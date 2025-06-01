https://ukraina.ru/20250601/v-poezde-krichat-deti-podryv-na-zheleznoy-doroge-pod-bryanskom-glavnoe-na-utro-1-iyunya-1063549847.html

"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня - 01.06.2025 Украина.ру

"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения пассажирского поезда

2025-06-01T09:35

2025-06-01T09:35

2025-06-01T10:30

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Поздно вечером 31 мая стало известно о ЧП в Брянской области."Мост обвалился в Брянской области. И в него сразу же врезался поезд. Этой ночью перед поселком Выгоничи обвалился мост с фурой "Мираторга" на федеральной трассе возле деревни Бурачовки. В это время под мостом проезжал пассажирский поезд. На данный момент известно о семерых пострадавших", — сообщил телеграм-канал Baza в 23:51.Спустя 8 минут канал рассказал о вероятной причине ЧП."Подрыв опоры, предварительно, стал причиной обрушения моста в Брянской области. По данным "Базы", автодорожный мост под Выгоничами подорвали в момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд", — указывалось в публикации от 23:59.Позднее, в 00:13 губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале опубликовал официальную информацию о произошедшем."В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие"— писал он.В Выгоничском районе начал работу оперативный штаб."31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется", — сообщила в 00:41 Московская железная дорога.Появились также видео с места событий (1, 2, 3)."Cтрашные кадры с места гибели четырёх человек в Брянской области. Видны развороченные вагоны. Среди пострадавших грудной ребёнок пяти месяцев", — отмечалось в публикации одного из видео, опубликованного телеграм-каналом SHOT.Стала появляться и другая информация о пострадавших."По последним данным, в Брянской области погибли все члены локомотивной бригады. Четыре человека погибли — два члена бригады (машинист и помощник) и два пассажира. Один ребёнок — в тяжёлом состоянии. В поезде кричат дети", — описал одно из них первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв в 00:47.Позднее, в 02:21, губернатор Богомаз уточнил информацию о пострадавших."По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребёнок - в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.В 05:18 он ещё раз уточнил информацию."К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей.Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", — сообщил губернатор.Позднее, в 08:00 он сообщил, что госпитализированы 47 человек, в т.ч. трое детей.Утром 1 июня в комментарии СМИ Богомаз назвал причину произошедшего."Произошёл подрыв моста на трассе во время движения поезда "Климово-Москва", где было 388 пассажиров. На это время 7 человек погибло, получили ранения в том числе 3 детей. В тяжёлом состоянии двое — один из них восьмимесячный мальчик, который будет госпитализирован в Москву", — заявил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Тем временем на Украине вовсю радовались произошедшему."На Брянщине обвалился мост, повреждены автомобили и пассажирский поезд. После того, как мост упал, в него влетел пассажирский поезд. О том, почему мост устал, российская власть не сообщает", — ёрничал украинский журналист Андрей Цаплиенко.Российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев прокомментировал эту публикацию Цаплиенко."Это конечно не удивляет, к сожалению людоедская сущность украинства стала привычной", — отметил он.Российский журналист, уроженец Клинцов, что в Брянской области, Святослав Павлов отметил, что сам не раз проезжал по этому маршруту."Украинские диверсанты в Брянской области подорвали мост, по которому шел поезд Москва - Климов. Предварительно, 10 пострадавших. Я на этом поезде буквально всю жизнь езжу до дома и обратно. Надеюсь, никто не погиб. Вообще я человек предельно мирный и совсем не кровожадный. Но всех этих п****ов (негодяев, подлецов — Ред.), которые наши поезда под откос пускают, нужно решать на месте. Независимо от пола и возраста", — писал Павлов в своём телеграм-канале ещё до того, как появилась информация о погибших.В другой заметке он напомнил о новостях по поводу украинских ДРГ в регионе."Кстати, не так давно в районе Выгоничей, где произошел подрыв моста, ловили украинскую ДРГ. Причём, результаты этой ловли неизвестны и по сей день. И да, Выгоничи - это не приграничный город, а дальний пригород Брянска. Вероятно, что эта самая ДРГ мост и заминировала. Хотя, уверен, что на местах и без того полно украинской агентуры", — подчеркнул Павлов.Российский политолог Алексей Наумов указал на возможное влияние произошедшего в Брянской области на переговоры в Стамбуле."Если после расследования вина за крушение поезда Климов-Москва будет возложена на украинскую сторону, это даст резонную возможность отказаться от переговоров и не выглядеть не желающей мира стороной. Если же доказательства украинского участия будут продемонстрированы публично или переданы Вашингтону — выход США из переговоров практически обеспечен", — указал он.Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, заявил глава конституционного комитета Совета федерации РФ Андрей Клишас."Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ — буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока еще называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства", — подчеркнул он.Утром 1 июня стало известно о двух других ЧП на железной дороге."Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", — сообщил в 07:18 врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он указал, что автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд, и заявил, что причина обрушения моста будет установлена.Однако ряд СМИ уже указал, что причиной ЧП также был подрыв. При этом жертв удалось избежать, т. к. поезд ехал медленно. Сам взрыв, по информации СМИ, произошёл поздно вечером 31 мая.Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что под Мелитополем якобы был подорван товарный поезд. Однако официальной информации от властей региона нет.О том, что ожидает украинцев в июне — в статье Дмитрия Ковалевича "Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне".

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https://ukraina.ru/20250531/ukraina-perebrasyvaet-rezervy-udary-po-kurskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-31-maya-1063536970.html

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эксклюзив, хроники, брянская область, украина, москва, александр богомаз, россия 24, совет федерации, мчс, курская область, терроризм, теракт