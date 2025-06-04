https://ukraina.ru/20250604/peregovory-nosyat-kosmeticheskiy-kharakter-mikhaylov-o-pozitsii-ukrainy-posle-diversiy-1063611803.html

"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий

"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий - 04.06.2025 Украина.ру

"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий

Диверсионные акции Украины накануне переговоров в Стамбуле демонстрируют полное отсутствие у Киева готовности к конструктивному диалогу с Москвой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2025-06-04T05:15

2025-06-04T05:15

2025-06-04T05:15

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По словам генерала, украинская сторона сознательно саботирует переговорный процесс, проводя провокации в приграничных регионах России.Собеседник издания охарактеризовал текущие переговоры как формальные:"Поэтому переговоры носят, я бы сказал, косметический характер. Стороны договорились об очередном обмене пленными и еще о каких-то вещах, которые не связаны с краеугольными вопросами".Михайлов подчеркнул, что стороны остаются на принципиально разных позициях по ключевым вопросам конфликта, что делает невозможным достижение существенных договоренностей в текущих условиях.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/oruzhie-slabykh-bezpalko-o-tom-kak-kiev-podryvaet-khrupkie-peregovory-1063581732.html

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