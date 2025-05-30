Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая - 30.05.2025 Украина.ру
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Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая
Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая - 30.05.2025 Украина.ру
Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая
В МИД РФ рассказали, на что надеется Россия на переговорах с Украиной. В Закарпатье произошёл вооружённый конфликт между цыганами и пограничниками
2025-05-30T09:49
2025-05-30T09:49
эксклюзив
хроники
россия
украина
стамбул
дональд трамп
кит келлог
мария захарова
ес
нацгвардия
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Россия надеется, что Киев всерьёз подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху"."Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года. &lt;...&gt; Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", — подчеркнул он.По словам Руденко, состоявшаяся в Стамбуле встреча позволила договориться о практических шагах по урегулированию.В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости."Это прямая история о том, как идёт шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание сконцентрированно на себя, нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы относительно российской позиции: даты, составы, форматы - всё представлено", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Захарова отметила, что глава российской делегации регулярно чётко сообщает о своих планах."Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны - истерика. В этом суть", — подытожила Захарова.Российский политолог Марат Баширов отметил, что Россия демонстрирует умение вести переговоры."Украина передала нам свой меморандум, а мы - (Россия) покажем свой на встрече 2 июня в Стамбуле (если они явятся). Прямо через стол протянем листы и ещё ручку приложим - подписывайте. Что вы говорите? Частичная капитуляция вам видится? Да, это она и есть. А со временем будет всё меньше частичной и всё ближе к полной. Искусство вести переговоры и добиваться своего - это именно искусство, которое стоит на знаниях и опыте. А уж нашей школе ни первого, ни второго не занимать", — отметил он.Тем временем стало известно, что США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил журнал Atlantic."США не планируют направлять делегацию", — отмечалось в сообщении журнала.При этом, как отмечает Atlantic, президент США Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.Но есть и другая информация, Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании, а также американцы."И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - Ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", — заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.Также Келлог сообщило о том, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что они не будут участвовать в мирных переговорах с Россией."И я также разговаривал с их главным переговорщиком [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле... Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться - это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьёзно (касательно заключения прекращения огня — Ред.)", — отметил Келлог.Он также заявил Трамп может выйти из процесса урегулирования."Если он почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится, он, по сути, говорит: "Всё, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами"", — отметил Келлог.По его словам, тогда с последствиями столкнётся не только Украина, но и весь мир."Речь о всём мире. Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия — отдельно, Китай — отдельно, Иран — отдельно, Северная Корея — отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры — партнёрские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи, и тогда вы уже окажетесь в режиме реагирования", — отметил Келлог.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.Бунт в ЗакарпатьеВечером 29 мая в Закарпатье произошли вооружённые столкновения между цыганами и пограничниками."Стрельба в Великом Березном — есть раненые. Как мне удалось выяснить, в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками", — написал в своём телеграм-канале журналист Виталий Глагола.Там же он опубликовал видео с места событий.По данным Глаголы, там проходила проверка, связанная с перевозкой людей через границу. Глагола рассказал, что после инцидента цыгане пытались заблокировать пограничный отряд, но безуспешно."Во время перестрелки в сторону пограничных машин полетели камни — были повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба, в ход пошли резиновые пули. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку), ранен ребенок", — отметил Глагола.По его словам, в больницу также направили двух пограничников. Он сослался также на очевидцев, которыерассказали, что цыгане побили начальника погранзаставы, начальника разведки и его заместителя.После столкновений цыгане попытались заблокировать подразделение в Великом Березном, но его удалось деблокировать.Позднее Глагола сообщил, что пограничники действовали совместно с силами Нацгвардии и Нацполиции.О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250529/terakt-so-smertnikom-itogi-29-maya-1063503630.html
https://ukraina.ru/20250529/v-kremle-otvetili-na-trebovaniya-umerova-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-maya-1063487858.html
https://ukraina.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-memorandum-i-peregovory-glavnoe-na-utro-29-maya-1063480087.html
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Егор Леев
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96
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, стамбул, дональд трамп, кит келлог, мария захарова, ес, нацгвардия, нацполиция
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Кит Келлог, Мария Захарова, ЕС, Нацгвардия, Нацполиция

Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая

09:49 30.05.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В МИД РФ рассказали, на что надеется Россия на переговорах с Украиной. В Закарпатье произошёл вооружённый конфликт между цыганами и пограничниками
Россия надеется, что Киев всерьёз подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года. <...> Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", — подчеркнул он.
По словам Руденко, состоявшаяся в Стамбуле встреча позволила договориться о практических шагах по урегулированию.
В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости.
"Это прямая история о том, как идёт шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание сконцентрированно на себя, нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы относительно российской позиции: даты, составы, форматы - всё представлено", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Захарова отметила, что глава российской делегации регулярно чётко сообщает о своих планах.
"Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны - истерика. В этом суть", — подытожила Захарова.
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Вчера, 18:45
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Российский политолог Марат Баширов отметил, что Россия демонстрирует умение вести переговоры.
"Украина передала нам свой меморандум, а мы - (Россия) покажем свой на встрече 2 июня в Стамбуле (если они явятся). Прямо через стол протянем листы и ещё ручку приложим - подписывайте. Что вы говорите? Частичная капитуляция вам видится? Да, это она и есть. А со временем будет всё меньше частичной и всё ближе к полной. Искусство вести переговоры и добиваться своего - это именно искусство, которое стоит на знаниях и опыте. А уж нашей школе ни первого, ни второго не занимать", — отметил он.
Тем временем стало известно, что США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил журнал Atlantic.
"США не планируют направлять делегацию", — отмечалось в сообщении журнала.
При этом, как отмечает Atlantic, президент США Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.
Но есть и другая информация, Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании, а также американцы.
"И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - Ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", — заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 13:04
В Кремле ответили на требования Умерова, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 маяВ Кремле ответили на требование министра обороны Украины Рустема Умерова предоставить меморандум. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также Келлог сообщило о том, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что они не будут участвовать в мирных переговорах с Россией.
"И я также разговаривал с их главным переговорщиком [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле... Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться - это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьёзно (касательно заключения прекращения огня — Ред.)", — отметил Келлог.
Он также заявил Трамп может выйти из процесса урегулирования.
"Если он почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится, он, по сути, говорит: "Всё, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами"", — отметил Келлог.
По его словам, тогда с последствиями столкнётся не только Украина, но и весь мир.

"Речь о всём мире. Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия — отдельно, Китай — отдельно, Иран — отдельно, Северная Корея — отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры — партнёрские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи, и тогда вы уже окажетесь в режиме реагирования", — отметил Келлог.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 09:43
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Бунт в Закарпатье
Вечером 29 мая в Закарпатье произошли вооружённые столкновения между цыганами и пограничниками.
"Стрельба в Великом Березном — есть раненые. Как мне удалось выяснить, в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками", — написал в своём телеграм-канале журналист Виталий Глагола.
Там же он опубликовал видео с места событий.
По данным Глаголы, там проходила проверка, связанная с перевозкой людей через границу. Глагола рассказал, что после инцидента цыгане пытались заблокировать пограничный отряд, но безуспешно.
"Во время перестрелки в сторону пограничных машин полетели камни — были повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба, в ход пошли резиновые пули. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку), ранен ребенок", — отметил Глагола.
По его словам, в больницу также направили двух пограничников. Он сослался также на очевидцев, которыерассказали, что цыгане побили начальника погранзаставы, начальника разведки и его заместителя.
После столкновений цыгане попытались заблокировать подразделение в Великом Березном, но его удалось деблокировать.
Позднее Глагола сообщил, что пограничники действовали совместно с силами Нацгвардии и Нацполиции.
О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".
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Заголовок открываемого материала
09:49Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая
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