https://ukraina.ru/20250602/pochemu-russkie-esch-ne-v-kieve-ukrainskie-i-amerikanskie-eksperty-o-situatsii-na-frontakh-i-vnutri-1063561461.html

Почему русские ещё не в Киеве? Украинские и американские эксперты о ситуации на фронтах и внутри Украины

Почему русские ещё не в Киеве? Украинские и американские эксперты о ситуации на фронтах и внутри Украины - 02.06.2025 Украина.ру

Почему русские ещё не в Киеве? Украинские и американские эксперты о ситуации на фронтах и внутри Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают насущные вопросы — возможен ли мир, выдержит ли Киев еще год войны и не договорились ли уже Вашингтон и Москва о судьбе остатков Украины?

2025-06-02T03:05

2025-06-02T03:05

2025-06-02T03:05

украина

россия

киев

андрей ермолаев

владимир зеленский

борис джонсон

вооруженные силы украины

цру

нато

эксклюзив

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Похоже на то, что какое-то решение украинского кризиса США и Россия уже нашли, разменяв его на более важные для обеих сторон вопросы, предполагает украинский политолог Андрей Ермолаев.Он в эфире ютуб-канала "Дикий Live" предположил, что "большой диалог, большей частью закрытый, о судьбе российско-украинской войны — он вписан в куда более серьёзные стратегические консультации, связанные с возможным согласованием сфер влияния, возможными интересами — где точки конфликта, где можно найти взаимоприемлемые формулы...".По словам Ермолаева, "нынешним США, собственно, судьба той Украины, которая вошла в войну в том составе — она не очень важна", равно как не особенно важны и её последствия для миллионов украинцев.Торг идёт о роли НАТО, о будущем сотрудничестве РФ и США на севере и в Арктике, речь идёт о больших инвестиционных проектах в энергетике и т.д.. И в связи с этим возможна постановка вопроса о минимизации требований РФ по Украине в обмен на признание США части требований России относительно контроля части территорий и т. д., считает политолог.Ермолаев добавил, что переговорный процесс, судя по всему, может сопровождаться эскалацией на поле боя, в ходе которой позиции и аргументы России будут усиливаться. Киев может хлопнуть дверью, но эскалация от этого не исчезнет. Удары по объектам в тылу сотнями БПЛА становятся обыденным явлением, а это неизбежно приведёт и к изменению психологического климата в тыловых регионах.Зеленский говорит ещё о годе войны, но у многих есть сомнения, что ВСУ выдержат такой срок. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире интернет-канала "Deep Dive" заявил, что "Россия… не останавливается на поле боя", в последние дни русские войска активно продвигаются, а ключевые позиции ВСУ начинают падать одна за другой."...Русские ещё даже не перешли на третью передачу, но они движутся вперёд и окружают украинские войска", - сказал Джонсон, слова которого приводит издание "Политнавигатор".Экс-аналитик ЦРУ предположил, что "если в ближайшее время не произойдёт каких-то изменений, например, в переговорах или в поставках оружия, то Украина проиграет к концу июля, а может и к концу июня".Переговорный процесс может осложниться вследствие подрывов на железных дорогах России (многие наблюдатели уверены в том, что эти теракты осуществлены киевским режимом).Как заявил в беседе с РИА Новости бывший американский политик, пожелавший сохранить анонимность, "Стамбул так же не актуален, как и Минск"."Честно говоря, я не понимаю, почему Россия до сих пор не (заняла — Ред.) Киев. США было позволено без какой-либо реакции незаконно сменить режим на Украине, а затем построить там более 40 биолабораторий, контролируемых Пентагоном", - сказал собеседник агентства.Ситуация для Киева действительно складывается трудная. На фронте неудачи, в тылу — разочарование, выражаемое в самых разных формах. О нарастающих сложностях в работе ТЦК (военкоматов) мы уже писали — вот видео одного из недавних инцидентов. Сопротивленцев в Черкассах задержали и, конечно, показательно накажут, но негативного отношения граждан к сотрудникам ТЦК это не изменит. По словам источников нашего издания, активное противодействие военкомам-людоловам только нарастает.Режим в ответ будет усиливать репрессии. К этому уже призывают украинские национал-радикалы. Находящийся в СИЗО украинский нардеп Александр Дубинский видит тут аналогию с гитлеровской Германией. Он в своем блоге привёл высказывание украинского неонациста Дмитрия Корчинского* о том, что "даже за кривой взгляд на ТЦК нужно сажать на пожизненное решением военно-полевого суда". И напомнил о высказывании Гитлера о том, что "наши солдаты могут убивать даже за то, что на них косо посмотрели". Есть что-то общее, не так ли?Помимо прямых репрессий, Киев ведёт и информационно-пропагандистскую работу. Так, командование Сухопутных войск информирует, что негативных сообщений о работе ТЦК будто бы не более 1%."Видите, как просто? Соврали, разогнали по телемарафону и ТГ-помойкам ОП, и вот вам искривленная реальность.В ней, напомню, 90% верят в победу Украины над Россией, 74% поддерживают Зеленского, 60% за войну до границ 91-го года.И что вы можете этому возразить при закрытых границах?" - задал Дубинский риторический вопрос.Собственно, что именно киевский режим призывает, точнее, уже просто заставляет граждан защищать? Суверенитет? Бывший глава правительства Украины Николай Азаров посоветовал украинцам более трезво смотреть на вещи."Пора бы уже гражданам Украины, особенно тем, кто стучит себя в грудь и кричит, что они защищают якобы суверенитет и независимость, просто мозгами пораскинуть.Как президент крупнейшей страны мира, США, высказывается и относится конкретно к Украине и к так называемому президенту Зеленскому?Сначала Трамп сказал, что не знает, какого черта тот делал в Южной Африке. Это кому было адресовано?Так можно сказать какому-то своему прислужнику. Но сказать такое в адрес якобы президента независимой страны?!Значит, у Трампа нет ощущения того, что Украина независимая страна, а Зеленский – ее президент.Потом он сказал ещё такую вещь: "слишком много ты тут, парень, говоришь, лучше помолчи", - подчеркнул Азаров.И добавил: "Я бы сказал, отношение очень четко проявилось".По мнению политика, сейчас мало шансов на то, что стороны (Украина и РФ) придут к какому-то соглашению: "На сегодняшний день условия взаимоисключающие".* Признан террористом и экстремистом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "Особенности украинской катастрофы" И в материале Сергея Зуева "Разорвут на части". Украинские эксперты о пугающем будущем работников ТЦК и всей Украины"

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украина, россия, киев, андрей ермолаев, владимир зеленский, борис джонсон, вооруженные силы украины, цру, нато, эксклюзив