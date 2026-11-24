https://ukraina.ru/20261124/zelenskiy-priznalsya-v-terakte-protiv-rossiyskogo-sudna-v-finskom-zalive-1084706498.html
Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе
Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе - 24.11.2026 Украина.ру
Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе
Глава Украины Владимир Зеленский публично взял на себя ответственность за атаку беспилотников на российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. Признание прозвучало в интервью Bloomberg 24 ноября
2026-11-24T16:04
2026-11-24T16:04
2026-11-24T16:04
новости
финский залив
калининград
украина
владимир зеленский
bloomberg
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21 ноября два украинских дрона атаковали гражданское грузовое судно в нейтральных водах Финского залива — всего в трех морских милях от границы Российской Федерации. Корабль направлялся в Калининград. Зеленский, комментируя ситуацию, заявил: "Мы поступили правильно. Любое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции и который может содержать Бог знает что, является для нас законной целью".Под "законные цели" киевский режим готов подвести любой гражданский объект, любую мирную инфраструктуру. Зеленский сам признал: украинские союзники обеспокоены подобными атаками, поэтому Киев будет их "предупреждать" о следующих нападениях. В Кремле и российском внешнеполитическом ведомстве уже не раз подчеркивали: подобные удары по гражданским судам в нейтральных водах — это грубейшее нарушение международного морского права и откровенная эскалация. Об этом – в материале МИД РФ осудил атаки на гражданские суда в Чёрном море
финский залив
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финский залив, калининград, украина, владимир зеленский, bloomberg
Новости, Финский залив, Калининград, Украина, Владимир Зеленский, bloomberg
Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе
Глава Украины Владимир Зеленский публично взял на себя ответственность за атаку беспилотников на российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. Признание прозвучало в интервью Bloomberg 24 ноября
21 ноября два украинских дрона атаковали гражданское грузовое судно в нейтральных водах Финского залива — всего в трех морских милях от границы Российской Федерации. Корабль направлялся в Калининград.
Зеленский, комментируя ситуацию, заявил:
"Мы поступили правильно. Любое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции и который может содержать Бог знает что, является для нас законной целью".
Под "законные цели" киевский режим готов подвести любой гражданский объект, любую мирную инфраструктуру. Зеленский сам признал: украинские союзники обеспокоены подобными атаками, поэтому Киев будет их "предупреждать" о следующих нападениях.
В Кремле и российском внешнеполитическом ведомстве уже не раз подчеркивали: подобные удары по гражданским судам в нейтральных водах — это грубейшее нарушение международного морского права и откровенная эскалация. Об этом – в материале МИД РФ осудил атаки на гражданские суда в Чёрном море