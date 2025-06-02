Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит? - 02.06.2025 Украина.ру
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Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит? - 02.06.2025 Украина.ру
Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке
2025-06-02T16:11
2025-06-02T17:40
россия
стамбул
украина
рустем умеров
владимир мединский
сергей лавров
мид
следственный комитет
эксклюзив
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Начались переговоры примерно в 14.40 по московскому времени, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.И действительно, как отметили в МИД РФ, Россия и Украина в Стамбуле обсудили обмены пленными, о результатах которых обещали информировать чуть позже.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;♦ Украину не принуждают к нейтралитету;♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.Примечательно, что пару дней назад Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи.Российский журналист Владимир Соловьев тогда уточнил, что Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем": Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Другие события дня: Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой.
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Марина Полякова
Марина Полякова
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, стамбул, украина, рустем умеров, владимир мединский, сергей лавров, мид, следственный комитет, эксклюзив
Россия, Стамбул, Украина, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Сергей Лавров, МИД, Следственный комитет, Эксклюзив

Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?

16:11 02.06.2025 (обновлено: 17:40 02.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Источники агентства РИА Новости сообщают, что переговоры России и Украины в турецком Стамбуле завершены. Они продолжались чуть больше часа и шли на русском языке
Начались переговоры примерно в 14.40 по московскому времени, вопреки предварительным сообщениям о старте в 13.00. Все это время глава киевской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров "готовился к диалогу с Москвой", на встрече с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.
Представитель МИД Турции уточнил, что члены делегаций ушли на обед после окончания встречи, а также отметил, что переговоры, завершились "не негативно".
Пользователи сети обратили внимание на то, что диалог длился очень коротко, "по-русски". Однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились. Скорее всего, делегации пришли к согласию по обмену, а дальше решили действовать тактикой малых шагов.
И действительно, как отметили в МИД РФ, Россия и Украина в Стамбуле обсудили обмены пленными, о результатах которых обещали информировать чуть позже.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично. А вот полный список украинских требований накануне "слило" в сеть агентство Reuters:
♦ Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море;

♦ обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
♦ гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;

♦ Украину не принуждают к нейтралитету;
♦ Полная свобода по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных Киеву иностранных формирований;
♦ Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Отправная точка переговоров - линия соприкосновения.
Примечательно, что пару дней назад Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи.
Российский журналист Владимир Соловьев тогда уточнил, что Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем": Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
05:15
Стамбул. Второй раундВ понедельник, 2 июня, в Стамбуле должен состоятся второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной
Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
Другие события дня: Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой.
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