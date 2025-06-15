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Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником

Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником - 15.06.2025 Украина.ру

Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником

США могут вмешаться в ближневосточный вооружённый конфликт между Израилем и Ираном. Об этом ABC News заявил президент США Дональд Трамп

2025-06-15T17:36

2025-06-15T17:36

2025-06-15T17:37

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международные отношения

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Президент США заявил, что "мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном, сообщил американский телеканал.Дональд Трамп в комментарии для ABC News подтвердил, что США "в данный момент не вовлечены" в конфликт.Президент США также сказал, что он будет "открыт" для президента России Владимира Путина в качестве посредника в конфликте, сказано в публикации.По словам Трампа, он обсудил эту тему с президентом России во время долгого телефонного разговора.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. В ходе воскресного брифинга 15 июня израильская армия заявила, что с 13 июня она нанесла удары по "более 250 целям" в Иране и продолжает активно наносить удары по исламской республике.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Накануне вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил израильско-иранский вооружённый конфликт с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Подробности в публикации Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака Ранее в новостях МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемАвтор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран

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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир путин, ближний восток, война, посредник, международные отношения, международная политика, россия, дипломатия