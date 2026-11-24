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Спорт вне политики или двойные стандарты: Каменский о санкциях ЕС против России
Спорт вне политики или двойные стандарты: Каменский о санкциях ЕС против России - 24.11.2026 Украина.ру
Спорт вне политики или двойные стандарты: Каменский о санкциях ЕС против России
Вице-президент по развитию КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что большинство иностранных спортсменов будут выступать за участие России в соревнованиях, поскольку без РФ международные турниры объективно неполноценны
2026-11-24T15:31
2026-11-24T15:31
2026-11-24T15:31
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По его словам, искусственная изоляция российского спорта противоречит самой логике спорта и не находит поддержки у тех, кто по-настоящему живет хоккеем."Никогда такого не было. Спорт всегда был вне политики, даже в холодную войну. Мы всегда как бы были мостом между политикой и людьми", — подчеркнул Каменский. Он отметил, что большинство хоккеистов его поколения продолжают общаться и встречаться вне зависимости от решений политиков, а канадские и американские ветераны спорта ждут возвращения сборной России на соревнования.Напомним: запрет на участие российских спортсменов и команд с флагом в европейских соревнованиях хотели добавить в 22-й пакет антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новый пакет, заявила, что предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики, ограничить финансовые потоки от российских спонсоров в европейские спортивные и культурные организации, а также ввести ограничения на занятие россиянами должностей в руководящих органах европейских спортивных федераций.Об антироссийских санкциях – в материале У Брюсселя закончились идеи? Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций
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новости, россия, брюссель, настя каменских, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, ес
Новости, Россия, Брюссель, Настя Каменских, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Спорт вне политики или двойные стандарты: Каменский о санкциях ЕС против России
Вице-президент по развитию КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что большинство иностранных спортсменов будут выступать за участие России в соревнованиях, поскольку без РФ международные турниры объективно неполноценны
По его словам, искусственная изоляция российского спорта противоречит самой логике спорта и не находит поддержки у тех, кто по-настоящему живет хоккеем.
"Никогда такого не было. Спорт всегда был вне политики, даже в холодную войну. Мы всегда как бы были мостом между политикой и людьми", — подчеркнул Каменский.
Он отметил, что большинство хоккеистов его поколения продолжают общаться и встречаться вне зависимости от решений политиков, а канадские и американские ветераны спорта ждут возвращения сборной России на соревнования.
Напомним: запрет на участие российских спортсменов и команд с флагом в европейских соревнованиях хотели добавить в 22-й пакет антироссийских санкций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новый пакет, заявила, что предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики, ограничить финансовые потоки от российских спонсоров в европейские спортивные и культурные организации, а также ввести ограничения на занятие россиянами должностей в руководящих органах европейских спортивных федераций.