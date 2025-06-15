https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html

МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем

МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем - 15.06.2025 Украина.ру

МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем

Иран прекратит нанесение ударов по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

2025-06-15T10:46

2025-06-15T10:46

2025-06-15T10:46

новости

иран

израиль

сша

биньямин нетаньяху

владимир путин

ядерная безопасность

ядерная энергетика

ближний восток

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg

"Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать", - сказал глава МИД Ирана.Аракчи заявил также, что Иран готов заключить любое соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, но не отказ от ядерной энергетики в мирных целях. По его словам, Израиль препятствует заключению договора по иранской ядерной программе."Совершенно очевидно, что Израиль не хочет никакого соглашения, никаких переговоров и никакой дипломатии, и агрессия против Ирана в самый разгар переговоров показывает, что Израиль против переговоров любого рода", - сказал глава МИД Ирана.Как сообщает РИА Новости, выступление иранского министра транслировало телевидение исламской республики.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту

иран

израиль

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, владимир путин, ядерная безопасность, ядерная энергетика, ближний восток, нефть