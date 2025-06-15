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Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке - 15.06.2025 Украина.ру

Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность возможностью эскалации конфликта в Ближневосточном регионе. Об этом вечером 14 июня заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом

2025-06-15T09:35

2025-06-15T09:35

2025-06-15T09:35

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Лидер России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 14 июня. Предыдущий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа на эту тему состоялся накануне, 13 июня.Юрий Ушаков сообщил, что разговор президентов продолжался около часа, был содержательным, откровенным и весьма полезным. В центре обмена мнениями находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке.Путин проинформировал американского коллегу о проведённых 13 июня телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана. При этом была подчёркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия."Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договорённостей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе, а Израиль нанёс удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда", - обратил внимание Ушаков.Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, сказал Ушаков в комментарии разговора Путина с Трампом. Президент США также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана."Но характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", - продолжил Ушаков.По словам Трампа, команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких непрямых переговоров прошли при посредничестве Омана.Также в ходе беседы Путин проинформировал Трампа об исполнении договорённостей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Российский лидер отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными, и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших.По его словам, Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.Путин также поздравил коллегу с днём рождения – президенту США 14 июня исполнилось 79 лет."Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют откровенно и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - подчеркнул Ушаков.Путин в разговоре с Трампом обратил внимание, что 14 июня в США отмечали День американского флага и 250-летие сухопутных войск."Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны", - добавил Ушаков.Пресс-служба Кремля опубликовала комментарий помощника президента России, а также официальные сообщения по итогам переговоров Владимира Путина с лидерами США, Израиля и Ирана.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. Поражаются военные и гражданские объекты, с обеих сторон есть жертвы среди гражданских лиц.Правительства стран Запада безоговорочно поддержали Израиль в конфликте с Ираном. Подробности в публикации Стармер считает нападение Израиля на Иран "самообороной" Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран

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