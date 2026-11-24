https://ukraina.ru/20261124/okkupant-i-propagandist-ukraintsy-atakovali-brata-dzhigurdy-1084707080.html

"Оккупант и пропагандист". Украинцы атаковали брата Джигурды

"Оккупант и пропагандист". Украинцы атаковали брата Джигурды - 24.11.2026 Украина.ру

"Оккупант и пропагандист". Украинцы атаковали брата Джигурды

Украинские СМИ продолжают хайповать на российском артисте, уроженце Киева Никите Джигурде, который с инфарктом слег в больницу. На этот раз досталось не только самому актеру, но и его брату

2026-11-24T16:21

2026-11-24T16:21

2026-11-24T16:21

эксклюзив

украина

россия

никита джигурда

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Когда-то Никита Джигурда был тесно связан с Украиной: учился в Киевском институте физкультуры и даже входил в сборную УССР по гребле на каноэ. Позднее он оставил малую родину, перебрался в Москву и уже там обрел популярность. Такого "предательства" украинские националисты не могут простить ему до сих пор.Градус ненависти к Джигурде у этой публики существенно вырос после 2022 года, когда актер прямо поддержал Россию и ее армию. Более того, в одном из интервью он признался, что предлагал Министерству обороны РФ свои услуги в качестве снайпера, но 63-летнего на тот момент артиста не взяли из-за возраста.Тем не менее Джигурда несколько раз был в Донбассе и продолжает помогать российским вооруженным силам. В 2025 году по совокупности актера внесли в официальный черный список украинского Минкульта – перечень артистов, кому запрещен въезд на Украину из-за того, что они якобы угрожают национальной безопасности этой страны."Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", — прокомментировал он тогда эту новость.В понедельник, 23 ноября, стало известно, что Джигурда перенес инфаркт на ногах, после чего попал в больницу. Жизни артиста в настоящий момент ничего не угрожает.Украинские СМИ вспомнили, что у Джигурды есть старший брат Сергей Джигурда. Он родился в городе Лубны Полтавской области, окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, служил в театрах Киева и Донецка, играл в кино. В настоящее время живет в Москве.Сергею Джигурде позвонили журналисты российского издания Starhit, которым он заявил, что ему сейчас не до судьбы брата, так как у него болеет жена."Извините, я ничего об этом не знаю. Как только там что-то случилось с Никитой, так вы сразу начинаете суетиться. А то, что у меня, например, заслуженного артиста, ветерана боевых действий, жена в больнице чуть ли не умирает вот уже два года, так вам все равно. Так что извините, пожалуйста, мне не до Никиты", — сказал Джигурда-старший.Украинский сайт "Обозреватель" уцепился за слова о том, что Сергей Джигурда является ветераном боевых действий. Там отметили, что в открытых источниках нет сведений о том, что артист служил в армии или участвовал в вооруженных конфликтах.Там напомнили о публикации запорожского проукраинского сайта "ЗаБор", в которой утверждалось, что Сергей Джигурда посетил в августе 2022 года "оккупированную часть Запорожской области в составе группы российских артистов-пропагандистов".У Сергея и Никиты есть еще один брат – Руслан Джигурда. Он самый младший из тройки (1969 года рождения). Джигурда-младший также избрал карьеру артиста, он известен как артист эстрады, а украинская "Википедия" и вовсе называет его "украинским шансонье", хотя свою деятельность в качестве певца он начинал в начале 1990-х в Комсомольске-на-Амуре.Третий Джигурда ведет непубличный образ жизни, и местожительство его сейчас неизвестно. Еще до начала СВО сообщалось, что он жил в украинской столице.

https://ukraina.ru/20221111/1040725764.html

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эксклюзив, украина, россия, никита джигурда