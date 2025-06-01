https://ukraina.ru/20250601/razorvut-na-chasti-ukrainskie-eksperty-o-pugayuschem-buduschem-rabotnikov-ttsk-i-vsey-ukrainy-1063546809.html

"Разорвут на части". Украинские эксперты о пугающем будущем работников ТЦК и всей Украины

"Разорвут на части". Украинские эксперты о пугающем будущем работников ТЦК и всей Украины - 01.06.2025 Украина.ру

"Разорвут на части". Украинские эксперты о пугающем будущем работников ТЦК и всей Украины

В украинском экспертном сообществе думают над тем, почему граждане давно не горят желанием попасть на фронт и отдать жизнь за Зеленского и его клику.

2025-06-01T08:25

2025-06-01T08:25

2025-06-01T08:25

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россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

олег царев

эксклюзив

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Добровольцы давно закончились, пополнение для фронта просто отлавливают на улицах и дорогах.В стране растет недовольство действиями людоловов из ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Ред.), люди отбивают задержанных, а кое-где ТЦК-ашников уже начинают просто бить. Такой случай недавно был зафиксирован в Черкассах.Киевские власти этим ростом сопротивления сильно обеспокоены и продолжают запугивать граждан. Сухопутные войска выпустили релиз, в котором признали увеличение количества случаев препятствования деятельности ТЦК и оповестили, что за такие действия предусмотрен восьмилетний срок заключения, ответственность несут все лица старше 16 лет.Пробуют и переубеждать, но получается слабо."Люди утратили понимание, ощущение, где на самом деле враг, и потому они ищут (врага)… и противостоят именно ТЦК. То есть, своё нежелание присоединиться к силам обороны они оправдывают действиями ТЦК", - заявил в эфире телемарафона советник командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.Но остаются вопросы — почему люди не желают присоединяться к ВСУ и что это за действия ТЦК, которые дают украинцам основания видеть в военкомах врага. На эти вопросы у киевской власти нет ответа, потому "присоединять" граждан к силам обороны продолжают практически террористическими методами.Этот направленный против своего народа терроризм тщательно планируется."Каждый работник ТЦК полицай в день должен отлавливать 12 человек, (информирует — Ред.) нардеп Камельчук.При этом ловят буквально всех, в том числе курьеров доставки, которых специально для этого вызывают.- 12 человек в день- 360 человек в месяц- 4380 человек в год- 3 года войны = более 13 тысяч отловленных на КАЖДОГО полицая.После войны они просто не жильцы - их найдут выжившие из этих 13 тысяч и разорвут на части, вот увидите", - пишет популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.Не лучше обстоят дела в самих войсках. Как отметил в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, политический обозреватель Олег Царёв, каждую неделю из ВСУ сбегает количество солдат, равное одной полноценной бригаде."Как следует из обнародованной генпрокуратурой Украины ежемесячной сводки о преступлениях – за 4 месяца этого года зарегистрировано 61.247 случаев самовольного оставления части (СОЧ) и 9387 дезертирства", - отметил он.По словам политика, официальное количество бежавших из украинской армии в этом году соответствует примерно 40% ее боевых потерь, озвученных в сводках Минобороны России. При этом Царёв допустил, что "прокурорская статистика дезертиров сильно занижена в принципе, плюс дезертиров записывают не в дезертиры, а в число самовольно оставивших часть".Царёв также обратил внимание на тот факт, что в ВСУ в этом году на четверть чаще, чем в прошлом регистрируются случаи неповиновения - "зачастую это связано с отказом военных удерживать безнадежные позиции или идти в заведомо самоубийственные атаки"."Как видим, цифры показывают все большее нежелание украинцев воевать, как самих бусифицированных, так и подпадающих под мобилизацию. Да, это изменения количественные, но есть надежды, что с такими темпами количество когда-нибудь перейдет в качество, и это скажется на фронте", - написал экс-нардеп.А пока боевые действия продолжаются, растут и потери. Красный Крест сообщает, что получил уже 400 тысяч обращений от украинских семей, которые ищут своих близких, пропавших без вести. Как уточняет издание "Страна", эта цифра по состоянию на апрель текущего года. Пропавших с тех пор стало больше и - сколько ещё будет?Ранее покинувший страну украинский политик, бывший депутат Рады Евгений Мураев подчеркивал, что позиция Зеленского всем известна — "война до конца, у него нет просто другого выхода".По словам политика, войну эту - руками украинцев - начали англосаксы, теперь же "для Зеленского мир просто опасен для жизни" (на данном этапе ему почему-то гарантирована неприкосновенность), обязательно будет поставлен вопрос о его военных преступлениях. К тому же глобалистам не нужны слишком осведомленные свидетели. Кроме того, Зеленскому надо любым способом не допустить аудита военной и финансовой помощи от Запада, который хочет провести Трамп. Потому Зеленский не будет соглашаться не то что на мир, но даже на остановку военных действий.Но дело, конечно, не только в Зеленском. Мураев добавил, что в стране появились целые сословия, обогатившиеся на войне — ТЦК, ВГА, волонтёры, фонды, производители и торговцы оружием, тыловые военные, крышующие наркоторговлю, проституцию, колл-центры, обирающие стариков и пр. Все они именно на войне пролезли из грязи в князи - и они будут готовы на всё, чтобы сорвать любые мирные переговоры.В России хорошо понимают, что Зеленский вовсе не жаждет мира. И понимают, почему. Он не хочет остановки боевых действий, поскольку боится потерять власть, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине" И в материале Сергея Зуева "Начнутся суды Линча. Украинские эксперты о зашкаливающей поляризации режима Зеленского"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, олег царев, эксклюзив