Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака - 15.06.2025 Украина.ру
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Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака
Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака - 15.06.2025 Украина.ру
Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака
Резкий рост стоимости нефти на мировом рынке возможен при эскалации вооружённого конфликта Израиля с Ираном, следствием чего может стать закрытие для танкеров Ормузского пролива. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
2025-06-15T10:22
2025-06-15T10:22
новости
ирак
иран
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
юрий ушаков
мид
война
нефть
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Вовлечение Ирака в израильско-иранский вооружённый конфликт Фуад Хусейн обсудил с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем, сообщило 14 июня иракское информагентство INA со ссылкой на заявление МИД своей страны.Иракский министр выразил признательность за ясную позицию Германии в поддержке Ирака. Хусейн предупредил Вадефуля о "неоднократных нарушениях сионистами воздушного пространства Ирака, которые представляют собой явное нарушение международного права и национального суверенитета, призвав Германию и международное сообщество занять твердую позицию против этих нарушений".Хусейн заявил также, сказано в заявлении МИД Ирака, что "продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям", отметив "возможность роста цен на нефть до 200–300 долларов за баррель в случае начала военных действий".Хусейн подчеркнул, что "эскалация войны может привести к новым волнам беженцев, бегущих в Европу, что потребует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и деэскалации ситуации посредством дипломатических решений".МИД германии не сообщает о таких подробностях телефонного разговора министров иностранных дел двух стран. Официальный Берлин в израильско-иранском вооружённом конфликте поддерживает Тель-Авив.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. Поражаются военные и гражданские объекты, с обеих сторон есть жертвы среди гражданских лиц.Нефтяные рынки отреагировали на эскалацию ближневосточного конфликта ростом цен. В частности, на 13% подорожал эталонный сорт Brent.Ормузский пролив обеспечивает около четверти мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) и примерно пятую часть мировой торговли нефти. Германия заявила о намерении полностью отказаться от импорта российских углеводородов, ориентируясь на поставки из Норвегии, США и стран Ближнего Востока."Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшегося 14 июня телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
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новости, ирак, иран, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, юрий ушаков, мид, война, нефть, нефтетрейдеры, международные отношения, международная политика, спг, сжиженный природный газ, ес, фрг, мид фрг, германия
Новости, Ирак, Иран, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Юрий Ушаков, МИД, война, нефть, нефтетрейдеры, международные отношения, Международная политика, СПГ, сжиженный природный газ, ЕС, ФРГ, МИД ФРГ, Германия

Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака

10:22 15.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Резкий рост стоимости нефти на мировом рынке возможен при эскалации вооружённого конфликта Израиля с Ираном, следствием чего может стать закрытие для танкеров Ормузского пролива. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Вовлечение Ирака в израильско-иранский вооружённый конфликт Фуад Хусейн обсудил с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем, сообщило 14 июня иракское информагентство INA со ссылкой на заявление МИД своей страны.
Иракский министр выразил признательность за ясную позицию Германии в поддержке Ирака. Хусейн предупредил Вадефуля о "неоднократных нарушениях сионистами воздушного пространства Ирака, которые представляют собой явное нарушение международного права и национального суверенитета, призвав Германию и международное сообщество занять твердую позицию против этих нарушений".
Хусейн заявил также, сказано в заявлении МИД Ирака, что "продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям", отметив "возможность роста цен на нефть до 200–300 долларов за баррель в случае начала военных действий".
"Это может усугубить темпы инфляции в европейских странах и усложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак. Закрытие прохода может привести к потере примерно пяти миллионов баррелей в день нефти из Персидского залива и Ирака на нефтяном рынке", - заявил представитель официального Багдада.
Хусейн подчеркнул, что "эскалация войны может привести к новым волнам беженцев, бегущих в Европу, что потребует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и деэскалации ситуации посредством дипломатических решений".
МИД германии не сообщает о таких подробностях телефонного разговора министров иностранных дел двух стран. Официальный Берлин в израильско-иранском вооружённом конфликте поддерживает Тель-Авив.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. Поражаются военные и гражданские объекты, с обеих сторон есть жертвы среди гражданских лиц.
Нефтяные рынки отреагировали на эскалацию ближневосточного конфликта ростом цен. В частности, на 13% подорожал эталонный сорт Brent.
Ормузский пролив обеспечивает около четверти мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) и примерно пятую часть мировой торговли нефти. Германия заявила о намерении полностью отказаться от импорта российских углеводородов, ориентируясь на поставки из Норвегии, США и стран Ближнего Востока.
"Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшегося 14 июня телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
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