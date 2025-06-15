Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака
Резкий рост стоимости нефти на мировом рынке возможен при эскалации вооружённого конфликта Израиля с Ираном, следствием чего может стать закрытие для танкеров Ормузского пролива. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Вовлечение Ирака в израильско-иранский вооружённый конфликт Фуад Хусейн обсудил с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем, сообщило 14 июня иракское информагентство INA со ссылкой на заявление МИД своей страны.
Иракский министр выразил признательность за ясную позицию Германии в поддержке Ирака. Хусейн предупредил Вадефуля о "неоднократных нарушениях сионистами воздушного пространства Ирака, которые представляют собой явное нарушение международного права и национального суверенитета, призвав Германию и международное сообщество занять твердую позицию против этих нарушений".
"Это может усугубить темпы инфляции в европейских странах и усложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак. Закрытие прохода может привести к потере примерно пяти миллионов баррелей в день нефти из Персидского залива и Ирака на нефтяном рынке", - заявил представитель официального Багдада.
Хусейн подчеркнул, что "эскалация войны может привести к новым волнам беженцев, бегущих в Европу, что потребует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и деэскалации ситуации посредством дипломатических решений".
МИД германии не сообщает о таких подробностях телефонного разговора министров иностранных дел двух стран. Официальный Берлин в израильско-иранском вооружённом конфликте поддерживает Тель-Авив.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. Поражаются военные и гражданские объекты, с обеих сторон есть жертвы среди гражданских лиц.
Нефтяные рынки отреагировали на эскалацию ближневосточного конфликта ростом цен. В частности, на 13% подорожал эталонный сорт Brent.
Ормузский пролив обеспечивает около четверти мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) и примерно пятую часть мировой торговли нефти. Германия заявила о намерении полностью отказаться от импорта российских углеводородов, ориентируясь на поставки из Норвегии, США и стран Ближнего Востока.
"Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшегося 14 июня телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
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