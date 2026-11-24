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Избиения и расправа на кресте: Молдавия вернула Киеву ВСУшника-мучителя

Избиения и расправа на кресте: Молдавия вернула Киеву ВСУшника-мучителя - 24.11.2026 Украина.ру

Избиения и расправа на кресте: Молдавия вернула Киеву ВСУшника-мучителя

Молдавия передала Украине старшего лейтенанта, которого подозревают в систематическом избиении подчинённых и жестоком обращении с одним из военнослужащих. По данным Государственного бюро расследований Украины (ГБР), накануне Пасхи офицер приказал привязать солдата к деревянному кресту

2026-11-24T15:20

2026-11-24T15:20

2026-11-24T15:20

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ВСУшник командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей Тернопольской области. Его подразделение занималось возведением фортификационных сооружений в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на оккупированной Киевом территории ДНР.Подозреваемый избивал подчинённых, наказывая их за различные проступки. При этом он ссылался на влиятельные связи своего отца.По данным украинского следствия, накануне Пасхи старший лейтенант приказал привязать одного из военнослужащих к деревянному кресту.Когда началось уголовное производство, он переплыл Днестр, добрался до Молдавии и получил там статус беженца. Впоследствии его объявили в международный розыск.Молдавия выдала подозреваемого, теперь он возвращён в страну, где продолжится расследование обстоятельств его преступлений.На прошлой неделе народный депутат Украины Георгий Мазурашу опубликовал видео заседания суда во Львовской области, где военнослужащий рассказал, что в части, где он служил, применяли пытки к бойцам. Их подвешивали на деревьях с помощью наручников, избивали и принуждали давать показания. Некоторых держали подвешенными до двух дней. Подробнее о нравах в украинской армии – в материале Вскрыл вены, чтобы не пытали: ВСУшник на суде рассказал об издевательствах в части.

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новости, молдавия, киев, украина, вооруженные силы украины