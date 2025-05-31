Особенности украинской катастрофы - 31.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250531/osobennosti-ukrainskoy-katastrofy-1063541238.html
Особенности украинской катастрофы
Особенности украинской катастрофы - 31.05.2025 Украина.ру
Особенности украинской катастрофы
У украинской катастрофы много причин. И все они носят внутренний характер, будучи преимущественно связаны с незрелостью общества, стабильно продвигавшего к власти неадекватные элиты и надеявшегося таким образом, без особых усилий вести жизнь рантье.
2025-05-31T15:26
2025-05-31T15:26
мнения
украина
россия
запад
владимир зеленский
виктор ющенко
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055375165_0:0:478:270_1920x0_80_0_0_5b6566aa05a988341a65551b549cf03d.jpg.webp
Все программные заявления, делавшиеся украинскими политиками и широко и с радостью тиражировавшимися общественностью, сводились к тому, что "мы сделаем правильное заявление" или "мы вступим в нужную организацию" и после этого "нам дадут". Это, как покупка ренты героями Бальзака. Но украинцы не читали Бальзака и не знают ни что такое рента, ни что для достижения минимального жизненного успеха надо много и тяжело работать. Иначе можно уже в раннем возрасте остаться под мостом, даже если вы унаследовали миллиарды. Помните, как едва не разорился Фрэнсис Морган – герой романа Джека Лондона "Сердца трёх"? Украинцы просто хотят жить хорошо – каждый сам по себе.Сегодня мы рассмотрим ещё одну особенность майданного и постмайданного украинского общества – его атомизированность при иллюзии высокой консолидации. Его полную беспомощность перед террором власти, которую украинцы на майдане гордо обещали снести, если она им не понравится.Почему так? Почему очевидные проходимцы и трусливые мошенники с лёгкостью укрепляются у власти на Украине и абсолютно не боятся открыто демонстрировать презрение к народу, который они представляют и даже с энтузиазмом его уничтожать? И почему народ, постоянно угрожающий маршем на Киев, вместо этого самого марша уныло и покорно движется в окопы ненужной ему войны, где и гибнет миллионами во славу идиотских клоунов и клоунствующих идиотов?Начнём с того, что в момент своего возникновения, украинская правящая элита, которая тогда на сто процентов состояла из номенклатуры КПУ/КПСС, вместо реформирования, создания и укрепления государственных структур занялась поиском подходящей идеологии. Подходящим показался национализм, что предопределило изначальный раскол Украины на тех, кто считал, что со временем из местных русских, галичан и прочих народов (большая часть которых была русскоговорящими и русскокультурными) на базе единой украинской государственности возникнет политическая нация, и на тех, кто был уверен, что только предварительное формирование нации, как единого этноса, позволит создать прочное государство.Первые ничего не имели против официального двуязычия. Вторые страдали от того, что более популярный и развитый русский язык в таком случае вытеснит украинский и они не смогут построить свою нацию-этнос, ибо никаких иных отличительных признаков, кроме "мова-пысанка-вышиванка" не знали. По мере того, как вторые всё глубже внедряли и реализовывали в качестве официальной государственной политики свою идею украинизации, как дерусификации, раскол углублялся. В конце концов на его базе возник второй раскол – по принципу выбора цивилизационного пути развития, предполагавший политическую ориентацию на Россию или на Запад, причём рассматривая эти ориентации в качестве антагонистических даже в тот период, когда они таковыми ещё не были.Затем на базе резкого падения уровня жизни в 90-е активизировались левые и правые радикалы-популисты – национал-социалисты и интернационал- социалисты, объединённые тем, что предлагали "всё отнять", но антагонистические в вопросе о том, между кем делить – между представителями "прогрессивного класса", или между представителями коренной нации. Поскольку же к этому времени, по вопросу о том, что считать украинской нацией (зарождающееся политическое или безуспешно искусственно создаваемое этническое объединение) также существовало несколько непримиримых точек зрения, то уже на этом этапе, только по вопросу целей и механизмов развития, украинское общество предельно атомизировалось.Власть этому не препятствовала, считая, что атомизированным обществом будет легче управлять. И не ошиблась. Она только не учла того, что управлять атомизированным обществом может любой, перехватывает же управление тот, кто в данный момент сильнее. В результате, к своему удивлению, власть обнаружила (уже во время акции "Украина без Кучмы" и затем в ходе первого майдана), что большая часть политически активной Украины выступает против неё. В одном строю оказались левые и правые, консерваторы и популисты, махровые тоталитаристы и сторонники либеральной демократии. Организованный Западом майдан объединил их одной нехитрой мыслью: "власть украла наше будущее, её надо снести".Сам лозунг первого майдана "Нас много, нас не победить!" указывал на стремление к деструкции и отсутствие дальнейшей общей программы реконструкции захваченного государства. Поэтому уже тогда оно разваливалось на глазах.Но атомизированная толпа, собранная под негативистским лозунгом борьбы со всем плохим, и не могла родить ничего конструктивного. Чтобы объединить хотя бы в толпу руководящиеся диаметрально противоположными интересами и стремлениями единицы, они должны были получить максимально понятную, но максимально неконкретную общую цель. Они её и получили в виде трёхчлена: "Кучма – вор, Янукович – бандит, если президентом не станет лапочка и сельский интеллектуал Ющенко, чей папа пил кофе в Освенциме, все умрут".Поэтому, как только Ющенко протолкали в президенты, между майданными лидерами тут же началась борьба за как можно больший кусок власти, а "рыжее мясо" майдана - его низовые активисты, вдруг обнаружили, что для них ничего не изменилось, разве что стало хуже. По-другому и не могло быть, ибо майдан было организован внешней силой, захватившей контроль над атомизированным украинским обществом не для того, чтобы реализовывать программы всех левых, правых и серо-буро-малиновых маргиналов, которые там толклись, а исключительно для захвата власти на Украине контролируемой извне группой политиков, которых борьба друг с другом обессилит и заставит быть предельно лояльными внешнему руководству.Аналогичным образом развивалась ситуация и после второго майдана, только атомизация украинского общества достигла пределов, разделив на мелкие беспомощные фракции даже наиболее монолитную украинскую политическую силу – нацистов-бандеровцев. Сейчас только в России запрещено десятка полтора-два их конкурирующих организаций, а сколько ещё таких, о которых в России просто не знают! И это не считая внутрипартийного и внутриорганизационного открытого и подковёрного фракционизма.Результат такой атомизации, не имеющего общей цели общества виден хотя бы на примере мобилизации, начавшейся по сути ещё в 2014 году и развернувшейся в полную мощь в 2022 году.Изначально (в 2014 году) воевать никто не хотел. Добровольцев было мало и они растворялись в общей массе тихих саботажников, которые на танке удирали от "Нивы" и бронетехнику которых "останавливали голыми руками". Но постепенно, ко второй половинке 2015 года государственная пропаганда, воспитывающая ненависть к "сепарам, которые сами не хотят жить нормально и другим мешают – зовут Россию", низкие потери ВСУ на фронте АТО/ООС в Донбассе и отсутствие внятной политической альтернативы предложенному курсу (любая оппозиция предлагала то же, только в профиль, как выяснилось из последующего эксперимента с Зеленским, даже не то же самое, а многократно худшее) привели к принятию вялотекущей гражданской войны как "новой нормальности".В свою очередь, после начала СВО брошенный в массы украинскими властями лозунг о "защите отечества") на первом этапе собрал значительное количество добровольцев.Но были нюансы.Во-первых, добровольцы в основном записывались не в ВСУ, а в территориальную оборону, которую по закону не должны были отправлять на фронт, пока фронт сам бы ни добрался до неё. Во-вторых, по мере того, как выяснялось, что в этот раз потери будут большими, поток добровольцев уменьшался и ко второй половине 2023 года иссяк окончательно. Тут-то и выступило на сцену ТЦК (аналог военкоматов - Ред.), начавшее со всё большей жестокостью и со всё меньшим разбором ловить "уклонистов", а фактически кого попало, кто не сумел откупиться.В России поначалу многие ждали, что украинцы, доведённые до отчаяния зверствами ТЦК, восстанут и снесут режим. Но россияне, как это всегда бывает, меряли по себе. Я постоянно ездил в Россию с лета 2008 года, живу в России с 2014 года. С моего первого приезда я обратил внимание на то, что люди постоянно объединяются вокруг какой-то конструктивной бытовой идеи: запустить в доме лифт или поставить во дворе шлагбаум, отстоять сквер на месте которого управа запланировала сделать автостоянку или высадить новый и т.д., по самым разным вопросам. Для россиян это было обычным делом, нормальным конструктивным взаимодействием с государством, которым занимались даже те, кто государство не любил и почём зря критиковал.Россиян государство при Путине приучило к тому, что объединившись общественность может законным путём добиться решения своего вопроса, победить бюрократическую косность. На Украине население приучили к тому, что никакое объединение тебе не поможет, чиновник всегда окажется прав, хоть десять судов у него выиграй, а тебе же будет хуже. Единственный способ отомстить власти – снести её на майдане, но разрешение на майдан надо вымолить у США или хотя бы у европейцев. Ибо только они могут объединить единой целью атомизированное украинское общество – у них есть великое право сертификации "евроинтеграторов": отделяя правильных от неправильных, овнов от козлищПоэтому украинцы отнеслись к зверствам ТЦК совсем по-другому. Поскольку вначале хватали преимущественно жителей восточной Украины, на Западе и в Центре радовались и говорили "так им, "сепарам", и надо". Когда дело дошло до Центра, на Западе Украины выяснили, что там живут русскоязычные, а значит "недоукраинцы" и нечего их жалеть. Когда же очередь дошла до Запада, Восток и Центр радостно потирали руки и мстительно хихикали.Точно так же, поначалу основной удар пришёлся по сёлам и маленьким городкам, затем достиг райцентров, позже добрался до центров областных. И всё это время те, кто находился вне зоны внимания ТЦК считали, что их эта чаша минует, а остальных не жалко – они чужие. Наконец когда стали ловить уже и в Киеве, остальные радовались "восстановленной справедливости".Более того, чем выше потери, тем мощнее поддержка ТЦК. Большинство семей погибших крайне негативно относится к "уклонистам" и их семьям. Основа позиции – мой (наш) погиб, пусть и твой (ваш) погибнет. Общество разъединено, для соседа соседская боль – чужая.Вот так и получается, что ненавидят ТЦК и Зеленского все, а восставать некому. В социальных сетях украинцы мечтают, что Зеленского убьют американцы, а ТЦКшников перевешают русские, когда придут в их город. Сами же они безропотно берут в руки оружие и идут стрелять в тех самых русских, которые "должны" (по их мнению) перевешать ненавидимых ими ТЦКшников. Они разъединены настолько, что даже договориться о сдаче в плен не могут. Вроде все хотят выжить, но все боятся, что если заговорить о сдаче в плен, то твой же товарищ сдаст тебя спецслужбам, чтобы получить хоть маленький, но бонус, прежде, чем попробует сдаться сам, уже без тебя.И в этом – в стремлении к индивидуальной сдаче, тоже признак тотальной атомизации украинского общества. Если в целом сдаётся мало, то тем ценнее твоя личная сдача, тем более "сознательным" на фоне несознательного большинства ты выглядишь в глазах тех, кто берёт тебя в плен.Поэтому солдатам всех армий легче сдаваться коллективно (и украинцы в Мариуполе на начальном этапе СВО, когда ещё воевали добровольцы, тоже следовали этому правилу), а вот с 2023 года атомизированным жертвам ТЦК легче это делать индивидуально.Зацикленный на себе и на своих проблемах, не ощущающий себя членом большого коллектива индивид не может эффективно выступить ни против государства, ни против ТЦК. Эмоциональный протест, взрывающийся коротким локальным бунтом, возможен, а организованное выступление нет. Предадут друг друга раньше, чем о чём-либо договорятся.С одной стороны то, что с этим пластилином может работать кто угодно утешает, значит из них после победы можно будет лепить других обывателей. С другой стороны, приобретённая атомизированность сама никуда не денется, а искоренять её придётся долго. Нынешнее поколение нормальными членами нормального общества уже не станет. И это проблема.О том, как жестоко обращаются с российскими военнопленными украинские солдаты - в статье Алексей Туманова "Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене"
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055375165_24:0:451:320_1920x0_80_0_0_838778190f6ea83ffa94663538e847da.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, виктор ющенко, ростислав ищенко, вооруженные силы украины
Мнения, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Виктор Ющенко, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины

Особенности украинской катастрофы

15:26 31.05.2025
 
Майдан, девушка
Майдан, девушка
Читать в
ДзенTelegram
Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
У украинской катастрофы много причин. И все они носят внутренний характер, будучи преимущественно связаны с незрелостью общества, стабильно продвигавшего к власти неадекватные элиты и надеявшегося таким образом, без особых усилий вести жизнь рантье.
Все программные заявления, делавшиеся украинскими политиками и широко и с радостью тиражировавшимися общественностью, сводились к тому, что "мы сделаем правильное заявление" или "мы вступим в нужную организацию" и после этого "нам дадут". Это, как покупка ренты героями Бальзака. Но украинцы не читали Бальзака и не знают ни что такое рента, ни что для достижения минимального жизненного успеха надо много и тяжело работать. Иначе можно уже в раннем возрасте остаться под мостом, даже если вы унаследовали миллиарды. Помните, как едва не разорился Фрэнсис Морган – герой романа Джека Лондона "Сердца трёх"? Украинцы просто хотят жить хорошо – каждый сам по себе.
Сегодня мы рассмотрим ещё одну особенность майданного и постмайданного украинского общества – его атомизированность при иллюзии высокой консолидации. Его полную беспомощность перед террором власти, которую украинцы на майдане гордо обещали снести, если она им не понравится.
Почему так? Почему очевидные проходимцы и трусливые мошенники с лёгкостью укрепляются у власти на Украине и абсолютно не боятся открыто демонстрировать презрение к народу, который они представляют и даже с энтузиазмом его уничтожать? И почему народ, постоянно угрожающий маршем на Киев, вместо этого самого марша уныло и покорно движется в окопы ненужной ему войны, где и гибнет миллионами во славу идиотских клоунов и клоунствующих идиотов?
Начнём с того, что в момент своего возникновения, украинская правящая элита, которая тогда на сто процентов состояла из номенклатуры КПУ/КПСС, вместо реформирования, создания и укрепления государственных структур занялась поиском подходящей идеологии. Подходящим показался национализм, что предопределило изначальный раскол Украины на тех, кто считал, что со временем из местных русских, галичан и прочих народов (большая часть которых была русскоговорящими и русскокультурными) на базе единой украинской государственности возникнет политическая нация, и на тех, кто был уверен, что только предварительное формирование нации, как единого этноса, позволит создать прочное государство.
Первые ничего не имели против официального двуязычия. Вторые страдали от того, что более популярный и развитый русский язык в таком случае вытеснит украинский и они не смогут построить свою нацию-этнос, ибо никаких иных отличительных признаков, кроме "мова-пысанка-вышиванка" не знали. По мере того, как вторые всё глубже внедряли и реализовывали в качестве официальной государственной политики свою идею украинизации, как дерусификации, раскол углублялся. В конце концов на его базе возник второй раскол – по принципу выбора цивилизационного пути развития, предполагавший политическую ориентацию на Россию или на Запад, причём рассматривая эти ориентации в качестве антагонистических даже в тот период, когда они таковыми ещё не были.
Затем на базе резкого падения уровня жизни в 90-е активизировались левые и правые радикалы-популисты – национал-социалисты и интернационал- социалисты, объединённые тем, что предлагали "всё отнять", но антагонистические в вопросе о том, между кем делить – между представителями "прогрессивного класса", или между представителями коренной нации. Поскольку же к этому времени, по вопросу о том, что считать украинской нацией (зарождающееся политическое или безуспешно искусственно создаваемое этническое объединение) также существовало несколько непримиримых точек зрения, то уже на этом этапе, только по вопросу целей и механизмов развития, украинское общество предельно атомизировалось.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Власть этому не препятствовала, считая, что атомизированным обществом будет легче управлять. И не ошиблась. Она только не учла того, что управлять атомизированным обществом может любой, перехватывает же управление тот, кто в данный момент сильнее. В результате, к своему удивлению, власть обнаружила (уже во время акции "Украина без Кучмы" и затем в ходе первого майдана), что большая часть политически активной Украины выступает против неё. В одном строю оказались левые и правые, консерваторы и популисты, махровые тоталитаристы и сторонники либеральной демократии. Организованный Западом майдан объединил их одной нехитрой мыслью: "власть украла наше будущее, её надо снести".
Сам лозунг первого майдана "Нас много, нас не победить!" указывал на стремление к деструкции и отсутствие дальнейшей общей программы реконструкции захваченного государства. Поэтому уже тогда оно разваливалось на глазах.
Но атомизированная толпа, собранная под негативистским лозунгом борьбы со всем плохим, и не могла родить ничего конструктивного. Чтобы объединить хотя бы в толпу руководящиеся диаметрально противоположными интересами и стремлениями единицы, они должны были получить максимально понятную, но максимально неконкретную общую цель. Они её и получили в виде трёхчлена: "Кучма – вор, Янукович – бандит, если президентом не станет лапочка и сельский интеллектуал Ющенко, чей папа пил кофе в Освенциме, все умрут".
Поэтому, как только Ющенко протолкали в президенты, между майданными лидерами тут же началась борьба за как можно больший кусок власти, а "рыжее мясо" майдана - его низовые активисты, вдруг обнаружили, что для них ничего не изменилось, разве что стало хуже. По-другому и не могло быть, ибо майдан было организован внешней силой, захватившей контроль над атомизированным украинским обществом не для того, чтобы реализовывать программы всех левых, правых и серо-буро-малиновых маргиналов, которые там толклись, а исключительно для захвата власти на Украине контролируемой извне группой политиков, которых борьба друг с другом обессилит и заставит быть предельно лояльными внешнему руководству.
Аналогичным образом развивалась ситуация и после второго майдана, только атомизация украинского общества достигла пределов, разделив на мелкие беспомощные фракции даже наиболее монолитную украинскую политическую силу – нацистов-бандеровцев. Сейчас только в России запрещено десятка полтора-два их конкурирующих организаций, а сколько ещё таких, о которых в России просто не знают! И это не считая внутрипартийного и внутриорганизационного открытого и подковёрного фракционизма.
Результат такой атомизации, не имеющего общей цели общества виден хотя бы на примере мобилизации, начавшейся по сути ещё в 2014 году и развернувшейся в полную мощь в 2022 году.
Изначально (в 2014 году) воевать никто не хотел. Добровольцев было мало и они растворялись в общей массе тихих саботажников, которые на танке удирали от "Нивы" и бронетехнику которых "останавливали голыми руками". Но постепенно, ко второй половинке 2015 года государственная пропаганда, воспитывающая ненависть к "сепарам, которые сами не хотят жить нормально и другим мешают – зовут Россию", низкие потери ВСУ на фронте АТО/ООС в Донбассе и отсутствие внятной политической альтернативы предложенному курсу (любая оппозиция предлагала то же, только в профиль, как выяснилось из последующего эксперимента с Зеленским, даже не то же самое, а многократно худшее) привели к принятию вялотекущей гражданской войны как "новой нормальности".
В свою очередь, после начала СВО брошенный в массы украинскими властями лозунг о "защите отечества") на первом этапе собрал значительное количество добровольцев.
Но были нюансы.
Во-первых, добровольцы в основном записывались не в ВСУ, а в территориальную оборону, которую по закону не должны были отправлять на фронт, пока фронт сам бы ни добрался до неё. Во-вторых, по мере того, как выяснялось, что в этот раз потери будут большими, поток добровольцев уменьшался и ко второй половине 2023 года иссяк окончательно. Тут-то и выступило на сцену ТЦК (аналог военкоматов - Ред.), начавшее со всё большей жестокостью и со всё меньшим разбором ловить "уклонистов", а фактически кого попало, кто не сумел откупиться.
В России поначалу многие ждали, что украинцы, доведённые до отчаяния зверствами ТЦК, восстанут и снесут режим. Но россияне, как это всегда бывает, меряли по себе. Я постоянно ездил в Россию с лета 2008 года, живу в России с 2014 года. С моего первого приезда я обратил внимание на то, что люди постоянно объединяются вокруг какой-то конструктивной бытовой идеи: запустить в доме лифт или поставить во дворе шлагбаум, отстоять сквер на месте которого управа запланировала сделать автостоянку или высадить новый и т.д., по самым разным вопросам. Для россиян это было обычным делом, нормальным конструктивным взаимодействием с государством, которым занимались даже те, кто государство не любил и почём зря критиковал.
Россиян государство при Путине приучило к тому, что объединившись общественность может законным путём добиться решения своего вопроса, победить бюрократическую косность. На Украине население приучили к тому, что никакое объединение тебе не поможет, чиновник всегда окажется прав, хоть десять судов у него выиграй, а тебе же будет хуже. Единственный способ отомстить власти – снести её на майдане, но разрешение на майдан надо вымолить у США или хотя бы у европейцев. Ибо только они могут объединить единой целью атомизированное украинское общество – у них есть великое право сертификации "евроинтеграторов": отделяя правильных от неправильных, овнов от козлищ
Поэтому украинцы отнеслись к зверствам ТЦК совсем по-другому. Поскольку вначале хватали преимущественно жителей восточной Украины, на Западе и в Центре радовались и говорили "так им, "сепарам", и надо". Когда дело дошло до Центра, на Западе Украины выяснили, что там живут русскоязычные, а значит "недоукраинцы" и нечего их жалеть. Когда же очередь дошла до Запада, Восток и Центр радостно потирали руки и мстительно хихикали.
Точно так же, поначалу основной удар пришёлся по сёлам и маленьким городкам, затем достиг райцентров, позже добрался до центров областных. И всё это время те, кто находился вне зоны внимания ТЦК считали, что их эта чаша минует, а остальных не жалко – они чужие. Наконец когда стали ловить уже и в Киеве, остальные радовались "восстановленной справедливости".
Более того, чем выше потери, тем мощнее поддержка ТЦК. Большинство семей погибших крайне негативно относится к "уклонистам" и их семьям. Основа позиции – мой (наш) погиб, пусть и твой (ваш) погибнет. Общество разъединено, для соседа соседская боль – чужая.
Вот так и получается, что ненавидят ТЦК и Зеленского все, а восставать некому. В социальных сетях украинцы мечтают, что Зеленского убьют американцы, а ТЦКшников перевешают русские, когда придут в их город. Сами же они безропотно берут в руки оружие и идут стрелять в тех самых русских, которые "должны" (по их мнению) перевешать ненавидимых ими ТЦКшников. Они разъединены настолько, что даже договориться о сдаче в плен не могут. Вроде все хотят выжить, но все боятся, что если заговорить о сдаче в плен, то твой же товарищ сдаст тебя спецслужбам, чтобы получить хоть маленький, но бонус, прежде, чем попробует сдаться сам, уже без тебя.
И в этом – в стремлении к индивидуальной сдаче, тоже признак тотальной атомизации украинского общества. Если в целом сдаётся мало, то тем ценнее твоя личная сдача, тем более "сознательным" на фоне несознательного большинства ты выглядишь в глазах тех, кто берёт тебя в плен.
Поэтому солдатам всех армий легче сдаваться коллективно (и украинцы в Мариуполе на начальном этапе СВО, когда ещё воевали добровольцы, тоже следовали этому правилу), а вот с 2023 года атомизированным жертвам ТЦК легче это делать индивидуально.
Зацикленный на себе и на своих проблемах, не ощущающий себя членом большого коллектива индивид не может эффективно выступить ни против государства, ни против ТЦК. Эмоциональный протест, взрывающийся коротким локальным бунтом, возможен, а организованное выступление нет. Предадут друг друга раньше, чем о чём-либо договорятся.
С одной стороны то, что с этим пластилином может работать кто угодно утешает, значит из них после победы можно будет лепить других обывателей. С другой стороны, приобретённая атомизированность сама никуда не денется, а искоренять её придётся долго. Нынешнее поколение нормальными членами нормального общества уже не станет. И это проблема.
О том, как жестоко обращаются с российскими военнопленными украинские солдаты - в статье Алексей Туманова "Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийВиктор ЮщенкоРостислав ИщенкоВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США
18:01Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая
17:48За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко
17:44Британия запретила вейпы
17:28Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия
17:18Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев
17:08Союзники, предавшие США
16:59Германия впервые после Второй мировой войны отправила войска к границе с Россией
16:27Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план
16:22"Румынские выборы - это не электоральный процесс, а мем" - Захарова
16:03Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"
15:36Макрон не понимает Россию и не стоит на пути мира – Песков
15:36Марьяна Безуглая – четвертый всадник украинского апокалипсиса
15:26Особенности украинской катастрофы
15:23СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей
15:06После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области
14:47СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области
13:37НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи
13:18Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины
13:05Эвакуация из Сумской области, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 мая
Лента новостейМолния