Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке - 15.06.2025 Украина.ру
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Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке - 15.06.2025 Украина.ру
Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность возможностью эскалации конфликта в Ближневосточном регионе. Об этом вечером 14 июня заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом
2025-06-15T09:35
2025-06-15T09:35
новости
иран
израиль
сша
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
ближний восток
война
украина
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Лидер России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 14 июня. Предыдущий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа на эту тему состоялся накануне, 13 июня.Юрий Ушаков сообщил, что разговор президентов продолжался около часа, был содержательным, откровенным и весьма полезным. В центре обмена мнениями находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке.Путин проинформировал американского коллегу о проведённых 13 июня телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана. При этом была подчёркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия."Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договорённостей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе, а Израиль нанёс удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда", - обратил внимание Ушаков.Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, сказал Ушаков в комментарии разговора Путина с Трампом. Президент США также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана."Но характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", - продолжил Ушаков.По словам Трампа, команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких непрямых переговоров прошли при посредничестве Омана.Также в ходе беседы Путин проинформировал Трампа об исполнении договорённостей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Российский лидер отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными, и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших.По его словам, Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.Путин также поздравил коллегу с днём рождения – президенту США 14 июня исполнилось 79 лет."Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют откровенно и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - подчеркнул Ушаков.Путин в разговоре с Трампом обратил внимание, что 14 июня в США отмечали День американского флага и 250-летие сухопутных войск."Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны", - добавил Ушаков.Пресс-служба Кремля опубликовала комментарий помощника президента России, а также официальные сообщения по итогам переговоров Владимира Путина с лидерами США, Израиля и Ирана.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. Поражаются военные и гражданские объекты, с обеих сторон есть жертвы среди гражданских лиц.Правительства стран Запада безоговорочно поддержали Израиль в конфликте с Ираном. Подробности в публикации Стармер считает нападение Израиля на Иран "самообороной" Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
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новости, иран, израиль, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, ближний восток, война, украина, стамбул, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров
Новости, Иран, Израиль, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Ближний Восток, война, Украина, Стамбул, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров Путина и Трампа, итоги переговоров

Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

09:35 15.06.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность возможностью эскалации конфликта в Ближневосточном регионе. Об этом вечером 14 июня заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом
Лидер России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 14 июня. Предыдущий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа на эту тему состоялся накануне, 13 июня.
Юрий Ушаков сообщил, что разговор президентов продолжался около часа, был содержательным, откровенным и весьма полезным. В центре обмена мнениями находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке.
"Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - сказал помощник российского лидера.
Путин проинформировал американского коллегу о проведённых 13 июня телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана. При этом была подчёркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия.
"Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договорённостей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе, а Израиль нанёс удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда", - обратил внимание Ушаков.
Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, сказал Ушаков в комментарии разговора Путина с Трампом. Президент США также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.
"Но характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", - продолжил Ушаков.
По словам Трампа, команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких непрямых переговоров прошли при посредничестве Омана.
Также в ходе беседы Путин проинформировал Трампа об исполнении договорённостей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Российский лидер отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными, и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших.
"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сообщил Ушаков.
По его словам, Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.
Путин также поздравил коллегу с днём рождения – президенту США 14 июня исполнилось 79 лет.
"Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют откровенно и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - подчеркнул Ушаков.
Путин в разговоре с Трампом обратил внимание, что 14 июня в США отмечали День американского флага и 250-летие сухопутных войск.
"Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны", - добавил Ушаков.
Пресс-служба Кремля опубликовала комментарий помощника президента России, а также официальные сообщения по итогам переговоров Владимира Путина с лидерами США, Израиля и Ирана.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. Поражаются военные и гражданские объекты, с обеих сторон есть жертвы среди гражданских лиц.
Правительства стран Запада безоговорочно поддержали Израиль в конфликте с Ираном. Подробности в публикации Стармер считает нападение Израиля на Иран "самообороной"
Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
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