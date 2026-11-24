https://ukraina.ru/20261124/londonskie-mayaki-ukrainskoy-morali-novye-kumiry-neslomlennoy-natsii-1084703588.html

Лондонские маяки украинской морали: новые кумиры "несломленной нации"

Лондонские маяки украинской морали: новые кумиры "несломленной нации" - 24.11.2026 Украина.ру

Лондонские маяки украинской морали: новые кумиры "несломленной нации"

Сначала Зеленский, потом — мама. Именно так можно охарактеризовать моральные авторитеты украинцев — конечно, если верить всеукраинскому исследованию института социологии НАН Украины "Ценности украинцев во время войны"

2026-11-24T16:00

2026-11-24T16:00

2026-11-24T16:00

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россия

великобритания

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эксклюзив

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По данным этих опросов, главными моральными маяками нации являются Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, а уже между ними "болтаются" родители и друзья, а также защитники из ВСУ. То есть две английские марионетки — свет в окне для значимой части украинского общества, и даже если случатся перемены в виде мира и выборов, в системе власти Украины ничего не изменится. Страна как была, так и останется под лондонским патронатом. Похоже, именно это в первую очередь и пытались показать украинские социологи. Но раз украинцам так упорно навязывают эту мысль и рисуют им подобных кумиров, значит, не все так ладно "в королевстве британском".Дальше в списке приоритетов числятся экс-президент Украины Петр Порошенко* и глава Офиса президента Кирилл Буданов** — им безоговорочно доверяют 5% опрошенных. Всего 4,6% респондентов видят своей путеводной звездой церковь (неважно, ПЦУ или УПЦ, исследователи специально не стали заострять на этом внимание), чуть меньше симпатий у вояк: дроноводу Роберту Бровди (Мадяру), главкому ВСУ Михаилу Драпатому, основателю "Азова" Андрею Билецкому** "поклоняются" от 4 до 4,3% граждан. Волонтеры типа бывшего уличного националиста Сергея Стерненко или пропагандиста Виталия Портникова являются авторитетом всего лишь для 2–3% опрошенных."А Алоизыча где потеряли?"; "Это новая версия сайта "Миротворец?"; "Стране конец с такими маяками", — немедленно высказались комментаторы в соцсетях. "Жить надо так, чтобы украинцы не обозвали тебя моральным авторитетом", — иронично подвел итог моральному состоянию нации политолог Кость Бондаренко.Правда, исследователи указывают, что 45,7% опрошенных считают, что моральных авторитетов в стране вообще нет. А 53,2% говорят, что такие авторитеты имеются, но они не являются безусловными и респонденты не всегда согласны со Стерненко, Драпатым или Залужным. Безоговорочно верят своим кумирам только 6% украинцев — ничтожно малое число. При этом те, кто назвал конкретные имена, чаще всего упоминают представителей действующей власти (33,6%), военных (28,4%) и близких людей (13,5%). Парадоксально, конечно, но Зеленский и Билецкий для трети жителей Украины важней и авторитетней, чем родители или друзья. Но даже при таком распределении симпатий главный вывод напрашивается сам собой: страна расколота четко пополам. И одна часть не верит никому и никого не считает общественным светилом, а другая молится на киевский режим и "наших хлопчиков". Даже этот социологический факт показывает, что сшить Украину уже невозможно, и рано или поздно часть ее станет Россией, а вторая — "Цеевропой" со столицей во Львове, например.Примечательно, что в последний раз украинцев спрашивали об их моральных светочах 11 лет назад. Но тогда список кумиров выглядел совсем иначе. Первое место в нем занимал глава УГКЦ Любомир Гузар, за ним шли диссиденты-антисоветчики Мирослав Маринович и Борис Гудзяк, на пятой ступеньке расположились атошники и волонтеры. Чуть ниже — психиатр, бывший политзаключенный и директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман вместе с председателем Меджлиса*** Мустафой Джемилевым. Замыкал этот список недавно почивший директор "Могилянки" Вячеслав Брюховецкий, воспитавший не одно поколение майданщиков. Интересно, что в этом списке авторитетов практически нет политиков — а только ученые, духовные лидеры и даже поэты типа Лины Костенко. Тогда социологи объясняли этот моральный "перекос" кризисом доверия украинского общества к тем, кто захватил власть после переворота. "Все положительные надежды, которые были к власти после Майдана, они нивелировались. И есть люди, которые не идут к власти, но остаются не менее влиятельными для украинского общества. И мы решили сделать что-то типа рейтинга о том, кому действительно больше доверяют и в кого верят украинцы", — отмечали в 2015-м эксперты. Несложно заметить, что тогда жители страны победившего Майдана верили исключительно в агентов внешнего влияния или в десоветизаторов, и это определило их жизнь на десятилетие вперед.Кстати, два года спустя, в 2017-м, первый президент Украины Леонид Кравчук предлагал именно моральным авторитетам нации доверить завершение АТО в Донбассе и определить границы сотрудничества с РФ. "Я предлагал и сейчас предлагаю Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… И Украина тоже сформирует такую "пятерку". Пусть эти люди сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения", — говорил Кравчук. Такая инициатива снимала бы всю ответственность с политической элиты Украины и перекладывала на общественных симпатиков самые сложные решения за войну, территории и сотрудничество с РФ.Очень похоже на то, что девять лет спустя идея Кравчука получила второе дыхание — иначе зачем понадобилось академикам НАН измерять подобные настроения в украинском обществе именно сейчас? Все дело в том, что на фоне мирных переговоров вопрос общественной легитимности становится особенно чувствительным. И киевскому режиму необходимо понимать, кто именно способен влиять на массовые установки, объяснять непопулярные решения власти и формировать отношение к будущему страны. По данным опросов Института социологии, приоритет не у политиков или журналистов, а у военных и националистов. По сути, составлена карта символического влияния, где первые места у британских сателлитов, а в роли главных маяков выступают силовики и пропагандисты. Вроде бы хорошо, да? Но нет. Главный вывод для украинской политической системы неутешителен: украинцы не желают сплачиваться вокруг назначенных символов. Половина граждан не верит уже ни во что, а другая половина верит условно. Это означает, что в стране нет общепризнанной фигуры, способной объединить общество и придать решениям государства дополнительную легитимность. Можно сколько угодно выводить на первые места "моральных" Зеленского и Залужного, но даже в их случаях речь идёт о разрозненных ответах, а не о единодушной поддержке политико-военного курса страны. А это уже говорит о невысокой управляемости Украиной: значит, ни единый телемарафон, ни силовое давление, ни внешнее влияние уже не в состоянии безоговорочно направлять украинцев в нужную власти сторону. В этом смысле борьба за моральную авторитетность в глазах маленького украинца (по выражению Виктора Ющенко) может оказаться не менее важной, чем борьба за политические должности. Да что может, уже оказывается! Все понимают, что война довольно скоро может перейти в другую фазу. И вот тогда перед киевским режимом замаячит перспектива принятия непопулярных решений. Вот и начался поиск общенационального морального арбитра, который мог бы настроить общество на нужный лад. Только вот выяснилось, что стерненки-билецкие на такую роль не тянут, как, впрочем, и "Голобородько"…* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*** Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261124/nachalo-katastrofy-godovschina-starta-maydana--gosperevorota-na-ukraine-1084695534.html

https://ukraina.ru/20261124/budet-strelyat-na-porazhenie-zelenskiy-utopit-v-krovi-lyuboy-maydan-1084685217.html

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Елена Кирюшкина

украина, россия, великобритания, владимир зеленский, леонид кравчук, валерий залужный, эксклюзив