Сорванный концерт в Париже: Лобода рассказала, чего испугалась
16:17 24.11.2026 (обновлено: 17:28 24.11.2026)
© Фото : instagram.com/lobodaofficial (Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская)Светлана Лобода
© Фото : instagram.com/lobodaofficial (Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская)
Светлана Лобода не смогла провести запланированное на 22 ноября шоу в Париже из-за проблем с оборудованием и конструкцией сцены. Певица заявила, что технические подрядчики не выполнили условия подготовки площадки, а выступление в таких обстоятельствах могло закончиться травмами артистов
Около трёх тысяч человек провели на улице примерно полтора часа под дождём и на холоде. Часть зрителей уже находилась в зале, когда стало известно об отмене шоу во французской столице.
Главной частью постановки должна была стать большая конструкция в форме пирамиды, по которой артистка и танцовщицы должны были подниматься и спускаться во время номеров. Однако, по словам певицы, сооружение оказалось не готово к эксплуатации: ступени не соответствовали необходимым размерам, а на поверхности оставались отверстия и металлические штыри.
"Мы понимали, если решимся танцевать на ней, это закончится тем, что кто-то в лучшем случае сломает руку или ногу, а в худшем — упадёт с лестницы головой вниз", — заявила Лобода.
Помимо проблем со сценой, неисправным оказался занавес "Кабуки" — специальное полотно, на котором планировалось показать вступительную часть представления. Не удалось также наладить синхронизацию звука и света. По словам исполнительницы, полноценная репетиция так и не состоялась.
Ответственность за технические недоработки Лобода возложила на компанию-подрядчика, которая отвечала за сцену, свет и звук. При этом она отдельно подчеркнула, что претензий к самой концертной площадке у неё нет.
Певица также упомянула, что трудности с организацией возникали и во время предыдущего выступления в Дублине. Тогда концерт всё же состоялся, хотя подготовка проходила с задержками.
Теперь команда Лободы ищет новую дату для парижского шоу. Ранее приобретённые билеты сохранят силу, а зрителям, которые не смогут прийти на перенесённый концерт, обещают вернуть деньги.
Исполнительница покинула пределы РФ весной 2022 года, однако продолжает выпускать музыкальный материал и общаться в социальных сетях на русском языке.
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На прошлой неделе уполномоченная по защите "мовы" Елена Ивановская рассказала о законопроекте, который должен запретить украинским артистам публично исполнять песни на русском языке. По её словам, желающие петь по-русски могут делать это дома. Подробнее – в материале Елены Кирюшкиной "Кто вам мешает петь дома?" Киев взялся за песни Сердючки и Лободы.
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