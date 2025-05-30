Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая
В МИД РФ рассказали, на что надеется Россия на переговорах с Украиной. В Закарпатье произошёл вооружённый конфликт между цыганами и пограничниками
Россия надеется, что Киев всерьёз подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года. <...> Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", — подчеркнул он.
По словам Руденко, состоявшаяся в Стамбуле встреча позволила договориться о практических шагах по урегулированию.
В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости.
"Это прямая история о том, как идёт шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание сконцентрированно на себя, нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы относительно российской позиции: даты, составы, форматы - всё представлено", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Захарова отметила, что глава российской делегации регулярно чётко сообщает о своих планах.
"Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны - истерика. В этом суть", — подытожила Захарова.
Российский политолог Марат Баширов отметил, что Россия демонстрирует умение вести переговоры.
"Украина передала нам свой меморандум, а мы - (Россия) покажем свой на встрече 2 июня в Стамбуле (если они явятся). Прямо через стол протянем листы и ещё ручку приложим - подписывайте. Что вы говорите? Частичная капитуляция вам видится? Да, это она и есть. А со временем будет всё меньше частичной и всё ближе к полной. Искусство вести переговоры и добиваться своего - это именно искусство, которое стоит на знаниях и опыте. А уж нашей школе ни первого, ни второго не занимать", — отметил он.
Тем временем стало известно, что США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил журнал Atlantic.
"США не планируют направлять делегацию", — отмечалось в сообщении журнала.
При этом, как отмечает Atlantic, президент США Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.
Но есть и другая информация, Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании, а также американцы.
"И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне (на переговорах по Украине - Ред.), помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь", — заявил Келлог телеканалу ABC, говоря о переговорах в Стамбуле на следующей неделе.
Также Келлог сообщило о том, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что они не будут участвовать в мирных переговорах с Россией.
"И я также разговаривал с их главным переговорщиком [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который будет главным переговорщиком на следующих переговорах в Стамбуле... Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что если ты не явишься, а явиться - это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьёзно (касательно заключения прекращения огня — Ред.)", — отметил Келлог.
Он также заявил Трамп может выйти из процесса урегулирования.
"Если он почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится, он, по сути, говорит: "Всё, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами"", — отметил Келлог.
По его словам, тогда с последствиями столкнётся не только Украина, но и весь мир.
"Речь о всём мире. Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия — отдельно, Китай — отдельно, Иран — отдельно, Северная Корея — отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры — партнёрские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи, и тогда вы уже окажетесь в режиме реагирования", — отметил Келлог.
"Речь о всём мире. Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия — отдельно, Китай — отдельно, Иран — отдельно, Северная Корея — отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры — партнёрские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи, и тогда вы уже окажетесь в режиме реагирования", — отметил Келлог.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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Бунт в Закарпатье
Вечером 29 мая в Закарпатье произошли вооружённые столкновения между цыганами и пограничниками.
"Стрельба в Великом Березном — есть раненые. Как мне удалось выяснить, в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками", — написал в своём телеграм-канале журналист Виталий Глагола.
Там же он опубликовал видео с места событий.
По данным Глаголы, там проходила проверка, связанная с перевозкой людей через границу. Глагола рассказал, что после инцидента цыгане пытались заблокировать пограничный отряд, но безуспешно.
"Во время перестрелки в сторону пограничных машин полетели камни — были повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба, в ход пошли резиновые пули. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку), ранен ребенок", — отметил Глагола.
По его словам, в больницу также направили двух пограничников. Он сослался также на очевидцев, которыерассказали, что цыгане побили начальника погранзаставы, начальника разведки и его заместителя.
После столкновений цыгане попытались заблокировать подразделение в Великом Березном, но его удалось деблокировать.
Позднее Глагола сообщил, что пограничники действовали совместно с силами Нацгвардии и Нацполиции.
О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".
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