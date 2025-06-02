Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ - 02.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250602/lyudi-ne-ponimayut-chto-idet-voyna-aleksandr-mikhaylov-o-tom-pochemu-podryvy-gotovyatsya-na-territorii-rf-1063580259.html
Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ
Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ - 02.06.2025 Украина.ру
Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ
Украина продемонстрировала полное презрение к переговорам с Россией своими подрывами и атаками БПЛА на территории РФ. Киев понимает, что не пойдет на наши условия, а мы — на их. Поэтому переговоры носят косметический характер. Хотя обмен пленными вещь важная и нужная.
2025-06-02T17:47
2025-06-02T17:55
интервью
россия
украина
москва
фсб
мвд
росгвардия
курск
брянск
подрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_25:18:840:476_1920x0_80_0_0_e81dd1c208f2548ae99885e12022861e.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, который прошел 2 июня в Стамбуле, завершился. Встреча продолжалась около часа и проходила на русском языке.Ранее, ночью 31 мая, на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост, в результате чего погибли 7 человек и более 70 получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны. — Александр Михайлович, как так получилось, что наш тыл оказался не готов к таким подрывам и атакам с украинской стороны? Мы все время говорим о провокациях со стороны Киева, тем более сейчас — на фоне переговоров — это ожидаемо. Как мы могли допустить, что взорвали мосты, подвезли туда взрывчатку?— Тут вопрос не только в спецслужбах, но и в Министерстве внутренних дел (МВД). Ранее, например, объекты Москвы охранялись внутренними войсками, сейчас этого нет. Наша силовая триада — ФСБ, МВД, Росгвардия — находятся, не скажу, что в расслабленном состоянии, но обычно ФСБ работает, когда располагает информацией от противника, а МВД — по факту, то есть, работая на земле, выявляет какие-то предпосылки того, что можно сделать.Плюс ко всему, мосты, тем более в ночное время, никем не охраняются, поэтому туда можно было привезти все, что угодно [для подрыва].Поэтому я тут не вижу каких-то особых конспирологических версий. Скорее — такое стечение обстоятельств. Но с этим мириться нельзя. И, хотя мы уже имели дело с другими террористическими актами, видимо, не все делают из этого выводы.Что касается тыла, то есть наших дальних регионов — там, во-первых, большая степень расслабленности и расстояния колоссальные. Во-вторых, многое из того, что сейчас происходит, связано с ситуацией в МВД.Напомню, что Владимир Колокольцев неоднократно уже бил тревогу по поводу того, что [в министерстве] фактически работать некому. В субъектах Российской Федерации нехватка участковых достигает 50%, а следователей — 75%. Получается, что их нагрузка ложится на тех сотрудников, кто в строю.И, несмотря на обращения в Госдуму России со стороны министра внутренних дел, ситуация в этом плане не меняется. А без этого мы ничего не сможем сделать.Мы прекрасно понимаем, что ФСБ работает, как я сказал, исключительно по информации. Если люди в разработке ведомства, оно пытается выйти на них, хотя это не всегда получается. Поэтому, как говорится, вольные казаки совершают теракты и действуют практически без препятствий. Это первый момент.Второй момент. Сейчас много идет разговоров: а как завезли [взрывчатку для мостов, БПЛА]. Но сейчас на территории России на Черкизовском рынке можно купить чуть ли не папирусную лодку "Ра". Так что детонаторы и мобильные устройства, с помощь которых можно привести бомбу в действие, есть, по сути, в свободной продаже. И взрывчатку тоже можно достать, или самим изготовить.Поэтому ситуация если не катастрофическая, то достаточно сложная.— А как фуры с беспилотниками проникли к нам на территорию, это же не детские машинки?— Когда я слышу о перехвате определенного количества БПЛА, я задаю всегда резонный вопрос: а они откуда летели? Моя точка зрения, что многие летательные аппараты летят с территории России.Последние события, связанные с Иркутском, показали, что все можно на нашей территории изготовить, в том числе сделать самостоятельно дрон, обладающий высокой точностью и грузоподъемность.Кроме того, я много раз говорил, что сегодня участие человека в осуществлении атак с помощью беспилотников практически не требуется. Мои знакомые инженеры, например, с тревогой заявляют, что можно на гараже поставить пять беспилотников, закрыть их пленкой и в нужное время нажать кнопку, находясь где-нибудь в Таиланде. И они полетят.Полетят эти дроны в разные стороны, а потом соберутся в одну точку. Если для них прописан маршрутизатор, который предполагает лететь не только на большой высоте, но и с учетом складок местности (овраги, русла рек), на этом уровне наше ПВО их взять практически не может.Именно поэтому мы часто слышим и видим репортажи о том, как беспилотники сбивают простые пацаны — с земли. То есть эти дроны, как правило, идут по руслу реки на небольшой высоте, и ПВО их не видит. Примерно таким образом было организовано нападение на Елабугу: по руслу реки Волги, далее на Каму, и атака на город.— Вы упомянули о нехватке следователей и участковых по России. Как нам тогда бдительность у граждан пробудить, которые, видимо, не понимают, что идет война?— Конечно, когда мы с вами говорим о подобной ситуации, мы должны понимать: если сегодня у нашей полиции недостаточно ресурсов и возможностей контролировать инфраструктурные объекты, необходимо привлекать общественность. Нужно с людьми работать, ориентировать их на возможные признаки подготовки к совершению преступления.А что касается вашего замечания, что люди не понимают, что идет война, так это естественное состояние общества. Мы с вами можем сколько угодно людей пугать, напоминать им, что Россия проводит СВО, но все равно человек живет сиеминутно, своими эмоциями и заботами. Поэтому, безусловно, в обществе есть определенный элемент "расслабухи".Этому способствует проведение постоянных праздников. Понятно, что люди должны развлекаться — даже в ноябре 1941-го года в Москве работали театры. Но при этом необходимо ориентировать население: перед кем-то ставить четкие задачи и в отдельных случаях вводить формы отчетности.Обратите внимание, как в Челябинске сдали в аренду ангар, в котором в итоге стали производить дроны. Кто-то задумался, что в этом помещении происходит, что там производят? Собственникам, видимо, было все до лампочки…— Атаки беспилотников на Россию, подрывы в Брянской и Курской областях, произведенные накануне встречи Украины и РФ в Стамбуле, вряд ли можно назвать случайным совпадением. Как это отражается на переговорном процессе?— Украина этим самым продемонстрировала, что она не договороспособна. Они показали полное презрение к переговорам с Россией. Им это "до лампочки". Украинцы понимают, что они не пойдут на наши условия, а мы — на их.Поэтому переговоры носят, я бы сказал, косметический характер. Стороны договорились об очередном обмене пленными и еще о каких-то вещах, которые не связаны с краеугольными вопросами, которые ставят друг перед другом государства.— А стоит ли нам вообще о чем-то договариваться с Украиной после подрывов, в которых погибли мирные люди, и так далее?— Если у нас есть возможность, даже не договорившись по всем параметрам, прийти к соглашениям по каким-то локальным вопросам, это уже хорошо. Я считаю, что обмен пленными, в том числе прошедший ранее 1000 на 1000, это важное действие. Мы помогли нашим ребятам вернуться домой.Насколько я знаю, пленные нами азовцы*, совершившие преступления, не попали в список ранее произведенного обмена. Поэтому все логично. А переговорам относиться стоит спокойно. Это не сенсация, а обычная дипломатическая работа, которая позволяет выстраивать систему взаимоотношений, выгодную нам — хотя бы в частичном объеме.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html
https://ukraina.ru/20250601/bogdan-bezpalko-posle-terakta-pod-bryanskom-kiev-zhdet-otvetnogo-udara-rossii-chtoby-sorvat-1063555548.html
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-v-stambule-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-iyunya-1063570437.html
россия
украина
москва
курск
брянск
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_131:0:766:476_1920x0_80_0_0_60612cdcc51988ea3c3a507761026156.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, москва, фсб, мвд, росгвардия, курск, брянск, подрыв, мост, теракт, переговоры, стамбул, бпла, дроны, атака
Интервью, Россия, Украина, Москва, ФСБ, МВД, Росгвардия, Курск, Брянск, подрыв, мост, теракт, переговоры, Стамбул, БПЛА, дроны, атака

Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ

17:47 02.06.2025 (обновлено: 17:55 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлександр Михайлов интервью
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина продемонстрировала полное презрение к переговорам с Россией своими подрывами и атаками БПЛА на территории РФ. Киев понимает, что не пойдет на наши условия, а мы — на их. Поэтому переговоры носят косметический характер. Хотя обмен пленными вещь важная и нужная.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, который прошел 2 июня в Стамбуле, завершился. Встреча продолжалась около часа и проходила на русском языке.
Ранее, ночью 31 мая, на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост, в результате чего погибли 7 человек и более 70 получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны.
— Александр Михайлович, как так получилось, что наш тыл оказался не готов к таким подрывам и атакам с украинской стороны? Мы все время говорим о провокациях со стороны Киева, тем более сейчас — на фоне переговоров — это ожидаемо. Как мы могли допустить, что взорвали мосты, подвезли туда взрывчатку?
— Тут вопрос не только в спецслужбах, но и в Министерстве внутренних дел (МВД). Ранее, например, объекты Москвы охранялись внутренними войсками, сейчас этого нет. Наша силовая триада — ФСБ, МВД, Росгвардия — находятся, не скажу, что в расслабленном состоянии, но обычно ФСБ работает, когда располагает информацией от противника, а МВД — по факту, то есть, работая на земле, выявляет какие-то предпосылки того, что можно сделать.
Плюс ко всему, мосты, тем более в ночное время, никем не охраняются, поэтому туда можно было привезти все, что угодно [для подрыва].
Поэтому я тут не вижу каких-то особых конспирологических версий. Скорее — такое стечение обстоятельств. Но с этим мириться нельзя. И, хотя мы уже имели дело с другими террористическими актами, видимо, не все делают из этого выводы.
Что касается тыла, то есть наших дальних регионов — там, во-первых, большая степень расслабленности и расстояния колоссальные. Во-вторых, многое из того, что сейчас происходит, связано с ситуацией в МВД.
Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября 2022, 12:02
Александр Михайлов: кто онЧлен Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ"
Напомню, что Владимир Колокольцев неоднократно уже бил тревогу по поводу того, что [в министерстве] фактически работать некому. В субъектах Российской Федерации нехватка участковых достигает 50%, а следователей — 75%. Получается, что их нагрузка ложится на тех сотрудников, кто в строю.
И, несмотря на обращения в Госдуму России со стороны министра внутренних дел, ситуация в этом плане не меняется. А без этого мы ничего не сможем сделать.
Мы прекрасно понимаем, что ФСБ работает, как я сказал, исключительно по информации. Если люди в разработке ведомства, оно пытается выйти на них, хотя это не всегда получается. Поэтому, как говорится, вольные казаки совершают теракты и действуют практически без препятствий. Это первый момент.
Второй момент. Сейчас много идет разговоров: а как завезли [взрывчатку для мостов, БПЛА]. Но сейчас на территории России на Черкизовском рынке можно купить чуть ли не папирусную лодку "Ра". Так что детонаторы и мобильные устройства, с помощь которых можно привести бомбу в действие, есть, по сути, в свободной продаже. И взрывчатку тоже можно достать, или самим изготовить.
Поэтому ситуация если не катастрофическая, то достаточно сложная.
— А как фуры с беспилотниками проникли к нам на территорию, это же не детские машинки?
— Когда я слышу о перехвате определенного количества БПЛА, я задаю всегда резонный вопрос: а они откуда летели? Моя точка зрения, что многие летательные аппараты летят с территории России.
Последние события, связанные с Иркутском, показали, что все можно на нашей территории изготовить, в том числе сделать самостоятельно дрон, обладающий высокой точностью и грузоподъемность.
Кроме того, я много раз говорил, что сегодня участие человека в осуществлении атак с помощью беспилотников практически не требуется. Мои знакомые инженеры, например, с тревогой заявляют, что можно на гараже поставить пять беспилотников, закрыть их пленкой и в нужное время нажать кнопку, находясь где-нибудь в Таиланде. И они полетят.
Полетят эти дроны в разные стороны, а потом соберутся в одну точку. Если для них прописан маршрутизатор, который предполагает лететь не только на большой высоте, но и с учетом складок местности (овраги, русла рек), на этом уровне наше ПВО их взять практически не может.
Именно поэтому мы часто слышим и видим репортажи о том, как беспилотники сбивают простые пацаны — с земли. То есть эти дроны, как правило, идут по руслу реки на небольшой высоте, и ПВО их не видит. Примерно таким образом было организовано нападение на Елабугу: по руслу реки Волги, далее на Каму, и атака на город.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вчера, 15:52
Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговорыСейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи подрывами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров.
— Вы упомянули о нехватке следователей и участковых по России. Как нам тогда бдительность у граждан пробудить, которые, видимо, не понимают, что идет война?
— Конечно, когда мы с вами говорим о подобной ситуации, мы должны понимать: если сегодня у нашей полиции недостаточно ресурсов и возможностей контролировать инфраструктурные объекты, необходимо привлекать общественность. Нужно с людьми работать, ориентировать их на возможные признаки подготовки к совершению преступления.
А что касается вашего замечания, что люди не понимают, что идет война, так это естественное состояние общества. Мы с вами можем сколько угодно людей пугать, напоминать им, что Россия проводит СВО, но все равно человек живет сиеминутно, своими эмоциями и заботами. Поэтому, безусловно, в обществе есть определенный элемент "расслабухи".
Этому способствует проведение постоянных праздников. Понятно, что люди должны развлекаться — даже в ноябре 1941-го года в Москве работали театры. Но при этом необходимо ориентировать население: перед кем-то ставить четкие задачи и в отдельных случаях вводить формы отчетности.
Обратите внимание, как в Челябинске сдали в аренду ангар, в котором в итоге стали производить дроны. Кто-то задумался, что в этом помещении происходит, что там производят? Собственникам, видимо, было все до лампочки…
— Атаки беспилотников на Россию, подрывы в Брянской и Курской областях, произведенные накануне встречи Украины и РФ в Стамбуле, вряд ли можно назвать случайным совпадением. Как это отражается на переговорном процессе?
— Украина этим самым продемонстрировала, что она не договороспособна. Они показали полное презрение к переговорам с Россией. Им это "до лампочки". Украинцы понимают, что они не пойдут на наши условия, а мы — на их.
Поэтому переговоры носят, я бы сказал, косметический характер. Стороны договорились об очередном обмене пленными и еще о каких-то вещах, которые не связаны с краеугольными вопросами, которые ставят друг перед другом государства.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
13:00
Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июняСтали известны новые подробности о переговорах в Стамбуле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
— А стоит ли нам вообще о чем-то договариваться с Украиной после подрывов, в которых погибли мирные люди, и так далее?
— Если у нас есть возможность, даже не договорившись по всем параметрам, прийти к соглашениям по каким-то локальным вопросам, это уже хорошо. Я считаю, что обмен пленными, в том числе прошедший ранее 1000 на 1000, это важное действие. Мы помогли нашим ребятам вернуться домой.
Насколько я знаю, пленные нами азовцы*, совершившие преступления, не попали в список ранее произведенного обмена. Поэтому все логично. А переговорам относиться стоит спокойно. Это не сенсация, а обычная дипломатическая работа, которая позволяет выстраивать систему взаимоотношений, выгодную нам — хотя бы в частичном объеме.
* Запрещенная в России террористическая организация
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияУкраинаМоскваФСБМВДРосгвардияКурскБрянскподрывмосттерактпереговорыСтамбулБПЛАдроныатака
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54"США хотят": в "Ростехе" высказались о потере американских санкций
17:47Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ
17:42Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом
17:38Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи
17:11Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии"
16:48Переговоры под ударами беспилотников. Мировые СМИ о диверсиях ВСУ на территории России
16:41Алексей Леонков: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта
16:31Пять необходимых вещей, которые должны быть в рюкзаке каждого бойца в эпоху дронов
16:11Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
16:00“Здоровенькі були…”: как Юрий Тимошенко стал знаменитым Тарапунькой
15:55Прекратить недооценку врага. Какими должны быть уроки терактов
14:58С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас
13:58БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России
13:21Украинцы вновь в камуфляже: второй раунд переговоров стартует с минуты на минуту
13:00Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня
12:37Почему успешные мигранты возвращаются в Россию и как относятся к русским в Австрии — Хаусляйтнер
12:16Кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в Стамбуле
11:38Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**
11:15Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного
11:00К переговорам готовы: обстановка в Стамбуле на 11:00
Лента новостейМолния