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МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем
МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем - 15.06.2025 Украина.ру
МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем
Иран прекратит нанесение ударов по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
2025-06-15T10:46
2025-06-15T10:46
2025-06-15T10:46
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"Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать", - сказал глава МИД Ирана.Аракчи заявил также, что Иран готов заключить любое соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, но не отказ от ядерной энергетики в мирных целях. По его словам, Израиль препятствует заключению договора по иранской ядерной программе."Совершенно очевидно, что Израиль не хочет никакого соглашения, никаких переговоров и никакой дипломатии, и агрессия против Ирана в самый разгар переговоров показывает, что Израиль против переговоров любого рода", - сказал глава МИД Ирана.Как сообщает РИА Новости, выступление иранского министра транслировало телевидение исламской республики.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту
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новости, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, владимир путин, ядерная безопасность, ядерная энергетика, ближний восток, нефть
Новости, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, Ближний Восток, нефть
МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем
Иран прекратит нанесение ударов по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать", - сказал глава МИД Ирана.
Аракчи заявил также, что Иран готов заключить любое соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, но не отказ от ядерной энергетики в мирных целях. По его словам, Израиль препятствует заключению договора по иранской ядерной программе.
"Совершенно очевидно, что Израиль не хочет никакого соглашения, никаких переговоров и никакой дипломатии, и агрессия против Ирана в самый разгар переговоров показывает, что Израиль против переговоров любого рода", - сказал глава МИД Ирана.
Как сообщает РИА Новости, выступление иранского министра транслировало телевидение исламской республики.
Израильская армия атаковала Иран
в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху
заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле
. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня.
Правительства США
, Британии
и Евросоюза
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