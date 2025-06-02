https://ukraina.ru/20250602/peregovory-zavershilis-po-russki-razgovor-shel-chut-bolshe-chasa-1063577976.html

Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?

Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит? - 02.06.2025 Украина.ру

Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?

Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке

2025-06-02T16:11

2025-06-02T16:11

2025-06-02T17:40

россия

стамбул

украина

рустем умеров

владимир мединский

сергей лавров

мид

следственный комитет

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577642_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f375f866d83fbe575a9715d626047712.jpg.webp

Начались переговоры примерно в 14.40 по московскому времени, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.И действительно, как отметили в МИД РФ, Россия и Украина в Стамбуле обсудили обмены пленными, о результатах которых обещали информировать чуть позже.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.Примечательно, что пару дней назад Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи.Российский журналист Владимир Соловьев тогда уточнил, что Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем": Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Другие события дня: Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой.

https://ukraina.ru/20250602/stambul-vtoroy-raund-1063498010.html

россия

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

россия, стамбул, украина, рустем умеров, владимир мединский, сергей лавров, мид, следственный комитет, эксклюзив