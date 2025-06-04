"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий
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Диверсионные акции Украины накануне переговоров в Стамбуле демонстрируют полное отсутствие у Киева готовности к конструктивному диалогу с Москвой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
По словам генерала, украинская сторона сознательно саботирует переговорный процесс, проводя провокации в приграничных регионах России.
"Украина этим самым продемонстрировала, что она не договороспособна. Они показали полное презрение к переговорам с Россией. Им это “до лампочки”, — заявил Михайлов.
Собеседник издания охарактеризовал текущие переговоры как формальные:
"Поэтому переговоры носят, я бы сказал, косметический характер. Стороны договорились об очередном обмене пленными и еще о каких-то вещах, которые не связаны с краеугольными вопросами".
Михайлов подчеркнул, что стороны остаются на принципиально разных позициях по ключевым вопросам конфликта, что делает невозможным достижение существенных договоренностей в текущих условиях.
2 июня, 20:00"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговорыПоследние диверсионные акты в российских приграничных регионах говорят о попытке Киева использовать тактику устрашения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.
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