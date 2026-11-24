https://ukraina.ru/20261124/zelenskiy-priznalsya-v-terakte-protiv-rossiyskogo-sudna-v-finskom-zalive-1084706498.html

Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе

Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе - 24.11.2026 Украина.ру

Зеленский признался в теракте против российского судна в Финском заливе

Глава Украины Владимир Зеленский публично взял на себя ответственность за атаку беспилотников на российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. Признание прозвучало в интервью Bloomberg 24 ноября

2026-11-24T16:04

2026-11-24T16:04

2026-11-24T16:04

новости

финский залив

калининград

украина

владимир зеленский

bloomberg

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21 ноября два украинских дрона атаковали гражданское грузовое судно в нейтральных водах Финского залива — всего в трех морских милях от границы Российской Федерации. Корабль направлялся в Калининград. Зеленский, комментируя ситуацию, заявил: "Мы поступили правильно. Любое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции и который может содержать Бог знает что, является для нас законной целью".Под "законные цели" киевский режим готов подвести любой гражданский объект, любую мирную инфраструктуру. Зеленский сам признал: украинские союзники обеспокоены подобными атаками, поэтому Киев будет их "предупреждать" о следующих нападениях. В Кремле и российском внешнеполитическом ведомстве уже не раз подчеркивали: подобные удары по гражданским судам в нейтральных водах — это грубейшее нарушение международного морского права и откровенная эскалация. Об этом – в материале МИД РФ осудил атаки на гражданские суда в Чёрном море

финский залив

калининград

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новости, финский залив, калининград, украина, владимир зеленский, bloomberg