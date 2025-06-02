https://ukraina.ru/20250602/ukraina-za-nedelyu-pautina-iz-podryvov-i-diversiy-v-rossii-nakanune-peregovorov-1063559716.html

Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров

Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров - 02.06.2025 Украина.ру

Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров

За сутки до второго раунда переговоров Москвы и Киева режим Владимира Зеленского предпринял изуверские атаки на Россию

2025-06-02T05:00

2025-06-02T05:00

2025-06-02T05:00

эксклюзив

россия

украина

германия

дональд трамп

владимир зеленский

фридрих мерц

вооруженные силы украины

сво

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Подрыв мостовВечером 31 мая и на следующий день Украина предприняла сразу несколько диверсионных вылазок и атак на территории России.Так, были осуществлены как минимум три диверсии на железной дороге. Наиболее серьезные последствия имел сход с рельсов пассажирского состава в Брянской области. ЧП произошло в субботу, в 22:50, в Выгоничском районе. На проходивший поезд Климово-Москва обрушился автомобильный мост, четыре вагона и локомотив сошли с рельсов.Семь человек погибли, несколько десятков получили ранения.Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной катастрофы стал подрыв моста. Следственный комитет также первоначально заявил о подрыве, однако позже это сообщение было удалено и вместо этого причиной ЧП было названо "обрушение конструкции" моста.Около 03:00 воскресенья в Железногорском районе Курской области на 48-м км трассы Тросна-Калиновка проходящий железнодорожный состав рухнул с поврежденного моста. Обошлось без жертв. По сообщению РЖД, произошло "падение пролета моста".Подрыв моста в Брянской области - террористический акт, за которым стоит Украина. Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов."Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина — террористическое государство", - сказал он телеграм-каналу SHOT.По его словам, цель теракта - спровоцировать РФ на ужесточение своей позиции и запугать людей."В День защиты детей Зеленский (а это Зеленский) завизировал (а это он завизировал) теракт против мирного населения России. Против детей, которые сейчас там кричат под завалами. И если у Киева будет самая грязная в мире бомба, над которой они уже работают, и которую им англичане, по собственному недавнему признанию, решили помочь создать - то Киев ее кинет, конечно. Подгадав под очередную дату", - прокомментировал у себя в телеграм-канале писатель Захар Прилепин.Он отметил, что Москва перестала говорить про "красные линии", однако писатель полагает, что киевскому режиму спустят и это."Опыт трехлетних издевательств с украинской стороны над самим понятием здравого смысла, говорит даже сейчас, даже в эти минуты: мы адаптируемся ко всему. Мы спустим им и это. Не разнесут Банковую, не пойдут на Одессу. Скажут, что месть - то блюдо, которое надо подавать холодным. Но весь мир в курсе, что у нас этого блюда в меню нет. Вообще нет. Никто его пока не пробовал. Никаких акций возмездия и никаких показательных порок осатанелого оппонента. "Мы не такие". А какие мы?" - задался вопросом Прилепин.Беспрецедентные атаки по военным аэродромамПомимо диверсий с мостами, украинские спецслужбы 1 июня осуществили операцию по атаке российских военных аэродромов, расположенных в глубоком тылу. Впервые такой атаке подверглась территория Сибири, в частности, в Иркутской области был атакован аэродром "Белая". Дроны-камикадзе были доставлены к месту атаки на фуре, которая внутри была оборудована специальными контейнерами. Дистанционно крышки этих контейнеров были открыты, БПЛА приведены в действие, после чего они полетели к целям. После этого грузовик загорелся.На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как группа очевидцев пыталась подручными средствами остановить вылет дронов из фуры, однако безуспешно.Кроме объекта в Иркутской области, аналогичным способом был нанесен удар по военному аэродрому Оленья в Мурманской области. Водитель фуры задержан. Он уверяет, что не знал о содержимом груза. Украинские паблики распространили видео горящих бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые являются частью ядерной триады РФ. Всего на кадрах видно 4 горящих самолета. Все они стояли без ангаров, а в качестве защиты на крыльях бомбардировщиков можно заметить автомобильные покрышки.Сообщалось также о взрывах в районе аэродрома Дягилево в Рязанской области и в Иваново. Фото и видео оттуда нет, официально удары по этим двум аэродромам не подтверждались, либо же там сумели отбить атаку.Также СМИ опубликовали информацию о ЧП в Амурской области, где посреди дороги загорелась фура, похожая на те, что использовались при атаке в Иркутской и Мурманской областях. Проезжавшие мимо водители попытались помочь потушить возгорание, водитель вошел внутрь кузова, после чего раздался взрыв.Глава СБУ Василий Малюк опубликовал фото, на котором он стоит над схемой пяти аэродромов: Оленья, Белая, Иваново и Дягилево, а также "Украинка" в Амурской области (то есть фура, направленная для атаки на этот аэродром с высокой степенью вероятности загорелась и взорвалась по пути).Также на снимке есть фотографии самолетов с отметкой в районе топливных баков, именно туда целили дроны для нанесения максимального ущерба.Как сообщили СМИ со ссылкой на СБУ, данная операция называлась "Паутина", ее готовили полтора года. Как пишет ресурс Clash Report, атаку дронами осуществляли при помощи искусственного интеллекта, который обучили соответствующим образом на примере аналогичных бортов, которые размещены в Полтавском музее дальней и стратегической авиации."Одна из главных политических целей масштабных атак, диверсий и терактов 1 июня на Россию, - спровоцировать срыв мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Зеленский хочет, чтобы Путин разгневался и дал приказ прервать мирные переговоры. Тогда Зеленский и лидеры партии войны в Европе обвинят Россию в срыве мирных переговоров и предложат Трампу полностью вернуть США на дорогу участия войны против России", - прокомментировал у себя в телеграм-канале политолог Сергей Марков.Трамп снова дает две неделиНовая неделя – новые заявления из Белого дома по конфликту на Украине. И как уже можно было привыкнуть, подчас эти заявления прямо противоположны друг другу.Сначала Дональд Трамп продолжил нападки на Владимира Путина. Он написал в своей соцсети Truth Social, что российский президент "играет с огнем" и если бы не Трамп, то "с Россией уже случилось бы много очень плохих вещей".Ему ответил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Отчасти выпад американского президента был дезавуирован заявлением Госдепа, где слова Трампа призвали не воспринимать как выражение разочарования. В ведомстве подчеркнули, что прямые контакты между Вашингтоном и Москвой продолжаются."Игра с огнем", о которой говорил президент США, это возможность для Путина вести диалог с Трампом. Такую трактовку позже озвучил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог."Я думаю, что огонь, о котором он говорит, — это личные отношения. Потому что Трамп... очень ценит личные отношения", - заявил он в эфире Fox News.В то же время Келлог раскритиковал Медведева за его пост про третью мировую. Он назвал этот комментарий "неудачным" и "безрассудным", заодно потребовав от России передать свой меморандум об условиях урегулирования на Украине и "немедленно" прекратить огонь. Впрочем, Келлог – представитель проукраинского крыла в нынешней администрации, поэтому таким его заявлениям удивляться не стоит.Тем не менее, в позиции Трампа в отношении России остается много не ясного. Ранее он уже дал понять, что может усилить санкции против РФ, однако, как на неделе сообщило издание Politico, пока такое решение не принято и президент США не уверен еще в такой необходимости.Как пояснил сам Трамп, он не вводит санкции, т.к. сохраняет надежду на достижение мирного соглашения по Украине дипломатическим путем.На вопрос, не саботирует ли Москва мирный процесс, он ответил, что это будет ясно через две недели."В течение двух недель мы всё узнаем. Мы поймём очень скоро, водит ли он нас за нос или нет. И если это так, мы отреагируем немного иначе. Но это займет примерно полторы-две недели. У нас здесь мистер Уиткофф (спецпредставитель президента США Стив Уиткофф – ред.), он делает феноменальную работу, сейчас очень жёстко ведёт с ними дела. Кажется, что они хотят что-то сделать, но пока документ не подписан — я не могу ничего утверждать. Никто не может. Но вот что я могу сказать: я очень разочарован тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди — посреди того, что вы бы назвали переговорами. Я этим очень разочарован. Очень, очень разочарован", - сказал Трамп 28 мая.Это уже третий раз за последнее время, когда американский президент дает несколько недель на прояснение позиции РФ. Аналогичные заявления уже были 27 апреля и 19 мая.Разоблачения ДрапатогоВо вторник, 27 мая, Минобороны России обнародовало заявление о последних ударах украинских дронов по российским городам. Подчеркивалось, что такие атаки были предприняты несмотря на первые за долгое время прямые контакты Москвы и Киева в Стамбуле, на которых стороны условились продолжать диалог.По информации оборонного ведомства, с 20 по 27 мая над территорией РФ было сбито или перехвачено более 2,3 тыс. БПЛА ВСУ. В ответ все эти дни по украинским военным объектам и объектам ВПК наносились массированные удары высокоточным оружием и дронами.В министерстве отметили, что в случае продолжения атак и провокаций ответные удары будут наноситься и впредь, но исключительно по военным объектам.Тактику ударов по городам России киевский режим продолжил и на прошлой неделе. В ночь на среду, 28 мая, было сбито и перехвачено 286 украинских дронов. Часть беспилотников самолетного типа атаковали столичный регион, также фиксировались попытки ударов в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.За неделю, согласно Минобороны РФ, были освобождены 14 населенных пунктов, в т.ч. Алексеевка в Сумской области и Кондрашова в Харьковской области. Потери ВСУ за неделю составили 9,5 тыс. человек.Кроме того, 1 июня ВС РФ нанесли удар по одному из учебных заведений Сухопутных сил противника. Украинская сторона признала, что погибли 12 человек. В этот же день в связи с этим событием в отставку подал глава сухопутных войск Михаил Драпатый. У себя в соцсетях он раскритиковал порядки, царящие в украинской армии."Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри", - заявил он.Немецко-украинский "дальнобой"В понедельник, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ и другие европейские союзники Украины снимают ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется киевскому режиму."Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным объектам в России", - заявил он.Вслед за этим пошли слухи, что немецкие власти все же разрешили передать Украине свои дальнобойные ракеты Taurus, однако официально это не подтверждено. По данным главного редактора немецкого издания Bild Пола Ронцхаймера, такое решение принято не было.Владимир Зеленский вскоре косвенно признал, что ВСУ могут наносить удары вглубь российской территории."Мы готовим уже в ближайшее время новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента. Всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать на значительное расстояние. Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях. Но перспектива — разумеется, зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будут ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы. Все должны производить мы", - заявил он в своем вечернем видеообращении 27 мая.На следующий день Зеленский лично отправился в Германию на переговоры с Мерцем. В ходе пресс-конференции он заявил, что Берлин увеличит финансирование разработки и производства на Украине собственного дальнобойного вооружения. Это будут уже существующие проекты, но увеличение участия в них Германии позволит масштабировать эти производства.Канцлер Германии не стал прямо отвечать на вопрос, переданы ли ВСУ ракеты Taurus или планируется ли это в ближайшем будущем. Вместо этого Мерц повторил, что ФРГ намерена продолжать вкладываться в украинское оружие.Параллельно с этим в Бундестаге заявили, что такое дальнобойное оружие, произведенное на Украине на немецкие деньги, может быть развернуто уже в течение нескольких недель. Телеграм-канал "Zаписки Vетерана" предполагает, что анонсированное оружие – это те же Taurus."Германия-таки передала "Таурусы" Киеву, прикрывая это говëной легендой о "дальнобойном оружии, произведенном в Украине с немецкой помощью", которое якобы будет произведено и готово уже через несколько недель. Так подготавливается почва для применения "Таурусов" под украинским ярлыком. В действительности, несколько недель уйдут на, условно говоря, перебивку маркировки, подготовку пусковой инфраструктуры, слаживание подразделения-исполнителя и собственно планирование ударов. Это – немецкие ракеты, которыми будут бить вглубь РФ", - говорится в публикации канала.Российские власти дали понять, что на применение немецких ракет по российской территории обязательно последует ответ."Поверьте, нам есть что снимать. Не буду продолжать, но нам есть что снимать в ответ на действие. Вот объяснение", - сказал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, комментируя слова Мерца о снятии ограничений на применение европейского дальнобойного оружия.О том, как России реагировать на последние теракты Украины - в материале шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить.

https://ukraina.ru/20250531/pavel-danilin-o-peregovorakh-v-stambule-trampu-ostaetsya-prinimat-validol-poka-ukraina-teryaet-1063537645.html

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