Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
16:11 02.06.2025 (обновлено: 17:40 02.06.2025)
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Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке
Начались переговоры примерно в 14.40 по московскому времени, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.
Представитель МИД Турции уточнил, что члены делегаций ушли на обед после окончания встречи, а также отметил, что переговоры, завершились "не негативно".
Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;
♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;
♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
Примечательно, что пару дней назад Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи.
Российский журналист Владимир Соловьев тогда уточнил, что Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем": Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова.
Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
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