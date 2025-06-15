Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником
17:36 15.06.2025 (обновлено: 17:37 15.06.2025)
© Public domain
© Public domain
США могут вмешаться в ближневосточный вооружённый конфликт между Израилем и Ираном. Об этом ABC News заявил президент США Дональд Трамп
Президент США заявил, что "мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном, сообщил американский телеканал.
Дональд Трамп в комментарии для ABC News подтвердил, что США "в данный момент не вовлечены" в конфликт.
Президент США также сказал, что он будет "открыт" для президента России Владимира Путина в качестве посредника в конфликте, сказано в публикации.
По словам Трампа, он обсудил эту тему с президентом России во время долгого телефонного разговора.
"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу, у нас был долгий разговор об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации. Я верю, что это будет решено", — заявил Трамп.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. В ходе воскресного брифинга 15 июня израильская армия заявила, что с 13 июня она нанесла удары по "более 250 целям" в Иране и продолжает активно наносить удары по исламской республике.
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