для президента России Владимира Путина в качестве посредника в конфликте, сказано в публикации.
По словам Трампа, он обсудил эту тему с президентом России во время долгого телефонного разговора.
"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу, у нас был долгий разговор об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации. Я верю, что это будет решено", — заявил Трамп.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. В ходе воскресного брифинга 15 июня израильская армия заявила, что с 13 июня она нанесла удары по "более 250 целям" в Иране и продолжает активно наносить удары по исламской республике.
Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
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Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
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